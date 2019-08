Una leona se comió a sus cachorros recién nacidos tres días después de dar a luz en un zoológico alemán

(CNN) — Una leona en un zoológico alemán mató y se comió a sus dos cachorros recién nacidos pocos días después de dar a luz, para horror de sus cuidadores.



Kigali, una madre primeriza, dio a luz a dos cachorros en el zoológico de Leipzig en Alemania el viernes, los primeros leones que nacieron allí en 15 años. Maria Saegebarth, portavoz del zoológico, le dijo a CNN que la leona inicialmente cuidó bien a los cachorros.

Sin embargo, el lunes por la noche, mientras limpiaba con su lengua a los recién nacidos, Kigali los mató y se los comió. No mostró ningún comportamiento inusual antes de comerse a sus cachorros, dijo Saegebarth, y había estado comiendo normalmente durante todo el día.

El zoológico anunció las muertes en una publicación en su página de Facebook, diciendo que el personal estaba “conmocionado y triste” por el giro de los eventos. Kigali pronto sería devuelta del área materna al recinto principal, donde se reuniría con Majo, el padre de los cachorros, agregó.

Debido a que Kigali se comió a los cachorros en su totalidad, no se puede realizar una autopsia para determinar si estaban enfermos, lo que puede haber desencadenado las acciones de su madre, dijo el zoológico de Leipzig. “Este es un tipo de comportamiento natural como ocurre en la naturaleza también”, dijo Saegebarth a CNN.

Maren Huck, profesora de ecología del comportamiento animal en la Universidad de Derby en el Reino Unido, le dijo a CNN que las leonas a veces se comían a sus cachorros en la naturaleza, aunque era más frecuente en cautiverio.

También ocurrió en otras especies, como los gatos domésticos, y las madres primerizas tienen más probabilidades de comerse a sus bebés.

“Si los cachorros se comportan de manera extraña, esa podría ser una razón para que los animales coman sus crías”, dijo Huck a CNN, citando enfermedades o problemas de desarrollo como posibles causas. “Si su bebé no responde como debería hacerlo un bebé, no se reconoce como un bebé y, por lo tanto, el instinto maternal no se activa”.

“Es más probable en cautiverio porque hay más factores que contribuirían. Es bien sabido que si los animales en cautiverio están estresados, es más probable que se coman a sus cachorros”, explicó Huck. “Por otro lado, es menos probable que estén desnutridos en un zoológico. En la naturaleza, si una hembra no está lo suficientemente en forma, es más probable que se coma a sus cachorros”.

Ella enfatizó que la muerte de los cachorros de Kigali no necesariamente indica problemas de bienestar animal en el zoológico de Leipzig, y agregó que los zoológicos en general habían mejorado sus condiciones.

“Tendrían que verificar cuidadosamente si vuelve a ocurrir, especialmente si la misma hembra lo vuelve a hacer”, dijo Huck. “Si no vuelve a suceder, es más probable debido a la inexperiencia de la madre o problemas de salud en el bebé”.