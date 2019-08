Estas son las 15 mejores ciudades cerveceras del mundo

(CNN) — Hay un mundo salvaje de cerveza allá afuera, y no solo estamos hablando de la fermentación en los tanques.

La escena de la cerveza artesanal se ha apoderado de casi cada centímetro del mundo, desde Australia hasta Estonia y prácticamente está en todas partes. Con cervecerías experimentales, nuevas versiones de antiguas tradiciones y pubs que atienden a los amantes de la cerveza de todos los paladares, hay una cerveza para ti, sin importar a dónde viajes.

Puede que no sea posible beberlas todas, pero si quieres sacar el máximo provecho de tu cerveza, pon una de estas ciudades especialistas en cerveza en tu lista de deseos, toma tu pasaporte y a por ello.

Portland, Maine, Estados Unidos

Como la ciudad de Estados Unidos con más cervecerías per cápita, Portland, Maine, se encuentra en la parte superior de la lista de visitas obligadas de todos los amantes de la cerveza. Para probar un montón de cervezas de Maine en una ronda, detente en Novare Res en el vecindario de Old Port. Con pioneros como Allagash hasta nuevos estándares como Bissell Brothers, Maine Beer Co. y Liquid Riot, los grifos giratorios del bar no te decepcionarán.

Oxbow Blending & Bottling combina el espacio de madurado en barrica para las cervezas de inspiración europea de la cervecería, como el buque insignia Farmhouse pale ale, con una espaciosa taberna tipo bodega. Cuando haga buen tiempo, toma un cono de papas fritas belgas del escaparate de la tienda de papas fritas Duckfat.

Encontrarás una selección ecléctica de cervezas en Foulmouthed Brewing, en una tienda de autos remodelada en South Portland. Prueba la Grawlix IPA con lúpulo cultivado localmente o un gose salado con yuzu kosho y langosta.

Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos

Solo después de Portland en la lista de cervecerías per cápita, Asheville tiene una larga tradición de elaboración de cerveza artesanal independiente. The Green Man Brewery ha estado produciéndola desde 1997 en su cervecería y taberna del centro, Dirty Jack’s, con música en vivo todas las noches, otro elemento básico de Asheville.

Wicked Weed Brewing ha construido su nombre produciendo cervezas sabrosas que están un poco fuera de lo común. Junto con su cervecería y pub originales, su Funkatorium es una nueva rama dedicada a las cervezas ácidas y otras cervezas de fermentación salvaje (con levadura salvaje, no tradicional).

Si no puedes ir a todas las cervecerías en Asheville desde Hi-Wire hasta Burial en una misma visita, ve a West Asheville para que te deleites con lo que hay en el Westville Pub. Este lugar siempre tiene a mano una variedad de cervezas favoritas regionales, así como sus propias cervezas de All Sevens Brewing.

Y si necesitas más recetas de cerveza en Asheville, consulta con la copropietaria de la compañía de levadura de White Labs Lisa White, quien seguramente conoce la cerveza.

Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos

Para no ser superada por las ciudades más grandes en las costas, Grand Rapids se llama a sí misma “La ciudad de la cerveza” de Estados Unidos y hace honor a su título. Funders Brewing puede haber puesto esta ciudad en el mapa (ayudado por la cercana Bell’s en Kalamazoo), pero este lugar del oeste de Michigan se ha llevado el título y se ha quedado con él, con más de 80 cervecerías en el área.

A pesar de estar ubicada en una antigua funeraria, Brewery Vivant está más que viva con sabrosas cervezas de granja. Encuentra las cervezas “Plein de Vie” fermentadas en estado salvaje, las opciones de temporada con barril de bourbon y las ofertas durante todo el año, como el Hop Field IPA con lúpulo de Michigan en este histórico lugar de East Hills.

En el West Side y también reutilizando un antiguo espacio comunitario, esta vez una estación de bomberos, queda la cervecería en rápida expansión, The Mitten. Los fanáticos del béisbol apreciarán los juegos de palabras inteligentes de muchos de los nombres de cerveza, desde la cerveza rubia League of Their Own hasta la de frambuesa e hibisco Rose Canseco.

