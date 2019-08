¿Por qué deberías votar por ellos? Esto es lo que dijo cada aspirante demócrata el miércoles

(CNN) — Los 10 aspirantes demócratas cerraron su participación en el debate de este miércoles con un mensaje final dirigido a los estadounidenses.

Esto es lo que dijeron:

Alcalde de Nueva York Bill de Blasio: “Si vamos a vencer a Donald Trump, este tiene que ser un partido que represente algo. El partido de los sindicatos. Tiene que ser el partido de la atención médica universal. Este debe ser el partido que no tiene miedo de decir en voz alta que vamos a cobrar impuestos a los ricos. Y cuando lo hagamos, Donald Trump nos llamará socialistas. Esto es lo que yo le diré: ‘Donald, tú eres el verdadero socialista'”.

Senador de Colorado Michael Bennet: “Creo que tenemos una oportunidad increíble frente a nosotros. Todos nosotros. Unirnos como nuestro padres y abuelos lo hicieron antes y enfrentar desafíos aún más difíciles que los que enfrentamos ahora. Pero la única forma en que podremos hacerlo es dejar atrás la política divisiva de Donald Trump”.

Gobernador de Washington Jay Inslee: “Tenemos una última oportunidad. Cuando tienes una oportunidad en la vida, la aprovechas. Piénsalo. Literalmente, la supervivencia de la humanidad en este planeta en civilización está en manos del próximo presidente. Y debemos tener un líder que haga lo necesario para salvarnos. Eso incluye hacer de esto la máxima prioridad de la próxima presidencia”.

Senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand: “Me postulo para la presidencia porque quiero ayudar a las personas. Y tengo la experiencia y la capacidad para hacerlo. Uní al Congreso y realmente hice una diferencia en la vida de las personas”.

Representante de Hawai, Tulsi Gabbard: “Las necesidades son tan grandes que como su presidenta pondré el interés de todos ustedes por encima de cualquier cosa”.

Exsecretario Julián Castro: “Creo que necesitamos un liderazgo que comprenda que debemos avanzar como una sola nación. Con un solo destino. Y nuestro destino en los próximos años es ser la nación más inteligente, más saludable, más justa y más próspera de la Tierra”.

Empresario Andrew Yang: “¿Saben qué es lo que los analistas no podían dejar de comentar después del último debate? No es el hecho de que de alguna manera soy el número cuatro en este escenario en las encuestas nacionales. Fue el hecho de que yo no llevaba corbata. En lugar de hablar sobre la automatización en el futuro, incluido el hecho de que automatizamos 4 millones de empleos de manufactura. Cientos de miles aquí en Michigan. Estamos aquí con maquillaje en nuestras caras y nuestras frases de ataque ensayadas. Siendo personajes en este reality show. Esa es una de las razones por las que elegimos a una estrella de reality como nuestro presidente”.

Senador de Nueva Jersey, Cory Booker: “Tenemos una crisis de verdad en nuestro país, y esa crisis es Donald Trump, pero no solo Donald Trump, siento la frustración de que a veces la gente dice que lo único que quieren es vencer a Donald Trump. Bueno, ese es el comienzo, no el final”.

Senadora de California Kamala Harris: “Lo que necesitamos es alguien que vaya a estar en el escenario de debate con Donald Trump y lo derrote al poder llevar el caso contra cuatro años más. Y déjenme decirles que tenemos una larga hoja de cargos”.

Exvicepresidente Joe Biden: Todos saben quién es Donald Trump. Tenemos que hacerle saber quiénes somos nosotros. Elegimos la ciencia sobre la ficción. Elegimos la esperanza sobre el miedo. Elegimos la unidad sobre la división. Y elegimos, elegimos la idea de que podemos, como estadounidenses, cuando actuamos juntos, lograr cualquier cosa”.