ACLU dice que más de 900 niños han sido separados de sus familias en la frontera desde mediados del año pasado

Washington (CNN) — La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pidió a un juez federal que impidiera que el gobierno de Donald Trump separe a los niños migrantes de sus padres, alegando que más de 900 niños, “incluidos numerosos bebés y niños pequeños”, han sido separados desde finales de junio de 2018.

La interposición del martes se refiere a las separaciones que ocurrieron después de la controvertida política de inmigración de “tolerancia cero” de la administración que resultó en separaciones familiares.

Un tribunal federal había ordenado que las separaciones familiares terminaran el año pasado, excepto en los casos en que un padre no es apto o representa un peligro para el niño. Pero la interposición de la ACLU el martes sostiene que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. continúan haciéndolo a pesar de la orden judicial, basada en delitos menores como violaciones de tráfico.

“Algunas de las separaciones son por delitos que tuvieron lugar hace muchos años. Y algunos son por meras acusaciones o arrestos sin condenas”, se lee en el documento.

El documento incluye anécdotas de niños separados de los padres al ingresar a Estados Unidos. En un caso, tres jóvenes hermanas fueron supuestamente separadas de su padre en noviembre pasado debido al estado de VIH positivo de él, según una declaración de Kids in Need of Defense (Niños que Necesitan Defensa), un grupo de defensa de los niños migrantes no acompañados.

En otro caso, no estaba claro por qué un niño de 6 años fue separado de su padre en marzo, según el grupo. Ese niño fue enviado a un refugio en Nueva York, mientras que su padre permaneció detenido en California. El niño finalmente fue trasladado a una instalación más cercana a California, pero, según un abogado de Kids in Need of Defense, la agencia encargada de cuidar a los niños no acompañados no sabía que había sido separado de su padre.

La presentación del martes marca otro avance en la demanda de separación familiar que comenzó en 2018. A principios de este año, un juez federal dictaminó que potencialmente miles de padres e hijos más que el gobierno de Estados Unidos se separó en la frontera sur ahora se incluirían en la demanda sobre la separación de familias.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo en una audiencia reciente en la Cámara de Representantes que menos de 1.000 niños migrantes han sido separados de sus padres en la frontera sur este año fiscal, de las 450.000 familias que han cruzado.

Existe una política de larga data que permite a los funcionarios de inmigración separar a un niño de un padre si existe preocupación por el bienestar del niño.

El caso de la Sra. L et al. vs. Inmigración y Control de Aduanas et al. se debió inicialmente a la separación de una mujer congoleña de su hija de 7 años. La ACLU originalmente presentó el caso el año pasado y luego se expandió para convertirse en una demanda colectiva.