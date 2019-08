Ellos son ciudadanos estadounidenses y no deberían temer la deportación, pero de todos modos llevan sus pasaportes consigo

(CNN) — Alejandra Durán quedó devastada el día que decidió que era hora de solicitar los pasaportes estadounidenses para sus hijos.

No fue porque planearan hacer un viaje al extranjero.

En cambio, la asistente legal de 42 años que vive en Tucson, Arizona, dice que sintió que sus hijos necesitaban pasaportes para estar protegidos mientras hacían su vida cotidiana en Estados Unidos.

“Me siento incómoda y me siento insegura porque tengo acento”, dijo Duran, una ciudadana estadounidense naturalizada que nació en México.

Ella dice que sus tres hijos viven en Arizona y nacieron en Estados Unidos, pero todavía tiene miedo de que si los detienen algún día, las autoridades no les creerán y tendrá que demostrarlo.

“Con la nueva administración, ese miedo es más grande de lo que solía ser antes”, dijo. “Trato de explicarles a mis hijos que tienen todos los derechos de los ciudadanos, incluso si no tienen ojos azules, que los juzgan por su color y que tienen los derechos de estar aquí”.

Cuando se le preguntó sobre tales temores, el portavoz de Inmigración y Control de Aduanas, Richard Rocha, dijo en un comunicado que los rumores infundados están “siendo difundidos por aquellos que se oponen, o no entienden, la aplicación de la ley de inmigración”.

“Debido a todas las imprecisiones que se transmiten, ICE comprende lo difícil que puede ser para el público estadounidense examinar una multitud de tergiversaciones para encontrar la verdad”, dijo.

“Los hechos son: ICE no realiza ‘redadas’ indiscriminadas. Los agentes de ICE conocen sus objetivos previstos antes de emprender cualquier arresto general. Los agentes no solicitan al azar pruebas de su estado migratorio. La mayoría de las personas arrestadas por ICE en todo el país son detenidas después de ser liberadas de una cárcel local tras el arresto por un crimen”.

Pero Duran no es la única que comparte preocupaciones de que ella y su familia algún día podrían verse obligadas a demostrar que pertenecen a Estados Unidos. A medida que el gobierno de Trump amplía sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra la inmigración legal e ilegal en las últimas semanas, una serie de ciudadanos estadounidenses recurrieron a Twitter para compartir sus preocupaciones y hablar sobre sus planes para llevar sus pasaportes.

Joey Reyes es uno de ellos. Él le dijo a CNN que comenzó a llevar su pasaporte el mes pasado mientras renovaba su licencia de conducir. Y no ha dejado de hacerlo.

El productor y gerente de teatro de 24 años, que vive en Nueva York, dijo que el caso de un adolescente en Texas que estaba bajo custodia de ICE lo dejó conmocionado.

“Últimamente he estado pensando mucho”, dijo, “incluso me desperté de una pesadilla en la que me detenían”.

No hay forma de cuantificar cuán extendida se ha vuelto la práctica de los ciudadanos estadounidenses que llevan sus pasaportes. Muchos estadounidenses se dedican a sus asuntos sin llevar pasaportes u otros documentos de identificación. Y no hay una ley que establezca que los ciudadanos estadounidenses deben llevar identificación con ellos en su vida diaria.

Pero que alguien se sienta obligado a hacerlo es una señal preocupante de los tiempos, dijo Carlos Guevara, asesor principal de políticas sobre inmigración en el grupo de defensa UnidosUS.

“Es triste decir que estamos teniendo este tipo de conversaciones”, dijo, “pero se están volviendo más frecuentes”.

Los cambios en las políticas están haciendo que muchas personas se sientan más vulnerables

Los ciudadanos estadounidenses y los expertos en inmigración que hablaron con CNN dijeron que una serie de acontecimientos recientes están haciendo que algunas personas estén más inclinadas a llevar sus documentos con ellos y alimentando los crecientes temores entre los inmigrantes y las familias de ciudadanos estadounidenses.

“Parece que algo está cambiando en este momento, en las últimas cuatro semanas”, dijo Guevara. Incluso los eventos y cambios en las políticas que no están directamente dirigidos a ellos han hecho que los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales se sientan vulnerables, dijo.

Entre ellos:

• El caso de Francisco Galicia, de 18 años, que llamó la atención nacional en julio: el adolescente nacido en Texas terminó bajo custodia de ICE durante semanas después de que él y su hermano fueron detenidos en una Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.. Las autoridades dijeron que fue retenido porque había “proporcionado informes contradictorios sobre el estado de la ciudadanía después de ser detenido” y señalaron que “en general, las situaciones que incluyen informes contradictorios de los certificados de nacimiento individuales y múltiples pueden y deben tomarse más tiempo en ser verificados”. Los defensores alegaron que el caso mostró que las autoridades estaban excediendo los pasos al intensificar la aplicación de la ley de inmigración.

