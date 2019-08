El potencial de las mujeres para el éxito de las empresas

(CNN Español) — Existe una empresa en Perú donde las mujeres y la tecnología son protagonistas. Se llama Laboratoria y está dirigida por Mariana Costa, su joven fundadora. Mariana tiene, incluso, una Barbie hecha a su imagen y semejanza porque Mattel -la marca de juguetes- hace poco seleccionó a 20 mujeres que han generado impacto positivo en diversos sectores en el mundo y las convirtió en muñecas de colección.

Mariana es una emprendedora. Ella y sus socios crearon Laboratoria cuando la labor de reclutar talento femenino para una agencia de desarrollo de software que habían creado, se convirtió en un reto. No era fácil encontrar mujeres con conocimientos en esta especialidad. Este emprendimiento se inició con 3 personas y cinco años después cuenta con 90 colaboradores y oficinas en 4 países. Laboratoria forma a mujeres en carreras de tecnología y, a través de un modelo de financiamiento retroactivo, estas solo pagan una vez que han conseguido empleo. Mariana dice haber creado una empresa donde la diversidad y la inclusión han sido pilares fundamentales.

Las mujeres como Mariana y quienes se forman en Laboratoria trabajan también fuera de sus casas y han provocado grandes cambios en el mundo. Pero, ¿cuáles son esos cambios? Solo un ejemplo, las mujeres representan hoy el mercado emergente más grande en Latinoamérica, según un estudio hecho por el INCAE. El documento señala que las mujeres se han convertido en generadoras del 33% del PBI en la región y agrega que “influencian o controlan la decisiones de consumo de las familias”.

Pero el mismo estudio asegura que “las empresas en Latinoamérica no se han adaptado a este cambio. ¿Por qué las empresas no han atendido eficientemente al mercado emergente más importante de América Latina en el que se han convertido las mujeres?, ¿Por qué no han sido lo suficientemente competitivas para adaptarse a estos cambios? ¿Esta competitividad tiene relación con el hecho de que las mujeres participen de la dirección de las compañías?

El estudio de INCAE señala que existe un consenso respecto a que “los hombres no pueden hacerlo solos” y que “las empresas que cuentan con equipos de liderazgo de género diverso se desempeñan mejor”.

Mariana Costa cree que la mejor forma de asegurar que tu producto responda “a lo que necesita un mundo que por naturaleza es enormemente diverso” es un “equipo diverso”.

Pero son los hombres quienes continúan a cargo del rumbo de las compañías, pese que un estudio regional de Mckinsey, en el 2018, encontró que las empresas con mayor representación de mujeres obtuvieron un 44% más de rentabilidad financiera y un 47% más de margen de ganancias.

Mariana Costa recuerda que la mujeres no han estado históricamente detrás de construir los productos que las propias mujeres necesitan, en un mercado que ellas mismas han reconfigurado. Mujeres trabajando más, ha significado mujeres tomando más decisiones en el mercado pero no en aquellas empresas que las atienden.

Un dato más tanto para los hombres como para las mujeres es, según el estudio, la diversidad de género en el liderazgo el cual es más visto como un problema de equidad y no de competitividad. Cambiar este pensamiento será fundamental en el futuro de las empresas y para el desempeño de las mismas.

Mariana Costa asegura que quienes diseñan y construyen tecnología son quienes jugarán un rol importantísimo en cómo se ve nuestro mundo a futuro pero, las mujeres, no están aún tan presentes en este espacio, algo que Laboratoria intenta cambiar. Las mujeres rediseñaron los mercados pero aún no del todo.

Para las empresas, su liderazgo será uno de los factores que influya a futuro en la competitividad de las mismas.