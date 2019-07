Expastor y autor de un libro sobre relaciones tradicionales se disculpa por oponerse a derechos LGBTQ y dice que ya no es cristiano

(CNN) — Un expastor que escribió un libro de ventas millonarias sobre las relaciones tradicionales ha confirmado el final de su matrimonio, se disculpó por oponerse a los derechos LGBTQ y anunció que ya no es cristiano.

El libro de Joshua Harris, I Kissed Dating Goodbye, que critica el sexo antes del matrimonio y la homosexualidad, vendió más de un millón de copias y se convirtió en lectura obligada en los grupos de jóvenes cristianos después de salir hace 22 años.

Pero Harris ahora dice que la obra de 1997 “contribuyó a una cultura de exclusión e intolerancia”, y que él “ha experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús”.

En una publicación en Instagram, agregó: “Por todas las medidas que tengo para definir a un cristiano, no soy cristiano”.

“He vivido en arrepentimiento durante los últimos años, arrepintiéndome de mi justicia propia, mi enfoque de la vida basado en el miedo, la enseñanza de mis libros, mis puntos de vista sobre las mujeres en la iglesia y mi enfoque de la crianza de los hijos, por nombrar unos pocos”, escribió Harris en la publicación.

“A la comunidad LGBTQ, quiero decir que lamento las opiniones que enseñé en mis libros y como pastor con respecto a la sexualidad. Lamento estar en contra de la igualdad en el matrimonio, por no afirmarlos a ustedes y darles su lugar en la iglesia, y por cualquier forma en que mi escritura y mi discurso contribuyeran a una cultura de exclusión e intolerancia. Espero que me puedan perdonar”, continuó.

Harris confirmó previamente su divorcio en una publicación separada la semana pasada, anunciando el final de su matrimonio de 21 años después de darse cuenta de que “se han producido cambios significativos en los dos”.

Su libro animaba a los jóvenes a evitar salir y permanecer célibes antes del matrimonio. Incluye numerosas secciones sobre los peligros de la lujuria, como una en la que Harris escribió: “La lujuria es un problema. Y Dios la odia. Tú también deberías”.

El libro también presentaba un pasaje en el que Harris describió que tres hombres homosexuales lo “miraron”. “Nunca olvidaré la ira y el disgusto que sentí en ese momento”, escribió. “Estuvo tan mal, tan sucio”.

Harris ha rechazado su libro en varias ocasiones en los últimos años, incluso durante una charla TEDx de 2017 llamada “Suficientemente fuerte como para estar equivocado”.

Escribió un puñado de otros libros, incluyendo Sex is Not the Problem (Lust is) (“El sexo no es el problema (la lujuria lo es)”) y Boy Meets Girl: Say Hello to Courtship (“El chico se encuentra con la chica: saluda al noviazgo”).