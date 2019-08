Los clubes de la Liga Premier gastan US$1.700 millones en transferencias de verano

(CNN) — La temporada de transferencias de la Liga Premier inglesa, una temporada que nunca se cierra simplemente, sino que se “cierra de golpe”, llegó a su fin este jueves cuando los principales clubes del país gastaron 1.700 millones de dólares durante la bonanza de compras, incluidos 205 millones de dólares solo en el último día.

Justo un día antes de que Liverpool inicie la nueva temporada de la Liga Premier contra Norwich en Anfield este viernes por la noche, los clubes intentaban desesperadamente reforzar sus opciones en un último intento por fortalecer sus posibilidades de éxito y, para muchos, de supervivencia.

Impulsado por los canales de noticias, un apetito insaciable por los rumores de transferencia, el día de la fecha límite se ha convertido en uno de los más entretenidos en el calendario del fútbol.

Desde que se abrió la última temporada de transferencias el 16 de mayo para ofertas nacionales, 11 clubes han batido sus propios registros de transferencias, según el Deloitte Sports Business Group, que rastrea las finanzas del fútbol. De hecho, en el caso de los recién llegados a la Liga Premier, Sheffield United, el récord del club se rompió en cuatro ocasiones distintas.

La cifra de 1.700 millones de dólares es el segundo gasto total más alto desde que se introdujo el sistema de transferencia en 2003, apenas por debajo de los 1.720 millones de dólares establecidos en el verano de 2017. También representa la cuarta temporada de transferencias sucesiva donde el gasto de los mejores clubes de Inglaterra ha sido superior a los 1,200 millones de dólares

Arsenal, los mayores gastadores de la temporada de transferencias con un desembolso de 187 millones de dólares, según Deloitte, lideró el camino del Manchester City (181 millones), Manchester United (175 millones), Aston Villa (151 millones) y Everton (133 millones).

“El gasto de transferencia de los clubes de la Premier League sigue siendo impulsado por el deseo de éxito en el campo, que va desde competir en la cima de la Premier League y la calificación a la UEFA Champions League hasta simplemente sobrevivir en la primera división”, dijo Dan Jones, socio del Sports Business Group en Deloitte.

“Este verano, más de la mitad de los clubes de la Premier League rompieron sus récords de transferencia de jugadores individuales para alcanzar estos objetivos”.

Gastar

Según Deloitte, el gasto bruto promedio de transferencia de jugadores para un club de la Premier League en las transferencias de verano de 2019 fue de aproximadamente 86 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 74 millones de dólares el año pasado.

Además, el gasto neto de los clubes de la Premier League durante la temporada de transferencia de verano de 2019 es el más bajo desde 2015. A partir del 8 de agosto, el gasto neto de los jugadores fue de 754 millones de dólares con solo tres clubes, Chelsea, Liverpool y Crystal Palace, en una posición de ingresos netos.

“Con este nivel de gasto neto, combinado con un aumento más modesto en los valores de derechos de transmisión de la Premier League para la próxima temporada de lo que hemos visto anteriormente, esperaríamos que los salarios aumenten a una tasa mayor que los ingresos, volviendo a un salario a los ingresos en una proporción del 60%”, dijo Jones.

“Sin embargo, esto no indica grandes preocupaciones financieras, ya que los clubes de la Liga Premier generaron colectivamente ganancias antes de impuestos de 514 millones de dólares en 2017/18, mientras que el gasto neto como proporción del ingreso del 12% está en su nivel más bajo desde 2012”.

La compra de Harry Maguire por 97 millones de dólares por parte del Manchester United estableció un nuevo récord mundial pagado por un defensor. También fue la tarifa más alta que un club de la Premier League gastó en un solo jugador, seguido de cerca por la firma del Arsenal por 87 millones de dólares del extremo de Lille, Nicolas Pepe.

Manchester City, con el objetivo de obtener un tercer título consecutivo de la Liga Premier , batió su récord de transferencia con la firma del centrocampista Rodri del Atlético de Madrid por 76 millones de dólares, además de gastar 72,4 millones de dólares en el defensor portugués Joao Cancelo.

Tottenham, que llegó a la final de la Liga de Campeones la temporada pasada, firmó a Tanguy Ndombele de Lyon por 65 millones de dólares, su primera adquisición del primer equipo desde enero de 2018.

Si bien la temporada de transferencias en Inglaterra podría haber cerrado, los clubes en el continente aún puede fichar a los jugadores con la temporada de transferencias abierta en Alemania, España y Francia hasta su cierre, el 2 de septiembre.

Eso significa que los clubes de la Premier League aún pueden descargar a los jugadores que ya no quieren, o hacer que sus mejores jugadores sean cazados por clubes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Munich.

A Paul Pogba del Manchester United se le ha relacionado con un traslado a España, al igual que Christian Eriksen del Tottenham. Leroy Sane, que anteriormente había sido un objetivo del Bayern, ahora parece estar en Manchester City después de sufrir una lesión en el ligamento cruzado.

Juerga de gastos en España

El problema para los clubes de la Premier League inglesa es que sin facilidades para reemplazar a los jugadores, corren el riesgo de quedarse cortos si un club extranjero llega con una oferta de mucho dinero.

El aumento en el gasto de los clubes en La Liga española, actualmente de 1.300 millones de dólares según Deloitte, es un nuevo récord de la liga después de romper la marca de 1.000 millones por primera vez.

Dos tercios de ese gasto provienen de solo tres clubes: el Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid.

El abogado deportivo Daniel Geey, autor de “Done Deal: An Insider’s Guide to Football Contracts, Million-Pound Transfers and Premier League Big Business”, cree que los clubes de la Liga Premier podrían entrar en una trampa con el cierre anticipado de su temporada de transferencias.

“Hay al menos un par de situaciones en las que tomas a Christian Eriksen y Paul Pogba, que parecen ser buscados por equipos extranjeros”, dijo Geey a CNN.

“Significa que sus clubes actuales tienen una situación difícil, es decir, si necesitan tratar de obtener un reemplazo antes del cierre de la temporada de transferencias debido al riesgo posterior de que se vayan.

Reactiva o proactivamente, esto pone a los clubes ingleses en una situación difícil. Para los clubes ingleses, hay una ventaja si en el mediano plazo el impulso es que las ligas europeas se alineen.

“En última instancia, lo que ha sido la jugada de los clubes de la Premier League anteriormente es que quieren que todos sus negocios estén listos para cuando comience la temporada. ” Hasta que ocurra esa alineación, Los clubes europeos potencialmente tendrán un efecto desestabilizador en los posibles miembros del equipo porque las temporadas de transferencias europeas están abiertas.

“Es una paradoja. Los clubes pensarán si necesitan reemplazar a alguien antes del final de la temporada de transferencias donde un club continental puede esperar hasta el final del mes para forzar el problema”.