Google revela al candidato más buscado durante el debate del miércoles

Nueva York (CNN Business) — ¿Qué nos dice sobre el proceso de debate político moderno que… la principal pregunta de tendencia en Google, durante el debate, fue “¿Quién ganará el debate esta noche?“?

Luego, el motor de búsqueda dijo que Tulsi Gabbard era la candidata más buscada en los 50 estados, similar al dominio de Marianne Williamson en 49 de 50 estados el martes por la noche.

LEE: Lo más destacado de la segunda noche del debate demócrata

Los correos electrónicos de Oliver Darcy: Esto, por supuesto, no significa que Gabbard tenga el mayor apoyo de los contendientes demócratas. Simplemente significa que la gente estaba lo suficientemente intrigada como para buscar su nombre. Más datos de Google, aquí…

Mientras tanto, el momento más tuiteado, según los datos publicados por Twitter, llegó cuando Booker criticó a Biden durante un enfrentamiento sobre la justicia penal. Después de recibir críticas de Biden, Booker bromeó: “Señor vicepresidente, hay un dicho en mi comunidad: ‘Te estás sumergiendo en el Kool-Aid y ni siquiera sabes el sabor'”. La multitud en el Teatro Fox tuvo una sonora reacción, y la gente en Twitter aparentemente también tuvo la suya.

La historia principal

Maeve Reston, quien escribió el artículo principal de la noche para CNN.com, lo resumió de esta manera: los candidatos “se unieron” contra Joe Biden durante todo el debate, “dejando a Biden notablemente más enérgico recibiendo ataques de todos lados” mientras defendía su trayectoria”.

Chris Cillizza dice que Biden resultó “apenas” ganador. Sus otros ganadores fueron Gabbard, Cory Booker y Julián Castro. Notablemente ausente de su lista: Kamala Harris. Sigue leyendo…

→ Un número decente de comentaristas en Twitter coincidieron en que Elizabeth Warren ganó la segunda noche al no estar en el escenario…

Principales tuits

– Durante la última media hora del debate, Michael Smerconish preguntó: “¿Realmente cambió la situación de esta competencia en Detroit? Sospecho que no. Algunos se ayudaron a sí mismos. Nadie se derrumbó”.

– Neera Tanden: “La última vez que tuvimos un campo amplio —2007/2008— los candidatos demócratas pasaron mucho más tiempo atacando los antececentes de Bush de lo que estas personas están discutiendo sobre el presidente en ejercicio que se enfrentará el próximo año…”.

– James Fallows: “De 20 personas en el escenario estas noches pasadas, los demócratas pueden imaginar al menos 6 u 8 como candidatos plausibles y titulares de cargos. El truco es llegar de 20 contendientes, a 6-8 plausibles, a 1 candidato, con un mínimo de fratricidio…”.

¿Quién habló más?

No hay sorpresas aquí: Biden tuvo más tiempo, seguido de Harris y Booker. Yang fue el candidato que menos habló, con Bill de Blasio y Castro uniéndose a él en el grupo de abajo…

Trump se queda en el fondo

Por segunda noche, Trump fue el político estadounidense más tuiteado durante los #DemDebates, según datos de Twitter. Eso no es tan sorprendente, dada la cantidad de veces que los candidatos invocaron su nombre. Pero todavía es digno de mención…

Los primeros debates de Darcy…

Correos electrónicos de Darcy desde la sala de debate: Antes de esta semana, nunca había visto un debate presidencial en persona, y aunque es genial mirarlo en televisión, estar en la audiencia ofrece un punto de vista único. El único elemento que no se traduce del todo en la televisión es la energía dentro de las salas de debate. Ambos debates en el Teatro Fox comenzaron con aplausos que solo pueden describirse como un pandemonio ensordecedor. La emoción en la habitación también era palpable en otros momentos. Cuando los candidatos lanzaban comentarios incisivos, a menudo se producían aplausos ensordecedores.

Independientemente de la política, estar allí en persona, sentir la electricidad en la habitación, ha sido bastante increíble…

Sobre esos manifestantes…

Darcy agrega: Hubo un par de breves interrupciones el miércoles por la noche. La primera interrupción se produjo cuando un puñado de manifestantes gritó pidiendo el despido del agente que dio a Eric Garner una mortal llave de estrangulamiento. “¡Despidan a Pantaleo!”, gritaron los manifestantes, antes de ser retirados. La segunda interrupción sucedió cuando un par de manifestantes criticaron a Biden por el historial de deportaciones de la administración Obama. Con todo, todo se mantuvo en paz y las protestas solo causaron retrasos menores…

Yang atacó a los expertos

Si Bernie Sanders interpretó al crítico de medios en la primera noche, Andrew Yang interpretó ese papel en la segunda noche. “¿Saben de qué no podían dejar de hablar los expertos después del último debate? No es el hecho de que de alguna manera soy el número 4 de las encuestas nacionales en el escenario”, dijo. “Fue el hecho de que no llevaba corbata. En lugar de la automatización en el futuro, incluido el hecho de que automatizamos 4 millones de trabajos en fábricas. Cientos de miles aquí en Michigan”. Fue más allá y comentó sobre la naturaleza artificial de los debates: “Estamos aquí arriba con maquillaje en nuestras caras y nuestras líneas de ataque ensayadas. Desempeñando roles en este reality show. Es una de las razones por las que elegimos una estrella de reality show como nuestro presidente”. Sí, pero todos eligen su propio papel y líneas…

PARA EL REGISTRO

– Aquí están los argumentos finales de todos los candidatos del miércoles…

– Aquí están las verificaciones de hechos de CNN de la segunda noche… y de la primera…

– Daniel Dale tuiteó después de la primera noche: “Algo notable sobre la verificación a los demócratas, a diferencia de Trump, es que las estadísticas que citan son abrumadoramente precisas o al menos arraigadas en una fuente real. Con Trump, hay que sospechar que casi todo se lo inventa”.

El comentario repugnante de Tomi Lahren molesta a algunos de sus colegas

Oliver Darcy escribe: Tomi Lahren, rostro de Fox News, fue criticada por un comentario censurable sobre Kamala Harris, en un tuit el miércoles por la noche, con la sugerencia de que Harris había usado su relación con Willie Brown para progresar en su carrera.

Lahren pareció reiterar su tuit, instando a sus seguidores a investigar su relación. Le pregunté a un portavoz de Fox si el tuit iba acorde a los estándares de la cadena, pero no recibí respuesta.

Escuché de varios empleados de Fox que me contactaron por su propia cuenta. “Me enferma trabajar para la misma compañía que Tomi Lahren”, me dijo un empleado de Fox. “Es alucinante cómo le damos trabajo a esta mujer”. Otro empleado me envió un mensaje de texto con la URL del tuitt de Lahren, calificándolo de “inaceptable”. Me acerqué al comando de campaña de Harris, que se negó a comentar…