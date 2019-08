Eric Dane no se arrepiente de su video desnudo

(CNN) — En 2009, se filtró un video de Eric Dane desnudo con su entonces esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y otra mujer.

Pocos años después, Dane le dijo a la revista People que lo lamentaba.

Pero no más.

“No me arrepiento. No me arrepiento ni me disculpo por mi experiencia de vida”, dijo recientemente el actor de “Euphoria” a la revista Glamour. “Es mi experiencia de vida y estoy en paz con todo eso”.

El hombre que saltó a la fama como el Dr. Mark “McSteamy” (McArdiente) Sloan en “Grey’s Anatomy” le dijo a la revista People en 2014: “Todos hemos cometido errores. Lo único que lamento es haber envuelto a la persona que más amo en todo eso: Rebecca”.

Ahora, él dice: “A menudo pienso en la respuesta que di. Y mirando hacia atrás, ¿fue un error? Absolutamente no”.

“Probablemente me refería al uso de drogas al que se aludió en el video, ¿y fue un error?”, preguntó Dane. “Una vez más, no necesariamente creo que estaba violando ninguna ley y corrompiendo a nadie. Éramos solo tres personas que se estaban bañando”.

Dane y Gayheart se separaron desde entonces y actualmente él interpreta a Cal Jacobs en la serie de HBO “Euphoria” (ese canal es propiedad de la compañía matriz de CNN).

El personaje es un hombre de familia hecho y derecho que tiene una vida secreta, en la que conoce a personas a través de aplicaciones para encuentros sexuales.

MIRA: Kim Kardashian West: Estaba drogada con éxtasis cuando me casé y cuando hice el video sexual

“Entiendo lo que es llevar una doble vida”, dijo Dane sobre el papel.

“(Sé qué es) tener secretos y tener que vivir ocultando esos secretos a la gente”, dijo. “Ciertamente tuve mis luchas con el alcoholismo, la adicción a las drogas, la salud mental, y sé lo que es tener que levantar una fachada y tener una experiencia externa que no coincide con la experiencia interna. Sentí que ese era mi activo más fuerte en tratar de articular por lo que está pasando el personaje”.