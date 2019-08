Los científicos se despiden del primer glaciar islandés perdido por el cambio climático. Si se derriten más, puede ser desastroso

(CNN) — Los científicos dicen que se despiden de Okjökull, el primer glaciar islandés perdido por el cambio climático, en una especie de funeral.



Los investigadores se reunieron este domingo en Borgarfjörður, Islandia, para conmemorar a Okjökull, conocido como Ok para abreviar, después de que perdió su estatus como glaciar en 2014. La inscripción, titulada “Una carta al futuro” fue puesta en el monumento, y pinta una imagen sombría.

“Ok es el primer glaciar islandés que pierde su condición de glaciar. En los próximos 200 años, se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento es para reconocer que sabemos lo que está sucediendo y sabemos lo que debe ser hecho. Solo tú sabrás si lo hicimos”, dice la placa en inglés e islandés.

Desde la capa de hielo en Groenlandia hasta los imponentes glaciares en la Antártida Occidental, las enormes masas de hielo de la Tierra se están derritiendo rápidamente. Y aunque los niveles del mar han aumentado y disminuido a lo largo de la historia, los científicos dicen que nunca sucedió a un ritmo tan rápido.

Si los glaciares continúan derritiéndose al ritmo rápido actual, representará una serie de peligros para el planeta, dicen los geólogos. Estos son algunos de los peligros potenciales:

Puede desplazar a las personas

Para 2100, hasta 2.000 millones de personas, o aproximadamente una quinta parte de la población mundial, podrían ser desplazadas de sus hogares y obligadas a trasladarse hacia el interior debido al aumento de los niveles oceánicos , según un estudio de 2017.

Bangladesh está particularmente en riesgo. Alrededor de 15 millones de personas en el país podrían convertirse en refugiados climáticos si el nivel del mar sube 1 metro. Y más del 10% del país estaría bajo el agua.

Algunas de las personas desplazadas podrían no tener un lugar adonde ir. No están protegidos por las leyes internacionales, por lo que los países industrializados no están legalmente obligados a otorgarles asilo.

Puede dejar a algunas islas bajo el agua

Si los niveles del mar continúan aumentando a un ritmo rápido, algunas naciones insulares remotas estarían en riesgo de desaparecer, incluidas Tuvalu, las Maldivas y las Islas Marshall.

Puede disminuir el agua potable

Millones de personas dependen de los glaciares para obtener agua potable, particularmente en la región del Himalaya Hindu Kush y las montañas de los Andes.

En climas secos cerca de montañas, los glaciares recogen precipitaciones y agua dulce y la almacenan como hielo durante los meses más fríos. Cuando llega el verano, el hielo se derrite y corre hacia ríos y arroyos, proporcionando agua potable.

Un mundo sin glaciares amenazaría ese suministro de agua y podría tener efectos devastadores, dijo a CNN Jason Briner, geólogo de la Universidad de Buffalo.

Puede amenazar nuestro suministro de alimentos

Los glaciares derretidos también amenazan el suministro de alimentos.

El aumento del nivel del mar contribuye a temperaturas globales más cálidas, cambiando los tipos de cultivos que los agricultores pueden cultivar. Algunos climas se volverán demasiado calurosos para lo que los agricultores cultiven. Otros climas verán más inundaciones, más nieve o más humedad en el aire, lo que también limitará lo que se puede cultivar.

Como resultado, los alimentos se volverán más escasos, los precios de los comestibles aumentarán y los cultivos perderán su valor nutricional, como señaló el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU en un informe a principios de este año.

Puede causar una crisis de salud

A medida que aumenta el nivel del mar, las comunidades costeras son más susceptibles a las inundaciones.

Una consecuencia particularmente grave de esa inundación es el impacto en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que a menudo se construyen en elevaciones bajas cerca de los océanos.

Las inundaciones pueden hacer que grandes cantidades de aguas residuales no tratadas fluyan hacia ríos, arroyos, calles e incluso hogares. Eso contamina las fuentes de agua, daña la vida silvestre y ayuda a propagar enfermedades.

“Muchas veces, cuando las personas piensan en el aumento del nivel del mar, piensan en la inundación de la tierra”, dijo a CNN Andrea Dutton, profesora de geología de la Universidad de Florida. “Piensan que ‘si mi casa no está en el área que está inundada, no tengo que preocuparme por eso’, lo cual es un completo error”.

Puede perturbar la economía global

Más del 90 por ciento del comercio mundial se realiza por mar, según las Naciones Unidas. Por lo tanto, existe una buena posibilidad de que la mayoría de las cosas que compre hayan pasado por al menos dos puertos: uno durante la exportación y otro durante la importación.

Los puertos son críticos para la economía global, ya que proporcionan empleos en industrias como la construcción naval, la pesca, el procesamiento de mariscos y el transporte marítimo. El aumento del nivel del mar podría dañar la infraestructura de muchos puertos e interrumpir todo tipo de procesos, creando un efecto dominó en toda la economía.

“[El derretimiento de los glaciares] afectará el acceso de las personas a los alimentos, el agua y la energía, que son cosas fundamentales y fundamentales que necesitamos para sobrevivir”, dijo Dutton.

Puede cambiar la vida tal como la conocemos

Las grandes capas de hielo en el Ártico y la Antártida son parte del equilibrio energético de la Tierra, dijo Briner.

Esas superficies blancas masivas trabajan para reflejar los rayos del sol de regreso al medio ambiente, manteniendo temperaturas estables. A medida que se derriten más y más glaciares, la energía del sol será absorbida en el océano. A medida que los océanos se calientan, las temperaturas globales se calientan y hacen que se derritan aún más glaciares. Eso crea un ciclo que amplifica la crisis climática, dijo Briner.