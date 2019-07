¿Cómo Dubai construye una de las piscinas infinitas más altas del mundo?

(CNN) — Desde arriba, las islas artificiales de Palm Jumeirah en Dubai se asemejan a una palmera encerrada en un círculo, rodeada por las brillantes aguas turquesas del Golfo Pérsico.

La vista de las islas se puede ver en caída libre desde un avión, desde la ventana de un helicóptero, desde la Estación Espacial Internacional o, pronto, desde el borde de una de las piscinas infinitas más altas del mundo.

Nakheel, un desarrollador de Dubai, está a punto de completar una piscina de 775 metros cuadrados, 930.000 litros y 210 metros (689 pies) sobre el suelo.

La atracción turística ofrecerá vistas de 360 grados desde el piso 50 de The Palm Tower, un complejo residencial y hotel de lujo de 52 pisos que se encuentra actualmente en construcción y costará 1.200 millones dírhams de Emiratos Árabes Unidos (cerca de 327 millones de dólares).

Por encima de la piscina, se está construyendo un restaurante en el piso 51 y una plataforma de observación pública en el piso 52. Juntos forman “The View at The Palm”.

Proyecto ambicioso

Según Omar Khoory, director gerente de Nakheel Malls, The View at the Palm será “un imán para residentes y turistas”, pero no ha sido fácil de construir.

Las condiciones ventosas de la ubicación frente al mar trajeron desafíos al levantar materiales, dice el desarrollador. The View requería grúas torre de 300 metros de altura para levantar 2.000 toneladas de vidrio y 1.200 toneladas de acero.

El desarrollador dice que la piscina en sí misma fue diseñada para minimizar el efecto de la brisa marina.

El trabajo estructural de la piscina de la azotea está completo, y el trabajo de la fachada de vidrio está terminado en 60 %, según Nakheel, y la torre y la piscina se completarán a fin de año.

La piscina infinita estará entre las más altas del mundo, aunque mucho más baja que la del piso 118 del Ritz-Carlton en Hong Kong, a 484 metros sobre la calle.

Más que una piscina

Los dos pisos superiores de The Palm, con el observatorio y el restaurante, están hechos de una estructura de acero flotante. El observatorio será accesible por una plaza en la azotea en el centro comercial vecino que tiene 350 tiendas y su propia estación de monorriel, parte de una ruta que va desde el fondo de la isla hasta la cima.

La cubierta de 240 metros de altura incluye un museo interactivo y una galería que expone cómo fue la creación de Palm Jumeirah.

“The View at the Palm combinará vistas impresionantes e impresionantes con una experiencia educativa interactiva”, dijo Khoory.