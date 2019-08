Hong Kong llega a su fin de semana número 11 de protestas con más de un millón de manifestantes

(CNN) — Cientos de miles de manifestantes en Hong Kong han desafiado la lluvia torrencial, una prohibición policial y videos de propaganda china amenazantes y salieron por undécimo fin de semana consecutivo a masivas manifestaciones, en una muestra multitudinaria de solidaridad.

Los organizadores de la protesta, llamada “Los manifestantes pacíficos, pensantes y no violentos se destacan”, estiman que 1,7 millones de personas asistieron a las protestas de este domingo de hoy. La policía le dijo a CNN que aún no tienen su propia estimación del tamaño de la multitud y CNN no puede confirmar de manera independiente las cifras de los organizadores.

La marcha número 11 realizada este domingo se produce en medio de llamados a la paz y la unidad después de violentas escenas ocurridas este martes en el aeropuerto de Hong Kong, donde una pequeña multitud de manifestantes atacó a un hombre acusado un policía encubierto.

Las protestas comenzaron en junio por un proyecto de ley de extradición ahora archivado, pero se han expandido para incluir llamados a una mayor democracia y responsabilidad del gobierno.

Los manifestantes no están preocupados por las amenazas del ejército chino

Antes de la manifestación del domingo, apareció un video que mostraba a la policía china y a las fuerzas armadas policiales realizando un entrenamiento conjunto en la vecina ciudad continental de Shenzhen, según los medios estatales chinos People’s Daily.

En un video, se puede escuchar a la policía cantando “¡Detén la violencia y arrepiéntete!” en cantonés y “¡Escuchamos las órdenes del partido! ¡Podemos ganar la batalla! ¡Forjamos una conducta ejemplar!” en chino mandarín, un canto estándar del ejército chino.

Los videos aparecen cuando los temores de una intervención del Ejército de Liberación Popular se han extendido por la ciudad y han provocado recuerdos de la brutal represión de la Plaza Tiananmen de 1989.

No hay indicios de que el ejército chino o los miembros de la Policía Armada del Pueblo entren en Hong Kong. Pero los medios estatales han mencionado repetidamente esa posibilidad y el gobierno de China continental ha promovido en gran medida los videos de propaganda de soldados que se entrenan en escenas de disturbios improvisadas.

En respuesta a la demostración china de la fuerza armada en Shenzhen, un hombre dice que son “amenazas vacías”.

Una mujer está de acuerdo. “No me preocupa porque sabemos que si la fuerza militar de China o Shenzhen viene a Hong Kong, todo el orden social está siendo destruido. Y no creo que esto sea lo que el gobierno esté dispuesto a ver”, dijo. le dijo a CNN.

¿Qué significaría una ofensiva militar china en Hong Kong?

La marcha de este domingo tiene que ver con la paz, pero las tensiones han sido altas durante semanas en Hong Kong, y algunas personas especulan que el Ejército Popular de Liberación de China puede desplegarse a medida que aumenta la violencia.

El despliegue tendría ramificaciones duraderas para la economía, la reputación y los lazos diplomáticos de la ciudad. Esto es lo que probablemente significaría una represión: