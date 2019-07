Corea del Norte dispara dos misiles balísticos de corto alcance; es el tercer lanzamiento en tres meses

Seúl (CNN) — Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este el miércoles, dijo en un comunicado el Jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS). Se trata del segundo lanzamiento de este tipo en menos de una semana.

Los misiles fueron lanzados desde el área de Wonsan-Kalma justo después de las 5 am hora local y a las 5:27 am (4:27 pm ET) del miércoles, y recorrieron una distancia estimada de 250 kilómetros (155 millas) a una altura de 30 kilómetros (18 millas), según funcionarios surcoreanos.

Un funcionario estadounidense también confirmó los lanzamientos de misiles a CNN. Agregó que no representaron una amenaza para EE.UU. o sus aliados y que los cohetes cayeron al mar.

Pero el JCS de Corea del Sur advirtió en un comunicado que los repetidos lanzamientos de misiles de Corea del Norte “no ayudan en los esfuerzos para aliviar la tensión en la Península Coreana”.

“Llamamos al cese de estas acciones”, agregó el comunicado.

La Casa Azul, la oficina presidencial de Corea del Sur, dijo en un comunicado el miércoles que se celebró una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional esta mañana.

El lanzamiento del miércoles coincide con una serie de reuniones de la ASEAN que se celebran en Bangkok, Tailandia, a las que asistirán algunos de los principales diplomáticos del mundo. También se produce después de que funcionarios norcoreanos indicaron la semana pasada a la Casa Blanca que las conversaciones a nivel de trabajo podrían comenzar pronto, dijo el martes un alto funcionario de la administración.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a periodistas, a bordo de su vuelo a Bangkok, que no sabía cuándo se reanudarían las conversaciones con Corea del Norte, pero que tenía la esperanza de que no “tardara demasiado”.

El 30 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en la zona desmilitarizada de Corea, la frontera fuertemente militarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hizo historia al pasar por encima de la línea de demarcación, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano.

Aunque Trump y Kim acordaron reanudar las negociaciones a nivel laboral después de su reunión, las dos partes no han anunciado públicamente ninguna conversación programada.

Tres lanzamientos en tres meses

El lanzamiento del miércoles fue el tercero de Corea del Norte en el mismo número de meses. En mayo, un lanzamiento de misiles de corto alcance pareció indicar la frustración de Kim por las conversaciones estancadas con Estados Unidos. El 25 de julio, Corea del Norte lanzó dos nuevos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón.

Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), los lanzamientos gemelos del 25 de julio tenían la intención de enviar una advertencia a Corea del Sur y habían sido “organizados personalmente” por el líder norcoreano Kim Jong Un.

Los lanzamientos podrían haber sido la respuesta de Corea del Norte a los ejercicios militares conjuntos planeados entre Estados Unidos y Corea del Sur, dijeron analistas. Los ejercicios han sido durante mucho tiempo un agravante para Corea del Norte, que los ha llamado un “ensayo para la guerra”.

Los expertos dicen que el régimen de Kim también está preocupado por la decisión de Corea del Sur de adquirir cazas furtivos F-35, que podrían ser capaces de evadir los radares norcoreanos. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció el 16 de julio que dos combatientes furtivos F-35A habían llegado al país desde Estados Unidos. Seúl actualmente tiene cuatro F-35 pero planea adquirir 40 para 2021.

KCNA informó el viernes que Kim consideraba que las maniobras militares de Corea del Sur eran actos “suicidas” que podrían torpedear el reciente progreso diplomático entre las dos partes. También advirtió al presidente Moon Jae-in que preste atención a “la advertencia de Pyongyang”.

Corea del Sur dijo entonces que consideraba los lanzamientos como una “amenaza militar” diseñada para socavar el progreso hacia la estabilidad en la península de Corea.

El comité permanente del Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur concluyó que los lanzamientos habían involucrado “un nuevo tipo de misil balístico de corto alcance”, lo que sugiere que el aislado país ha estado desarrollando activamente sus capacidades militares.

No está claro si el lanzamiento del miércoles involucró el nuevo tipo de misil.

El régimen de Kim dijo que Corea del Norte dejaría de probar armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales durante las negociaciones con Washington, pero no ha dado ninguna garantía con respecto a otras armas. Aún así, las pruebas son una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíben a Corea del Norte probar y lanzar misiles balísticos.

Jim Acosta y Helen Regan contribuyeron con este reporte.