Bruselas, Bélgica

Bélgica puede ser pequeña, pero es grande en la historia de la cerveza. Los monasterios trapenses que fundaron gran parte de sus famosas tradiciones cerveceras por lo general no están abiertos al público, y se encuentran dispersos por el campo, entonces, ¿por qué no ir a Bruselas y probar sus cervezas a tus anchas?

Cantillon, conocida por sus cervezas frutales lambic, es una de las pocas cervecerías venerables que ofrece recorridos diarios. Detente o pasa unas horas en Moedic Lambic probando muchas de estas cervezas raras fermentadas naturalmente.

En el extremo opuesto del espectro está el Brussels Beer Project, una cervecería moderna centrada en la colaboración y la experimentación. Con más de 40 cervezas nuevas que salen de sus tanques cada año, seguramente encontrarás algo intrigante.

Tokio, Japón

Escondido en un tramo de escaleras (pero visible por el gran vaso de cerveza iluminado afuera), Popeye es el bar de cerveza artesanal más antiguo de Tokio, fundado como un “pub de estilo occidental” en 1960 y ampliando su selección de cerveza en los años 90. Ahora con 70 grifos, el bar ofrece una variedad de cervezas japonesas, estadounidenses e internacionales y también es un izakaya.

Una combinación más moderna de izakaya y cerveza se encuentra en Baird Harajuku Tap Room, una de las dos salas de degustación para la cerveza artesanal japonesa Baird Beer en Tokio. En el segundo lugar en Nakameguro, la pizza al estilo de Connecticut es el foco, pero en cualquier lugar, tanto las cervezas especiales mensuales como las ofertas principales están listas para combinar con tu comida.

Para probar una de las cervecerías más conocidas de Japón, visita Hitachino Brewing Lab, una sala de degustación dedicada a las ofrendas de las cervezas Hitachino Nest de Kiuchi Brewery. En este acogedor espacio cerca de la estación de Akihabara puedes probar la cerveza blanca insignia y las cervezas de edición limitada de uno de los 10 grifos giratorios.

Shanghai, China

No es sorprendente, dada su población, que China consuma más cerveza que cualquier otro país, una cuarta parte de la cerveza en el mundo. Y encontrarás una amplia selección internacional y local de cervezas artesanales en todo Shanghai para ayudar a aumentar esa apuesta.

Boxing Cat Brewery tiene tres locales de cervecería en toda la ciudad: la mejor para probar ofertas como su galardonada pale ale de Sucker Punch de lúpulo seco. A menudo colabora con otras cervecerías chinas e internacionales para hacer productos únicos como Emperor’s Horses Lychee Pilsner con 京 A (Jing A) Brewing Co.

Al lado de la ubicación de Fuxing Lu de Boxing Cat está Daga Brewpub, un bar de tres pisos con 40 extraños grifos para que pruebes una selección más amplia de cervezas chinas de cervecerías populares como Shanghai Love y Shantown. Más pequeño y más informal pero no menos impresionante es The Hop Project, un bar y restaurante de queso a la parrilla con cerveza artesanal que tiene constante rotación.

Berlín, Alemania

Explorar una de las ciudades cerveceras más famosas de Alemania puede ser abrumador. Si bien los emprendedores berlineses han creado mapas y recorridos para ayudar a los amantes de la cerveza, hay una variedad de lugares para que encuentres pilsners, marzens y rauchbiers por tu cuenta.

Brauhaus Lemke es la cervecera artesanal más antigua de Berlín y celebra su vigésimo año en el negocio con un espacio cavernoso cerca de la Alexanderplatz. Lemke también dirige el Brauhaus Lemke am Schloss, un restaurante y jardín de cerveza ubicado en la cervecería más antigua de la ciudad.