• Los esfuerzos de la administración para acelerar las deportaciones mediante la expansión de un proceso conocido como expulsión acelerada: según las nuevas pautas, las autoridades pueden detener y deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados en cualquier parte de Estados Unidos que no puedan demostrar que han vivido en Estados Unidos continuamente durante dos años o más. Los defensores están desafiando esto en las cortes. Como resultado del cambio de política, los abogados dicen que algunos inmigrantes ya han comenzado a cargar cosas como recibos de cheques de alquiler y declaraciones de impuestos que se remontan a años atrás, por temor a enfrentamientos con las autoridades de inmigración. “Esa es una gran carga mental y emocional para las personas, no poder salir de su casa sin toda esta documentación”, dijo a CNN la abogada de inmigración que vive en Chicago, Fiona McEntee.

• Las amenazas ampliamente publicitadas de Trump de las redadas de ICE: si bien el número de personas arrestadas por ICE en una operación el mes pasado fue mucho menor de lo que Trump había advertido, la operación reciente donde cerca de 700 trabajadores indocumentados fueron detenidos en Mississippi ha hecho que más estadounidenses estén al tanto de los esfuerzos para aumentar la aplicación de la ley de inmigración, y el impacto que dicha aplicación puede tener en los ciudadanos estadounidenses.

• La nueva regla de carga pública de la administración: la medida podría reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y permanecer en Estados Unidos al facilitar el rechazo de las solicitudes de ‘green cards’ y visas. Según la regla, muchos solicitantes de tarjetas verdes y visas podrían ser rechazados si tienen bajos ingresos o poca educación y han utilizado beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y cupones de vivienda porque se consideraría más probable que necesiten asistencia del gobierno en el futuro.

Los defensores dicen que los ciudadanos estadounidenses también están siendo cuestionados cada vez más

Las preocupaciones sobre los ciudadanos estadounidenses que terminan en detención migratoria no son nuevas.

Una investigación realizada por Los Angeles Times en 2018 descubrió que ICE había liberado a más de 1.400 personas de la custodia desde 2012 después de investigar reclamos de ciudadanía.

Matt Albence, ahora director interino de ICE, dijo en un comunicado al periódico en ese momento que la agencia toma muy en serio cualquier afirmación de que una persona detenida puede ser un ciudadano estadounidense.

“Es política de ICE investigar y analizar con cuidado y rapidez la potencial ciudadanía estadounidense de las personas con las que se encuentra ICE”, dijo.

ICE actualiza sus registros cuando se encuentran errores, dijo, y los agentes arrestan solo a aquellos que tienen una causa probable para sospechar que son elegibles para la deportación.

El número de ciudadanos estadounidenses detenidos en cualquier momento es una fracción de las decenas de miles de personas que se encuentran bajo custodia de ICE diariamente. Pero los defensores dicen que incluso un ciudadano estadounidense detenido es demasiado.

“Estos errores pueden tener profundas consecuencias, tanto para las personas que están detenidas injustamente como para las agencias estatales y locales que las tienen”, dijo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en un informe a principios de este año. “Como ilustran los casos recientes, los ciudadanos estadounidenses han sido mantenidos en la cárcel lejos de sus trabajos y sus familias, y se han enfrentado al terror de que les dijeran que pronto serían deportados de su único hogar”.

Un análisis reciente del American Immigration Council, una organización de defensa de derechos de inmigrantes con sede en Washington que está demandando al gobierno por sus recientes esfuerzos para acelerar las deportaciones, señaló que ICE está interrogando a más ciudadanos estadounidenses, describiéndolo como un “cambio sorprendente”.

“En el primer año después de que el presidente Trump asumió el cargo, ICE encontró y entrevistó a 27.540 ciudadanos estadounidenses. En comparación, durante el último año de la administración de Obama, ICE se encontró y entrevistó a 5.940 ciudadanos estadounidenses”, dijo el grupo de defensa en un informe reciente, que dijo que se basa en estadísticas gubernamentales obtenidas mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

ICE dice que la agencia no puede confirmar la información publicada por otras organizaciones o la metodología utilizada para su análisis.

“Esta tendencia plantea preguntas sobre la efectividad del enfoque de aplicación de ICE y si ciertos ciudadanos estadounidenses que pueden ‘parecer deportables’ se han vuelto cada vez más vulnerables a las acciones de aplicación”, dice el informe del Consejo de Inmigración de Estados Unidos.

Esa es una razón más por la cual Reyes, el productor de teatro de Nueva York, dice que ha estado contactando a sus familiares inmediatos y aconsejándoles que también lleven sus pasaportes, a pesar de que todos nacieron en Estados Unidos.

“En cierto sentido, sentí que estaba exagerando, pero otra parte de mí sentía que no. Solo es cuestión de querer asegurarme de que todos estén preparados lo más posible si algo sucede”, dijo. “Es algo que desearía sentir que no necesitaba estar preparado”.

— Gianluca Mezzofiore de CNN, Priscilla Alvarez, Geneva Sands y Tami Luhby contribuyeron a este informe.