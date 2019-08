La salida de Nicolás Maduro debe ser “sin el uso de la fuerza y de manera pacífica”, dice canciller de Perú

Néstor Popolizio

(CNN Español) — La realización de elecciones libres y la cooperación de la comunidad internacional para resolver la crisis en Venezuela fueron las conclusiones más destacadas de la conferencia internacional que se llevó a acabo este martes, en Lima.

Al evento asistieron 60 países y se trata del primer encuentro internacional de tal magnitud que discute y busca soluciones para resolver la crisis social y política que vive el país sudamericano. El canciller de Perú, Néstor Popolizio, ofreció las conclusiones y como primer punto destacó la necesidad de que se desarrollen elecciones “libres y transparentes” lo más pronto posible.

Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de que la comunidad internacional se involucre de forma profunda para atender la crisis humanitaria, específicamente buscar soluciones para el tema migratorio.

Al ser cuestionado sobre si apoyan o no las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos la noche de este lunes, Popolizio dijo que los países participantes “tomaron nota” de la decisión del gobierno de Donald Trump mas no especificó si las apoyan o no. Sí dijo que estas y otras sanciones apuntan a la salida de Nicolás Maduro del poder pero que esta debe ser “sin el uso de la fuerza y de manera pacífica”.

Popolizio aclaró además que entre los puntos discutidos se encuentra la opción de apoyar de forma económica a Venezuela siempre y cuando exista un nuevo gobierno.