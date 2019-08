La muerte de Jeffrey Epstein: ¿por qué no estaba bajo vigilancia suicida? Esto es lo que debes saber

(CNN) — La duda principal que la gente tiene sobre el aparente suicidio de Jeffrey Epstein mientras estaba encarcelado es: ¿Por qué no estaba bajo vigilancia suicida?

El acusado de tráfico sexual fue puesto en vigilancia suicida el mes pasado, después de que lo encontraron en su celda de Manhattan con marcas en el cuello, le dijeron a CNN una fuente de la ley y una fuente familiarizada con el incidente en ese momento.

Menos de una semana después, los psicólogos de la Oficina de Prisiones lo sacaron de la vigilancia suicida, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

CNN informó el domingo que la celda del multimillonario encarcelado no fue monitoreada regularmente la noche en que se cree que se suicidó. El FBI y el inspector general del Departamento de Justicia están investigando su muerte.

Sin embargo, Jack Donson, un exespecialista en tratamiento correccional de la Oficina Federal de Prisiones, le dijo el sábado a Ana Cabrera de CNN que no vio una “violación de protocolo”.

“No veo un problema atroz”.

Esto es lo que debe saber sobre la vigilancia suicida en las instituciones correccionales y lo que implica.

Qué es la vigilancia del suicidio

Los procedimientos para la prevención del suicidio pueden variar entre los miles de sistemas penitenciarios federales, estatales y locales, pero hay algunos principios generales, según los expertos que hablaron con CNN.

Se requiere que las instalaciones correccionales tengan un programa de prevención del suicidio, dijo Lisa Boesky, psicóloga y experta en suicidio en la cárcel. Por lo general, estos incluyen, entre otros, detección y evaluación del suicidio, mayor monitoreo, restricción de elementos potencialmente letales y tener personal capacitado para intervenir en un intento de suicidio.

Lindsay M. Hayes, director de proyecto del Centro Nacional de Instituciones y Alternativas y experto en prevención del suicidio en centros correccionales, describió dos niveles principales de vigilancia suicida.

El primero, dijo, se llama observación constante, o 1: 1, lo que significa que un miembro del personal como un funcionario correccional, está asignado para sentarse fuera de la celda del interno y proporcionar “observación continua e ininterrumpida”.

Pero este método no se usa en la mayoría de los casos, dijo Hayes. “Requiere mucho tiempo y personal, y solo se usa en los suicidas más agudos”.

Hayes se refirió al nivel más común de observación como “observación cercana”. En la mayoría de los casos, los reclusos bajo este nivel de observación son controlados en intervalos de 15 minutos.

“Es mejor escalonar los paseos”, agregó. “Entonces, la primera vez que vengas, podrían pasar 15 minutos, y la próxima vez son 12 minutos, y 10 minutos, 7 minutos … para que el recluso no anticipe cuándo sucederá la ronda”.

Pero lo más notable de la vigilancia del suicidio son los privilegios y las posesiones que se le quitan a un recluso, dijo Hayes.

Según Boesky, los reclusos bajo vigilancia suicida, o vigilancia de seguridad, como ella lo llama, deben mantenerse en una habitación resistente al suicidio. Eso significa que no existan protuberancias para que el preso se cuelgue, como un respiradero, un rociador, perillas de puertas, barras en la puerta, toalleros o literas, por ejemplo.

Los reclusos también tienen acceso limitado a cosas que potencialmente podrían atar alrededor de sus cuellos, dijo Boesky. “Se les da ropa de cama resistente a las rasgaduras, a menudo sin papel higiénico, sin toallas, sin ropa extra”.

Los reclusos también pueden ser despojados de su ropa y obligados a usar una bata de seguridad, que Hayes describió como una prenda pesada y acolchada que un recluso no puede usar para ahorcarse. “Si se hace correctamente, no se puede romper, no se puede envolver en una ligadura”, dijo.

