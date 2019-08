Avícola que fue objetivo de las redadas de inmigración en Mississippi realiza una feria de trabajo a solo kilómetros de planta allanada

(CNN) — Una de las compañías objetivo de las redadas de inmigración de la semana pasada en Mississippi está llevando a cabo una feria de trabajo el lunes a unos pocos kilómetros de una de sus plantas que fue allanada.



Koch Foods, un procesador de aves de corral, dice que la feria se llevará a cabo en un centro de trabajo en Forest a partir de las 9 am (10 am ET). Los solicitantes de empleo necesitarán dos formas de identificación, dice la compañía.

MIRA: Cómo la fe ayuda a estos inmigrantes a calmar sus miedos por las redadas

La feria está organizada por el Departamento de Seguridad de Empleo de Mississippi. Los representantes de Koch se pusieron en contacto con funcionarios estatales de empleo el miércoles, el mismo día que dos de sus plantas de Mississippi fueron allanadas por las autoridades de inmigración, dijo la portavoz del departamento, Dianne Bell.

El miércoles, las autoridades de inmigración de EE. UU. allanaron la planta de Koch Foods en Morton, a unos 20 kilómetros al oeste de Forest, y otras seis plantas de procesamiento de alimentos de Mississippi. Detuvieron a 680 inmigrantes en lo que un fiscal federal dijo que “se cree que es la mayor operación de aplicación de la ley de inmigración de un solo estado en la historia de nuestra nación”.

La feria es parte de un esfuerzo por asegurar trabajadores para la planta de Morton, dijo Bell.

Koch Foods no estaba seguro de cuántos de sus empleados fueron arrestados en la operación porque las autoridades también confiscaron todos sus registros de empleo, dijo en un comunicado. No se creía que los gerentes o supervisores estuvieran entre los arrestados, dijo la compañía.

La compañía participa en el programa E-Verify del gobierno y se esfuerza por garantizar que sus empleados estén autorizados a trabajar en Estados Unidos, dijo. Sin embargo, dijo la compañía, sus trabajadores podrían haber obtenido identidades robadas de personas autorizadas para trabajar en el país y presentarlas como propias.

MIRA: Familias enteras quedan afectadas tras redadas contra inmigrantes indocumentados en Carthage, Mississippi

“Cuando Koch Foods somete a dichos (trabajadores) a través del sistema E-Verify, el sistema indica que el trabajador está autorizado porque, sin que Koch Foods y el sistema E-Verify lo sepan, la información que el trabajador ha proporcionado se refiere a la identificación robada de un trabajador autorizado”, decía el comunicado.

“La ley federal de inmigración y discriminación requiere que Koch Foods acepte documentos que parecen auténticos”, dijo la compañía.

Una orden federal de búsqueda e incautación indica que, además de arrestar a inmigrantes indocumentados, a las autoridades se les permitió incautar una amplia gama de documentos, incluidos registros laborales y laborales, registros comerciales, documentos de identificación, correspondencia entre Koch y entidades gubernamentales, y cualquier caja fuerte que los archivadores o los investigadores de hardware informático puedan considerar útiles.

La planta de Morton emplea a unas 1.000 personas, dijo la compañía, y aunque las redadas interrumpieron el primer turno del miércoles, las operaciones volvieron a la normalidad ese mismo día.

Mientras Koch Foods está cooperando con los investigadores, dijo que no tenía parte ni conocimiento avanzado de las redadas.

Después de las noticias de las redadas, desconocidos y vecinos en Forest se ofrecieron como voluntarios para acoger a los niños que no tenían un lugar a dónde ir, informó WJTV, afiliada de CNN.

La gente también llenó un estacionamiento cerca de una de las dos plantas saqueadas en Morton y esperó noticias sobre sus seres queridos. Brittany Reynoso dijo que vino al estacionamiento en caso de que miembros de su iglesia hubieran quedado atrapados en la redada. Quería que vieran una cara familiar si los liberaban de la custodia.

“Definitivamente es un pueblo fantasma. Está tan vacío. Nunca he visto a Morton o Forest ni a ninguna de las áreas circundantes parecer tan vacías durante el día”, dijo. “Es horrible. Y sinceramente, no creo que estas comunidades lo logren sin ellos porque realmente son la columna vertebral de lo que mantiene a flote a esta ciudad”.

Dianne Gallagher, Hollie Silverman y Catherine E. Shoichet de CNN contribuyeron a este informe.