10 reglas para viajar en avión con tu pareja

Nota del Editor: Justin Myers, también conocido como The Guyliner, es escritor y columnista. Su primera novela, “El último Romeo”, se publicó en 2018, y una segunda, “Los hijos magníficos”, será publicada en los primeros meses de 2020.

(CNN) — Hay pocas cosas más solitarias, aunque extrañamente más glamorosas, que sentarse en un avión solo, contemplando el hermoso y desordenado mundo debajo, solo separados por el metal, motores y las maletas que se perderán en el camino a las bandas de equipaje. Mejor, entonces, volar como una pareja, compartir la magia y, hablando prácticamente, tener un par de ojos adicionales que sigan el progreso de la tripulación con los refrescos.

Pero no puedes divertirte sin reglas. Y si viajas en pareja, o más si has sido bendecido con un par de pequeños pasajeros, debes asegurarte de que lo estás haciendo bien.

Embarque

¡Llegar a tiempo! Un pasajero solitario que detiene un vuelo puede ser perdonado, o compadecido, por no tener un compañero molesto que lo apresure. Sin embargo, una pareja parlanchina que sube a bordo como si estuvieran recorriendo los pasillos de Whole Foods buscando aceite de coco será vilipendiada durante todo el vuelo. Y con razón. Tomen asiento lo más rápido posible antes de que sus compañeros de viaje comiencen a arrojarles el equipaje de mano.

Vestimenta

Aparentemente, siempre debes usar algo cómodo para un vuelo, especialmente de larga distancia. Si son pareja, ¿por qué no usar algo combinado? Las sudaderas de terciopelo siempre son buenas, o una camiseta de dibujos animados. No hay una razón en particular para esto, realmente; simplemente sorprende a la tripulación de cabina.

Asientos

Nunca subestimes el sadismo de tus compañeros de viaje; puede que se muevan para que ustedes se sienten juntos, puede que no. Mejor no discutas con ellos porque, hola, están atrapados en esta lata juntos por al menos una hora o dos. Sé lo suficientemente irritante durante el vuelo, inclinándote sobre los pasajeros para darle a tu otra mitad el contenido de su equipaje de mano, un artículo a la vez, por ejemplo, y alguien cederá.

Audífonos

Ambos deben usar auriculares, ya sea para ver el entretenimiento a bordo o no, o ninguno. Además de hacerlo por cortesía, ¿por qué? Bueno, significa que los pasajeros no tendrán que oírte decir todo tres veces. Primero, cuando sus audífonos están encendidos (porque lo olvidas), nuevamente cuando se los quitan, y luego una tercera vez más fuerte, porque tampoco te escucharon la segunda vez.

Alcohol

Aunque volar anula la necesidad de un conductor designado, es una buena idea elegir un designado consciente al aterrizar. Si la tripulación de cabina te entrega la bebida correcta antes de que incluso lo hayas pedido, has bebido demasiado. Emborracharse en un avión con tu pareja tiene el peligroso efecto mágico de hacer desaparecer a todos los demás, pero todavía están allí, rezando por un cambio en la presión de la cabina que te haga callar durante el resto del vuelo.

Niños

Bebés

Independientemente de cómo dividas tus roles de crianza en casa, un avión está lleno de los ancianos del pueblo más criticones y sin sentido del humor que cualquier juicio de brujas podría arrojarte. No puedes fingir que tu ruidoso bebé no tiene nada que ver contigo; las rutinas normales son nulas y sin valor. Toma turnos con las tareas de cargarlo en el regazo y de su alimentación, haz contacto visual con otros pasajeros con tu mejor sonrisa serena de “Te reto”, y simula que es la unidad familiar más feliz de la historia. Puedes hacerlo. Si te quiebras a mitad del vuelo, tus compañeros pasajeros contarán historias sobre ti para cautivar al público en las generaciones venideras.

Niños mayores

No, no puedes simplemente dejarlos en económica e irte feliz a clase ejecutiva. No.

Sexo

Olvídate del Mile High Club o el Club de la Milla de Altura (club de quienes han tenido sexo en un avión). No importa qué tan lejos estés del suelo: el sexo en un baño público sin ventanas es exactamente eso. Esperar en la cola para ir al baño en un avión ya es estresante: es imposible no atravesarte en el camino de alguien, puedes escuchar todo y, oh, hola, turbulencia. Es injusto tomar más de cinco minutos allí solo para tener una historia que contar… bueno, ¿a quién exactamente? ¿A quién vas a regalarle esta hazaña triste? ¿A Facebook?

Conversación

Es una buena idea mantener la conversación en el avión discreta y optimista: qué hacer cuando llegues allí, cómo estás esperando el origami de toallas del hotel. Por otro lado, también es una oportunidad perfecta para sacar cualquier mala noticia del camino. “Oh, hum, la habitación de lujo tenía doble reserva, así que tenemos las primeras tres noches en una carpa junto a los contenedores de la cocina”. O tal vez: “Es verdad lo de Steve, de la oficina, y yo, pero ya terminó; fue puramente sexual”. ¿Por qué? Nadie quiere discutir en un avión: son malos modales, además de una forma realmente fácil de ser arrestado, especialmente después de esos vodka-tonics posteriores al despegue.

Comida

No hay una regla que indique que tú y tu pareja deben pedir diferentes comidas y compartirlas para “probar cada una”. Es comida de avión, no un menú de degustación de Michel Roux. Alimentarse unos a otros solo es romántico cuando son fresas, están envueltos en satín y es 1987, no se hincándose el uno al otro con un rollo de pan sin semillas mientras el resto de la fila 11 intenta desesperadamente quitarse la imagen de la mente.

Desembarque

Antes de volar, acepten que ninguno de ustedes será esa persona que se para inmediatamente, apenas las ruedas delanteras tocan el asfalto. Mientras la decepción por no haber desembarcado aumenta, la otra mitad siente el deber de levantarse también, y terminas solo… parado allí, torpemente, durante años. Simplemente siéntate y dense el primer beso de tus vacaciones: todos los demás estarán demasiado ocupados empujándose para una salida rápida como para preocuparse.