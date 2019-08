Ex primera dama de Honduras, declarada culpable de tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude

Imagen de archivo: El entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo junto a su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo durante una visita al Museo de Antropología en Ciudad de México, el 14 de septiembre de 2010. (Crédito: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama de Honduras, fue declarada culpable por unanimidad de tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, lo que la llevaría a estar en prisión entre 58 y 87 años. A la ex primera dama no se le halló culpable de lavado de activos.

Bonilla de Lobo fue detenida en febrero de 2018 en su casa en Tegucigalpa en la que vivía con el ex primer mandatario Porfirio Lobo. Su captura fue parte de la investigación “Caja Chica de la Dama” liderada por el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MACCIH-OEA.

A la ex primera dama se la acusaba por los delitos de malversación de fondos públicos, lavado de activos y fraude. Una de las denuncias afirmaba que durante la gestión de su esposo, Bonilla se habría presentado en las oficinas municipales de una institución financiera para retirar una cantidad de dinero equivalente a más de 500.000 dólares para luego depositarlos en su cuenta personal.

Bonilla de Lobo se ha declarado inocente de los cargos.

Se espera que el próximo 27 de agosto se dé a conocer la sentencia.