Más votantes piensan que Donald Trump es racista de lo que pensaban de George Wallace (un segregacionista) en 1968

(CNN) — Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada esta semana muestra que una mayoría (51%) de los votantes cree que el presidente Donald Trump es racista. Cuarenta y cinco por ciento dice que no lo es.

Para los opositores del presidente, esta encuesta puede no ser sorprendente. Pero piénsalo por un segundo. Esta no es solo la oposición normal que esperarías hacia un presidente. Esta es una mayoría de votantes que dicen que su presidente es racista.

Compara estos números con una encuesta de Harris de septiembre de 1968. El exgobernador de Alabama George Wallace, un segregacionista, se postulaba para presidente como opositor al movimiento de Derechos Civiles. Mientras hacía campaña, el 41% estuvo de acuerdo cuando se le preguntó si Wallace era racista. Eso estuvo básicamente parejo con el 40% que no estuvo de acuerdo con la afirmación.

ANÁLISIS: La increíble sobrecompensación racial de Donald Trump

Hay algunas maneras de ver estos números, y ninguna es elogiosa para Trump. Se puede decir que más votantes creen que Trump es racista de lo que creían que era un segregacionista que se postuló para presidente en 1968. Podrías ser generoso con Trump y decir que la difusión entre racista y no racista (5 puntos en el caso de Trump y 1 punto en el caso de Wallace) está más cerca porque más votantes estaban indecisos sobre Wallace. Aun así, el margen neto para que Trump sea racista es más amplio que en el caso de Wallace.

Quizás, la única noticia decente para Trump en estos números es que son bastante estables. Incluso antes de los comentarios más recientes de Trump, muchos votantes pensaban que era racista. En el verano de 2018, el 49% de los votantes dijo que Trump era racista en una encuesta de Quinnipiac. Esto fue ligeramente más alto que el 47% que dijo que no era racista.

MIRA: MinutoCNN: Trump afirma ser “la persona menos racista que hay”

Aun así, las últimas encuestas indican que el presidente se equivocó si pensó que los últimos ataques iban a ayudarlo. No solo vemos que los ataques del presidente han sido un ángulo electoral en la cuestión del racismo; también lo vemos en los índices de aprobación de Trump.

El índice de aprobación de Trump es del 43% entre todos los votantes en un promedio nacional. Hace un mes, antes de sus tuits contra las cuatro congresistas progresistas, su índice de aprobación entre los votantes era el mismo 43%.

No debería ser demasiado sorprendente que el índice de aprobación de Trump no haya subido. Su índice de aprobación no solo ha sido más estable que el de cualquier otro presidente en la historia de las encuestas, sino que lo hemos visto emplear previamente tácticas similares a las que utilizó en sus tuits racistas. Estos métodos no han movido los números.

LEE: ¿Es Donald Trump racista? 10 frases para analizarlo

Desafortunadamente para Trump, números como estos dentro de un año significarían que sería un desvalido para la reelección. La última vez que Trump obtuvo un índice de aprobación como este antes de las elecciones nacionales, los demócratas obtuvieron 40 escaños en la Cámara y ganaron el voto popular de la Cámara por 9 puntos.