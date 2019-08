Miembro de una fraternidad dio instrucciones “paso a paso” a 5 personas que luego se suicidaron, alega una demanda

(CNN) — Un exmiembro de una fraternidad y estudiante de la Universidad Estatal de Truman en Missouri presuntamente proporcionó instrucciones “paso a paso” a cinco personas que murieron por suicidio en 2016 y 2017, según una demanda presentada este miércoles contra la universidad, la fraternidad y el estudiante.

El miembro de la fraternidad Alpha Kappa Lambda les dijo a las personas que se consideraba un superhéroe apodado “Pacificador”, indicaron en la demanda los padres de dos de los fallecidos, que identifica al acusado como Brandon Grossheim.

Grossheim aconsejó a las personas con “instrucciones paso a paso” para usar su propio libre albedrío y “lidiar con la depresión”, según un comunicado de prensa emitido por abogados para los padres de Alex Mullins, de 21 años, y Joshua Thomas, de 18.

Grossheim no hizo comentarios a las repetidas solicitudes de CNN.

LEE: Aumento del suicidio ocurrió entre adolescentes y preadolescentes después de “13 Reasons Why”, dice estudio

“Tanto la Universidad como la Fraternidad eran conscientes de que las víctimas del Demandante eran vulnerables y sufrían de depresión, pero aun así permitieron que este sospechoso hermano de la fraternidad estuviera solo y tuviera acceso ilimitado a las víctimas”, señala el comunicado. “Esta tragedia fue evitable”.

La demanda alega negligencia y muerte injusta y busca daños no especificados.

“Entendemos que los padres de Alex Mullens y Joshua Thomas, dos miembros del Capítulo Xi de la Fraternidad de Alpha Kappa Lambda, han presentado una demanda en relación con sus muertes. Nuestra solidaridad continúa por las familias y amigos de nuestros Hermanos perdidos del Capítulo Xi de Alpha Kappa Lambda”, informó la fraternidad en un comunicado.

“La muerte de estos jóvenes durante el año académico 2016-2017 impactó en gran medida el Capítulo Xi y la comunidad circundante. Al igual que la Universidad Estatal de Truman, la Fraternidad de Alpha Kappa Lambda, Inc., la Fraternidad Nacional, no está de acuerdo con las acusaciones en la demanda en la medida en que esas acusaciones se dirijan contra ella y defenderán enérgicamente la demanda. La Fraternidad de Alpha Kappa Lambda no comenta sobre litigios pendientes y, por lo tanto, no hará más comentarios”.

“Somos conscientes de que un abogado ha anunciado la presentación de un litigio contra la Universidad en relación con la muerte de dos de nuestros estudiantes. Estamos totalmente en desacuerdo con las acusaciones como se indica en la demanda y defenderemos la demanda enérgicamente”, dijo Warren Wells, abogado general de Truman State. “A medida que avance el litigio, quedará claro que la Universidad no es responsable de la muerte de estos estudiantes. No haremos más comentarios sobre este litigio pendiente”.

El Departamento de Policía de Kirksville, Missouri, no respondió de inmediato a la consulta de CNN sobre si investigó los suicidios en ese momento o si lo ha hecho desde la demanda.