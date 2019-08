Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separan, informa People

(CNN) — Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separaron menos de un año después de casarse, según un informe de People.

“Liam y Miley acordaron separarse en este momento”, dijo un representante de Miley Cyrus a la publicación en un comunicado. “Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor, mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten mientras toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad”.

CNN se ha comunicado con representantes de la pareja.

Este sábado, Miley Cyrus publicó fotos de sí misma en Instagram en las que no llevaba puesto su anillo de bodas.

“Silenciame si no quieres recibir SPAM”, subtituló en una publicación.

La cantante ha estado viajando por Italia en los últimos días.

Parecía que las cosas iban bien para la pareja. Miley Cyrus le dijo recientemente a Howard Stern, en su programa SIRIUSXM Satellite, que amaba a Liam Hemsworth aún más después de que salvó a sus animales de un incendio forestal en Malibu, California, en noviembre pasado.

Miley Cyrus perdió una casa en el incendio.

Ella le contó a la revista Elle para su historia de portada de agosto que estaba feliz de no encajar “en un papel estereotipado de esposa”.

“Creo que es muy confuso para las personas el hecho de que estoy casada. Pero mi relación es única”, dijo Miley Cyrus.

“No sé si alguna vez permitiría públicamente a las personas estar allí porque es tan complejo, moderno y nuevo que no creo que estemos en un lugar donde la gente pueda entenderlo”, dijo. “Quiero decir, ¿la gente realmente piensa que estoy en casa en un delantal preparando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía me atraen mucho las mujeres. Las personas se vuelven vegetarianas por razones de salud, pero el tocino todavía está jodi**mente bien, y lo sé. Tomé una decisión de pareja. Esta es la persona que siento que me respalda más. Definitivamente no encajo en un papel estereotipado de esposa. Ni siquiera me gusta esa palabra”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009 en el set de “The Last Song”, y estuvieron una y otra vez durante años antes de que él le propusiera una relación en 2012. Luego se separaron y volvieron a estar juntos en 2015.

En diciembre de 2018, Cyrus sorprendió a los seguidores cuando publicó fotos de Instagram de su ceremonia de boda en su casa en Franklin, Tennessee.