Los amantes de las cervezas tipo IPA y APA gravitarán en Vagabund, una cervecería abierta por expatriados estadounidenses. Hops & Barley, ubicado en una antigua carnicería de la década de 1950, ofrece un ambiente discreto y de barrio con una selección de estilos de cerveza tradicionales como el pilsner sin filtro de barril.

Roma, Italia

En lugar de otro vaso de Trebbiano, ¿por qué no tomar una pinta de Vento Forte IPA en la Ciudad Eterna? Comienza con un sorbo en Birra Baladin, uno de los mayores productores de cerveza artesanal de Italia. Los domingos solo se ofrecen recorridos, pero el vasto jardín de la cerveza es perfecto para tomar una cerveza y comer algo, con variedades de comidas como el ahumado Garden y la cerveza de verano con especias Soraya disponible exclusivamente en barril.

Para opciones más extravagantes, toma un sándwich gigante de porchetta en la pequeña tienda especializada en rock and roll Donkey Punch y báñalo con una cerveza dorada Birra Plurale. Para gente observadora, ve al Ma Che Siente Venuti a Fà, uno de los bares de cerveza artesanales romanos originales. Con 16 grifos de cervezas internacionales y un personal experto, serás capaz de responder al nombre que plantea su nombre: “¿Para qué viniste aquí?”.

Victoria, Columbia Británica, Canadá

La revolución de la cerveza llegó temprano a Victoria, con su primera cervecería abierta en 1984. Desde entonces el número de cervecerías y puntos de venta centrados en la cerveza ha crecido constantemente. Swans Brewery, uno de los pioneros de la cerveza artesanal de Columbia Británica, continúa atrayendo a los fieles seguidores a sus bien equipados cervecería y hotel. Está a la vuelta de Canoe Brewpub, un viejo estadista de la escena, donde puedes relajarte con una jugosa cerveza ale en el patio.

La próxima generación de cerveza artesanal Victoria es ejemplificada por Hoyne, una cervecería creada por el antiguo maestro cervecero de Swans y cofundador de Canoe. Sean Hoyne ahora vuela su propia bandera con creaciones como Entre Nous, un witbier de estilo belga elaborado con cerezas BC.

Driftwood Beer supera los límites aún más con cervezas creativas como la Raised by Wolves IPA elaborada con jugosos lúpulos Ekuanot y levadura salvaje.

Melbourne, Australia

A la altura de la reputación de ciudad soleada pero relajada de Australia, las cervecerías y bares de Melbourne son lugares privilegiados para una tarde relajada de probar varias cervezas y conversación. Los grifos siempre están vertiendo opciones de artesanía local en The Catfish, un bar de barrio informal y sin lujos que funciona como un lugar de música en vivo y, de manera improbable, un emporio de filetes de queso Philly.

Moon Dog Brewing llama a su sala de grifería en el lugar un “paraíso tropical de bares de cervecería”, y el espacio skylit cubierto de palmeras es un ambiente ideal para probar una cerveza experimental de temporada como el helado de lima y pino Splice of Heaven IPA .

Thunder Road, una cervecería más grande en el centro de Melbourne, ha estado produciendo cervezas complejas e interesantes durante 10 años. Prueba la cerveza australiana Pacific Breeze con lúpulo australiano y come un snack del remolque Airstream estacionado en el patio.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Durante el siglo pasado, South African Breweries fue la única cervecería en el país. Afortunadamente, eso cambió con la revolución de la cerveza artesanal, y Ciudad del Cabo tiene muchas más opciones nuevas.

Jack Black’s es una querida operación local fundada por un par de cerveceras por contrato de larga data, que abrieron su propia cervecería insignia y taberna en 2016. Allí puedes comer una hamburguesa y una pinta de cerveza malteada pre-Prohibition Style Brewers Lager o Butcher Block, una cerveza inglesa.

Ukhamba Beerworx, la primera microcervecería de propiedad negra de Sudáfrica, celebra las tradiciones cerveceras de las tribus Nguni mientras produce iteraciones modernas como Utywala sorghum saison, hechas con malta de sorgo.

