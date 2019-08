5 cosas que debes saber este 14 de agosto: la misteriosa explosión en Rusia, los amigos de Jeffrey Epstein y los niños de venezolanos en Colombia

¿Quiénes son los personajes notables relacionados con Epstein que han sido nombrados en testimonios bajo juramento, así como a las principales figuras políticas relacionadas con él? Snapchat presenta lentes inteligentes rediseñadas con efectos 3D. Captan a cocodrilo en la azotea de una vivienda en la India. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los grandes riesgos de los niños de venezolanos en Colombia

La doctora Edith Bracho-Sánchez, pediatra y becaria en el programa de comunicación y salud global de la Universidad de Stanford y CNN, considera que aunque era esperada con ansias la aprobación de la ley que permitiría a los niños de padres venezolanos nacidos en el país adquirir la nacionalidad colombiana, “los retos para estos continuarían en el país, según explican los expertos”. Hay más desafíos, además de carecer de nacionalidad, que deben enfrentar los niños migrantes y sus familias. “En Colombia tenemos 1,4 millones de venezolanos, entonces hay muchos retos”, dijo Jozef Merkx, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia. Otros de los riesgos actuales para estos niños incluyen el estar bajo el cuidado de amigos o familiares que no son sus padres, o incluso estar solos en el país sin la supervisión de un adulto; el ser víctimas de abuso y explotación de distintos tipos y el no poder ir a la escuela, según explicó Merkx.

2. “Los accidentes suceden”, dice el Kremlin sobre misteriosa explosión

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a confirmar la especulación internacional generalizada de que el accidente que cobró la vida de al menos cinco especialistas nucleares el jueves pasado, involucró un misil de crucero de propulsión nuclear conocido como Burevestnik o Skyfall. Pero en una conferencia telefónica con periodistas, Peskov negó que tales percances vayan a retrasar los esfuerzos rusos para desarrollar capacidades militares avanzadas. Las autoridades locales informaron sobre un breve aumento de la radiación después del incidente, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los niveles de radiación eran normales.

3. Amigos, asociados y presuntos cómplices de Epstein

El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo que la investigación contra Jeffrey Epstein, incluido un cargo de conspiración, sigue en curso, y el secretario de Justicia, Bill Barr, afirmó que el caso continuará contra cualquiera que fuera cómplice de Epstein. CNN revisó quiénes son los personajes notables relacionados con Epstein que han sido nombrados en testimonios bajo juramento, así como a las principales figuras políticas relacionadas con él. Los roles de tres empleados de Epstein que se presentan en la acusación, aunque no se identifican por sus nombres. Otros empleados que tampoco fueron identificados fueron anotados de manera similar en una versión preliminar de una demanda que se esperaba fuera presentada por Jennifer Araoz, quien dijo que fue violada por Epstein cuando tenía 15 años. Una serie de documentos revelados la semana pasada acusan a Ghislaine Maxwell, la hija británica del magnate Robert Maxwell, de ayudar a Epstein a cometer sus abusos. Maxwell y sus representantes han negado previamente que ella haya participado en abusos sexuales o tráfico sexual.

4. Vacuna contra la clamidia muestra señales de éxito en un ensayo

Una vacuna desarrollada por un equipo británico y danés demostró ser segura y efectiva durante un ensayo controlado aleatorio con 35 mujeres, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet Infectious Diseases. La clamidia es la infección bacteriana de transmisión sexual más común en el mundo. Hay 131 millones de casos nuevos cada año, según el Imperial College de Londres, y hasta tres cuartos de los infectados no muestran síntomas.

5. Plácido Domingo califica acusaciones de acoso sexual en su contra como “inexactas”

“Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas”, dijo Plácido Domingo a CNN en un comunicado, en respuesta a un informe de Associated Press en el que fue acusado de acoso sexual por ocho cantantes y una bailarina, quienes detallaron encuentros que, según dicen, tuvieron lugar durante tres décadas a partir de finales de la década de 1980. “Aún así, es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberlos hecho sentir incómodos, sin importar cuánto tiempo atrás y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y consensuadas”. CNN no ha podido corroborar de manera independiente las acusaciones. Por su parte, la Ópera de Los Ángeles, de la cual Plácido Domingo es director, contratará a un abogado independiente para investigar las denuncias contra el famoso tenor español.

A la hora del café

Las pruebas de drogas y verificaciones de antecedentes se están volviendo menos importantes para los empleadores. Esta es la razón

Cerca del 40% de los empleadores dicen que han disminuido los requisitos laborales para reclutar trabajadores, según un informe reciente de la firma de reclutamiento y contratación de personal Adecco USA. “Es un indicador de dónde estamos y lo difícil que es encontrar talento”, dijo Bill Ravenscroft, vicepresidente senior de Adecco.

Coca-Cola venderá agua Dasani en latas y botellas de aluminio

Coca-Cola continuará vendiendo Dasani en botellas de plástico , pero reducirá la cantidad de plástico en esos contenedores a través de un proceso llamado aligeramiento.

La estudiante colombiana Arantza Peña Popo gana concurso nacional “Doodle for Google 2019”

Peña, residente de Lithonia, Georgia, EE.UU., se convirtió en la ganadora de la edición número 11 del concurso “Doodle for Google”, organizado por la compañía en Estados Unidos.

Así ha subido el dólar en Argentina tras las elecciones

Este martes, según el Banco Nación, llegó a 58 pesos, superando el máximo histórico de este lunes, de 55 pesos.

Estas son las cinco peores películas de la historia

IMDb cuenta con listas de las mejores películas, pero también tiene las peores. En este RankingCNN te contamos cuáles fueron los filmes más decepcionantes según la puntuación del popular sitio de cine.

Snapchat presenta lentes inteligentes rediseñadas con efectos 3D

Snapchat anunció las Spectacles 3. Se trata de la última versión de sus gafas de sol con capacidad de tomar fotos y grabar video con efectos 3D. El dispositivo estará disponible a finales de año y costará US$ 380, más del doble que su versión anterior.

“Política confusa”, gran riesgo para la economía

Estados Unidos y China han instado a otra tregua en su guerra comercial. Pero Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz, cree que sería un error suponer que definitivamente saldrá un acuerdo en la mesa de negociación.

La cifra del día

UD$ 500.000

El exdeportista y ahora comentarista estrella de la MLB Alex Rodríguez habría sido una de las víctimas de un robo ocurrido el domingo por la noche, cuando se habrían llevado artículos por un valor de 500.000 dólares, según reportó la estación local KPIX, afiliada de CNN.

La cita del día

“El efecto de poner un muro físico o un muro de armas en la frontera con México no detiene la migración”.

El ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que un virtual acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos necesitaría la aprobación de los congresos de ambos países antes de ser implementado.

Y para terminar…

Captan a cocodrilo en la azotea de una vivienda en la India

Hasta el techo de una vivienda llegó un cocodrilo en la India, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan a ese país. De acuerdo con las autoridades, al menos 173 personas han muerto y más de 30 están desaparecidas a causa del mal tiempo.