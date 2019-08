Cierre de transferencias en el fútbol inglés: ¿habrá acuerdo de última hora por alguna superestrella?

(CNN) — Es el día en que los dólares salpican, los titulares aumentan los nervios y los fanáticos del fútbol acuden en masa al estadio de su club para rodear a los periodistas de televisión en un intento desesperado por echar un vistazo a la nueva contratación de una superestrella.

El día del cierre de transferencias de fútbol ha adquirido casi un fervor religioso en Inglaterra ya que los fanáticos esperan la noticia de una firma dramática de último minuto antes de que, para tomar prestado uno de los clichés más usados del deporte, “la ventana de transferencia se cierre”.

Impulsado por los canales de noticias, un apetito insaciable por los rumores de transferencia, el cierre de transferencias se ha convertido en uno de los días más entretenidos en el calendario del fútbol.

En Inglaterra, la liga más rica del mundo, la ventana de transferencias para los clubes de la Premier League cierra a las 5 p.m. (12 p.m. ET) el jueves 8 de agosto.

A medida que el reloj avanza, la estrella de la Juventus Paulo Dybala y el armador del Barcelona Philippe Coutinho suenan para un traspaso al Tottenham, mientras que Christian Eriksen busca salir del club del norte de Londres rumbo a España.

Luego está Romelu Lukaku del Manchester United, supuestamente destinado a una nueva aventura con el gigante italiano Inter de Milán. Y no olviden a la superestrella brasileña Neymar en el Paris Saint-Germain y Gareth Bale en el Real Madrid, cuyo porvenir sigue siendo incierto en sus respectivos clubes.

Los rumores y las especulaciones abundan, las redes sociales se derrumban y los fanáticos pasan por una montaña rusa emocional hasta la fecha límite, y a veces horas después, a medida que se procesa el papeleo final.

Los clubes en la división superior de Inglaterra han gastado poco más de mil millones de libras (1.200 millones de dólares) en lo que va del verano, una fracción del total del año pasado de 1.200 millones de libras (1.460 millones de dólares) y 1.400 millones de libras (1.700 millones de dólares) en 2017.

Varios de los equipos de la Premier League, como el Arsenal y el Manchester City, han batido sus propios récords de transferencia, mientras que los recién llegados del Sheffield United lo han hecho de manera similar en cuatro ocasiones diferentes desde que ganaron el ascenso a la Premier League.

Aston Villa, que regresó a la Premier después de ganar la final de los playoffs del Championship (la segunda división), ya habría gastado más de 130 millones de libras (158 millones de dólares).

Y luego está el Manchester United, que rompió el récord mundial pagado por un defensor con los 97 millones de dólares que dio a cambio de Harry Maguire, del Leicester, apenas esta semana.

Pero mientras se gasta el dinero y la retórica dramática que rodea el cierre de transferencias se vuelve cada vez más frenética, la realidad tras bambalinas es un poco más prosaica, según David Seligman, un abogado deportivo del Reino Unido en Brandsmiths.

“Parece que se ha dejado para último momento, pero no se ha dejado para último momento”, dijo Seligman a CNN Sport cuando se le preguntó sobre todas esas ofertas aparentemente de último minuto.

“Los acuerdos que se realizan el día de la fecha límite pueden demorar meses; es solo que la fecha límite obliga a las partes a llegar a un compromiso, ya sea sobre salarios, la tarifa de transferencia o la comisión de un agente.

“Puede parecerle a los medios que se ha hecho de la noche a la mañana, pero el jugador habría sido rastreado durante mucho tiempo y posiblemente hayan estado hablando durante un tiempo.

“Por lo general, los términos personales de un jugador se acuerdan con el club antes del día límite. Lo último que se acuerda, que probablemente debería ser lo primero, es la cantidad por la que se venderá el jugador”.

Según Seligman, en algunos casos, el agente del jugador ya habrá informado a un posible club comprador sobre el salario de su cliente y los términos de bonificación, así como el posible precio de venta.

“No tiene sentido negociar con un club vendedor si no han acordado términos personales con el jugador o términos con el agente”.

“El rango salarial y la comisión generalmente se acuerdan antes de que los clubes entablen negociaciones prolongadas con respecto a las tarifas de transferencia, de otra forma perderías tu tiempo”.

Mientras que los canales de televisión, los blogs en vivo y las redes sociales se desbordan el día de la fecha límite, la realidad detrás de la cortina puede ser igual de estresante para los involucrados.

Phil Korklin, agente de fútbol y copropietario de Momentum Sports Management, con sede en el Reino Unido, dice que puede ser frenético, con los teléfonos zumbando y los mensajes de WhatsApp llegando sin parar.

“Si tienes acuerdos sobre la marcha, puede ser enormemente frenético, especialmente esperando que un club le dé permiso a un jugador para viajar para ir a un examen médico”, dijo Korklin a CNN.

“Luego está el efecto dominó donde un club está esperando para fichar a un jugador para dejar ir a su jugador. Es como una cadena pero con fecha límite”.

“Si un acuerdo fracasa, toda la cadena se desmorona y puede haber muchos jugadores y clubes infelices. Por lo tanto, todo debe manejarse con mucho cuidado, haciendo malabares”.

La fecha límite llegó para la primera división de Inglaterra, pero otras ligas europeas tienen un poco más de tiempo para gastar sus millones.

Los clubes españoles, franceses y alemanes pueden comprar hasta el 2 de septiembre, lo que significa que algunos equipos de la Premier League pueden ser reacios a dejar ir a los jugadores sin poder reemplazarlos.

Dado que el período de compra es más largo en Europa, los clubes ingleses se enfrentan a un período de incertidumbre después de que su propia ventana se cierra, con la amenaza potencial de ofrecimientos para sus jugadores estrella provenientes de los clubes más grandes del continente.

El abogado deportivo Daniel Geey, autor de Done Deal: An Insider’s Guide to Football Contracts, Million-Pound Transfers and Premier League Big Business, cree que los clubes de la Premier League podrían quedar en un “callejón sin salida” por el cierre anticipado de la ventana de transferencia.

“Hay al menos un par de situaciones en las que se involucra a Christian Eriksen y Paul Pogba, que parecen ser buscados por equipos extranjeros”, dijo Geey a CNN.

“Significa que sus clubes actuales tienen una situación difícil, es decir, si deben intentar obtener un reemplazo antes del cierre de la ventana debido al riesgo posterior de que se vayan.

“Reactiva o proactivamente, esto pone a los clubes ingleses en una situación difícil. Para los clubes ingleses, hay una ventaja si en el mediano plazo el impulso es que las ligas europeas se alineen.

“En última instancia, la estrategia de los clubes de la Premier League anteriormente es que quieren que todos sus acuerdos estén listos para cuando comience la temporada.

“Hasta que ocurra ese alineamiento, los clubes europeos potencialmente tendrán un efecto desestabilizador en los posibles miembros del equipo porque las ventanas europeas están abiertas.

“Es un callejón sin salida. Los clubes pensarán si necesitan reemplazar a alguien antes del final de la ventana mientras que un club europeo puede esperar hasta el final del mes para forzar la situación”.