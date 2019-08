‘Toy Story 4’ es la quinta película de Disney que llega a los US$1.000 millones en 2019, la mayor cantidad registrada para cualquier estudio en un año

Nueva York (CNN Business) — “Toy Story 4” ha cruzado la marca de los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, anunció Disney este jueves.

Eso hace que la película animada de Pixar sea el quinto lanzamiento de 1.000 millones de dólares para Disney este año. Así, el estudio ahora es el poseedor del récord de películas de más de mil millones de dólares en un solo año.

La película, protagonizada por las voces de Tom Hanks y Tim Allen como los adorados Woody y Buzz Lightyear, cruzó este miércoles los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

“Avengers: Endgame“, “El Rey León“, “Capitán Marvel” y “Aladino” superaron cada uno los 1.000 millones de dólares este año. “Lion King” y “Aladdin” cruzaron el umbral de los mil millones el mes pasado, mientras que “Avengers: Endgame” lo hizo solo en su primer fin de semana, en abril.

La última vez que Disney hizo que tantas películas ganaran 1.000 mil millones de dólares en todo el mundo fue en 2016 cuando “Rogue One: A Star Wars Story”, “Finding Dory”, “Captain America: Civil War” y “Zootopia” lograron ese récord de taquilla.

“Toy Story 4” es también la cuarta película de Pixar en ganar 1.000 millones de dólares, sumándose así a “Incredibles 2”, “Finding Dory” y “Toy Story 3”. Es la octava película animada más taquillera de todos los tiempos, según Disney. La película se estrenó con 120 millones de dólares en Norteamérica en junio.

Por otro lado, es poco probable que “Toy Story 4” sea la última película de Disney que gane 1.000 millones de dólares en 2019.

El estudio tiene una gran lista de películas para el resto del año, incluyendo “Maleficent: Mistress of Evil”, en octubre; “Frozen 2″, en noviembre; y el capítulo final de la saga Skywalker,” Star Wars: The Rise of Skywalker”, a estrenarse en diciembre.

Disney ya ha tenido un año récord en la taquilla. El mes pasado anunció que en 2019 ha recaudado un récord de 7.670 millones de dólares en todo el mundo, rompiendo su propio récord de 7.610 millones de dólares en 2016.