Nicaragua otorga nacionalidad a expresidente de El Salvador Mauricio Funes

(CNN Español) — El Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, quien enfrenta cargos en su país por corrupción y malversación de fondos públicos,

de los cuales se declara inocente. La decisión del Ministerio de Gobernación que puede evitar cualquier proceso de extradición fue publicada en la gaceta diario oficial este 30 de julio.

Desde su cuenta de Twitter, Funes expresó ese martes: “Con esto de la extradición es cada día más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución”, afirma Funes.

El gobierno del presidente Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente Funes y a su familia desde septiembre de 2016.

En mayo pasado, medios digitales nacionales informaban que tanto Funes como su hijo Diego Funes Cañas, trabajaban como asesores en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. El mismo Funes reaccionó desde su cuenta de Twitter y afirmó: “No veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en Managua. Primero, fui presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración centroamericana. Segundo, eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del FMLN me mantiene”.

MIRA: Mauricio Funes exige a Fiscalía de El Salvador mostrar las pruebas en su contra

La Fiscalía de El Salvador reveló en febrero que abrió un nuevo expediente contra el exmandatario, referido a un audio en el cual supuestamente se escucha que Funes habla sobre la compra de voluntades al interior de la Asamblea Legislativa a cambio de apoyo a sus iniciativas.

Funes enfrenta cuatro procesos penales por los que diferentes tribunales de San Salvador han ordenado su captura. Todos los casos están vinculados a uso de fondos públicos para destinos diferentes a los establecidos por la ley. El expresidente salvadoreño se ha declarado inocente y ha expresado que los casos son políticamente motivados.

El Tribunal Cuarto de Instrucción de San Salvador solicitó el 4 de febrero, a petición de la Fiscalía, que se emitiera una difusión roja para ubicación y captura del exmandatario salvadoreño. En un comunicado de la oficina de prensa del Centro Judicial se asegura que la solicitud de “difusión roja” fue notificada a la Interpol en El Salvador para que “realice los trámites correspondientes” ante los 190 países miembros, establece el comunicado.

LEE: El Salvador: capturan a varias personas vinculadas al expresidente Mauricio Funes (2018)

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador analiza una solicitud de extradición del expresidente Funes. El proceso tiene reserva ordenada por los magistrados.

La petición es por el supuesto desvío de 351 millones de dólares de fondos públicos durante su administración, un señalamiento que Funes ha rechazado. De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Funes, al menos 292 millones de dólares fueron sacados en efectivo del Banco Hipotecario en El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que Funes comete un error.