Cameron Diaz no nos quieren contar en qué está trabajando

(CNN) — Cameron Díaz guarda secretos.

La actriz que ha estado fuera del centro de atención durante años habló con InStyle magzine para su edición de septiembre y dijo que se siente merecedora de un poco de privacidad dado que “comenzó a experimentar (la fama) cuando tenía 22 años, hace 25 años”.



“La forma en que lo veo es que le he dado más de la mitad de mi vida al público”, dijo Díaz. “Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si así lo decido”.

MIRA: La clave del éxito de Cameron Diaz

Ha habido una continua fascinación con la vida de Díaz desde que desapareció de la escena de Hollywood hace años.

Ella apareció por última vez en la nueva versión de 2014 de “Annie” y el año pasado se declaró “retirada” de la actuación.

Ahora ella dice que no echa de menos actuar.

“En este momento estoy mirando el paisaje del bienestar y todo eso”, dijo Díaz a InStyle. “Pero haga lo que haga, tiene que ser algo que me apasione, algo que simplemente se sienta sin esfuerzo”.

Díaz, quien ha estado casada con el músico Benji Madden desde 2015, dijo: “Es divertido no hacer que nadie sepa lo que estoy haciendo. Porque mi tiempo es todo mío”.

MIRA: Cameron Diaz y el músico Benji Madden ya son esposos

“No estoy vendiendo ninguna película, y como no estoy vendiendo nada, no tengo que darle nada a nadie”, dijo. “Ya no estoy haciendo esto. Estoy viviendo mi vida”.