Con 30 cervezas de barril y un menú de comida caribeña para acompañarlas, el popular café Banana Jam tiene cubiertos a los amantes de la cerveza. Las cervezas de la casa como el Afro Caribbean Coconut IPA o Pirate Porter siempre están disponibles, con una lista rotativa de otras opciones locales.

Lisboa, Portugal

Si solo tienes tiempo para beber una cerveza mientras estás en Lisboa, ¿por qué no hacerlo en un túnel real del siglo XVIII? El bar de cerveza Quimera se encuentra en un camino subterráneo al Palacio de las Necesidades, utilizado como una ruta de escape para el Rey Manuel II cuando la monarquía cayó en 1910.

Dejando a un lado la historia, Quimera ofrece sus propias cervezas de barril inusuales, que van desde una cerveza cruda agria de frambuesa añejada hasta una Brett IPA o un portero de mantequilla de maní.

Para una visita más larga, dirígete a Marvila, el autodenominado distrito de la cerveza en Lisboa. Esta designación del vecindario fue concebida por tres cervecerías locales: Musa, Lince y Dois Corvos. Aunque cada uno se ejecuta de forma independiente, se encuentran dentro de un bloque el uno del otro, lo que hace que el rastreo sea fácil de lograr.

Varsovia, Polonia

Algunas personas podrían describir la última tendencia de la cerveza artesanal como un “ataque de lúpulo”, pero solo hay una cerveza polaca que realmente toma esa frase como su nombre. Atak Chmielu, una IPA de estilo americano, es la cerveza insignia de Pinta. Desde la primera presentación de esta cerveza lupulada en 2011, la cervecería ha ampliado su gama y ahora cuenta con una serie de productos agrios.

Puedes encontrar más estilos de pintas en cualquiera de las tres ubicaciones del pub Kufle i Kapsle en Varsovia. Cada uno sirve cervezas locales de cervecerías artesanales polacas como Artezan en una variedad de estilos, incluyendo grodziskie ahumado tradicional, suave porteador báltico y pilsner.

Tallin, Estonia

Como fundadores del Tallinn Craft Beer Weekend, Põhjala Brewery tiene mucho en juego cuando se trata de cervecerías de estonia. Estos familiares mayores del mercado local de cerveza artesanal se han estado gestando desde 2011. Su nueva cervecería y su sala de degustación de 24 grifos se estrenó a fines de 2018 para exhibir sus propias cervezas y colaboraciones de invitados, servidas junto a un Texas BBQ.

Más cervezas estonias tienen prioridad en el los barriles de Porgu, un bar y restaurante subterráneo en el casco antiguo. Prueba el estilo koduõlu, una cerveza especial de la cervecería de la isla de Saaremaa Pihtla, para que tengas un verdadero sabor estonio.

Para otro maridaje intercultural de alimentos y bebidas, la tienda de botellas Taptap sirven perritos calientes de estilo danés de fabricación local con su línea pequeña pero curada de barril. Con más de 200 botellas locales e internacionales en el espacio inspirado en la bodega, es tentador llevar más para llevar.

Budapest, Hungría

Aunque el brandy de frutas pálinka es la bebida nacional no oficial de Hungría, no hay escasez de cerveza artesanal en Budapest para satisfacer a aquellos con otros gustos. Las cervecerías y bares de la ciudad están ansiosos por exhibir lo mejor de la cerveza húngara.

Algunas de las selecciones más grandes se pueden encontrar en Legfelsőbb Beeróság, que muestra cervezas artesanales húngaras exclusivamente en sus 10 grifos y su lista de 150 botellas. El Élesztő todo en uno (“levadura” en húngaro) se hace aún más grande con más de 20 grifos de su cervecería, un bar dedicado a la cerveza de barril e incluso un hotel en las instalaciones.

Si no te has emborrachado con esa selección, haz un poco de turismo con tu cerveza en Jónás Craft Beer House, que tiene un hermoso jardín al aire libre en el Danubio.