En la vigilancia suicida, a los reclusos también se les da comida para comer con los dedos, agregó Hayes, y no se les provee de utensilios con sus comidas.

A lo largo de este período, un profesional calificado en salud mental, como un psicólogo o un trabajador social, debe controlar regularmente al interno, quien finalmente tomará la decisión de sacar al interno de la vigilancia suicida.

“Cada vez que un recluso está bajo vigilancia suicida, un profesional de salud mental calificado debe consultarlo diariamente, brindarle apoyo y determinar si el riesgo de suicidio está aumentando, disminuyendo o si necesita ser retirado de la precaución por suicidio”, dijo Boesky.

Cómo se retira a los reclusos de la vigilancia suicida

No hay un cronograma preferido para la vigilancia del suicidio, o un estándar de atención que requiera que alguien sea puesto en este durante un cierto tiempo, dijo Hayes a CNN. Pero estar bajo este tipo de vigilancia es muy restrictivo.

“En algunas instalaciones, no puedes ir a ningún lado, tienes que usar ropa especial, tienes que comer alimentos específicos, tienes una actividad limitada”, dijo Boesky, “y a muchos reclusos esto puede dejarlos aún más abatidos, desesperados y sin esperanza”.

Dadas las condiciones, “sería completamente irracional e inhumano mantener a un recluso que parece estar estable bajo vigilancia suicida indefinidamente”, dijo Hayes.

“Simplemente no puedes hacer eso”.

Un clínico debe decidir retirar a un recluso de la vigilancia suicida en función de una serie de factores, dijo Boesky. “Esto solo debe hacerse cuando hay una evaluación cara a cara y una evaluación suicida basada en evidencia, teniendo en cuenta las observaciones del clínico, las entrevistas con el interno, las conversaciones con los oficiales correccionales, así como los factores estresantes conocidos en la situación actual del interno”.

En un caso de alto perfil como el de Epstein, dijo Hayes, un médico podría querer notificar a un supervisor que retirarán a un preso de la vigilancia suicida. Pero finalmente se reduce a su propia evaluación clínica.

Boesky dijo que un clínico no debería basar su decisión de retirar a un preso de la vigilancia suicida únicamente en el informe del preso sobre su riesgo de suicidio. Algunos reclusos pueden fingir su nivel de riesgo de suicidio para escapar de las intensas restricciones a las que se enfrentan.

En algunos casos, Hayes dijo, “hacerlo tan restrictivo no los hace menos suicidas. En realidad los hace más suicidas”.

Después de la vigilancia suicida

Boesky enfatiza la importancia de tener “un continuo de niveles de vigilancia suicida o de seguridad”. Los reclusos bajo vigilancia suicida, dijo, deberían ser “reducidos a formas cada vez menores de vigilancia intensiva antes de ser devueltos a la población general”.

Según Hayes, lo que sucede después de que un preso es retirado de la vigilancia suicida generalmente depende de la evaluación del médico y de los recursos disponibles. Pero no es inusual que un recluso sea sometido a otro nivel de observación y que los oficiales correccionales lo controlen cada 30 minutos. Esto “podría usarse como un paso final para sacarlos de todos los niveles de observación”.

Un monitoreo cada 30 minutos nunca debe utilizarse, agregó, en un recluso que un médico aún considera que es suicida.

Un recluso que ha sido retirado de la vigilancia de suicidio también podría ser colocado en una celda con otro recluso, aunque eso puede ser complicado, porque el personal debe encontrar un recluso que sea compatible.

Tanto Hayes como Boesky dijeron que los funcionarios de correccionales tienen un trabajo difícil supervisando a las personas suicidas.

Y aunque todos prestan atención a este tema cuando le sucede a una celebridad, los suicidios en las cárceles ocurren todos los días, dijo Boesky.

“Es una tragedia de la que nadie habla”, dijo, “y hay mucho por hacer”.