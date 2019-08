Instagram nos enganchó a los “me gusta”, ¿qué pasará cuando desaparezcan?

Nueva York (CNN Business) — ¿Te gustó mi foto de Instagram? ¿Es ahora un buen momento para publicar? ¿Debo eliminar mi foto que solo tiene 20 “me gusta”?

Publicar una foto en Instagram puede ser estresante para las personas que se preocupan por los “me gusta” o “likes”. Pero en una medida para rebajar algo de esa presión, la red social ha ocultado los “me gusta” a algunos usuarios en países como Canadá, Irlanda, Italia, Japón, Brasil, Australia y Nueva Zelandia.

CNN Business habló con usuarios en países en los que se realiza la prueba, la mayoría de los cuales se expresó de forma positiva sobre este esfuerzo para mejorar el bienestar en la aplicación. Un estudio encontró que Instagram es la aplicación de redes sociales más perjudicial para la salud mental de los jóvenes, destacando el impacto negativo en la imagen corporal.

“Mis hermanas menores dicen cosas como ‘Oh, Dios mío, ¿puedes darle ‘me gusta’ a mi foto? A casi nadie le ha gustado'”, dijo Cara McVeigh, de 34 años, gerente de conferencias y eventos en una universidad de Dublín. “Definitivamente creo que [eliminar los ‘me gusta’] le quitará esa presión”.

Los “me gusta”, que aparecen como corazones (❤️) en Instagram, a menudo se usan como una medida de popularidad, lo que lleva a algunos usuarios a vincularlos con su autoestima.

“Es como un golpe de dopamina”, dijo Shalome Pinto, una estudiante de maestría de 28 años que estudia diseño urbano en Melbourne, Australia. “Es una validación instantánea de lo que publicas. Alguien está validando lo que has escrito o lo que llevas puesto. Al instante te sientes bien con lo que llevas puesto y con cómo te ves”.

Pero cuando alguien no obtiene suficientes “me gusta”, puede ocurrir el efecto contrario.

La prueba elimina el número total de “me gusta” en fotos y videos en el canal principal, perfiles y páginas de enlaces permanentes. Sin embargo, el propietario de la cuenta aún puede ver sus propios “me gusta”.

Cuando a alguien a quien sigues le haya gustado la foto de otra persona, dirá “[nombre de la cuenta de Instagram] y otros” debajo de la publicación donde normalmente aparecerían los “me gusta”. Los usuarios pueden hacer clic para ver una lista de los usuarios a los que les ha gustado, aunque no verán un número que indique cuántos.

“El cambio en los ‘me gusta’ es algo grandioso”, dijo Chris Grundy, de 27 años, un fotógrafo independiente que vive en Sydney, Australia.

“Llegó a un punto en el que las personas no apreciaban una foto por lo que veían. Se trataba más de que esta persona tiene 5.000 me gusta y entonces se juzgaba una foto con base en eso … y las personas se comparaban con otras, lo cual llevó a muchos problemas de salud mental”, agregó.

Otros usuarios dijeron que la medida no funciona porque las personas aún pueden ver cuántos “me gusta” obtiene su propia publicación.

“Las personas están más preocupadas por la cantidad de ‘me gusta’ que obtienen”, dijo Sasha Fekula, una estadounidense de 23 años que actualmente vive en Sydney, Australia. “Si los me gusta son tan importantes para mí, aún puedo sentirme validada o no”.

Randi Priluck, profesora y decana asociada de la Universidad Pace enfocada en las redes sociales y la mercadotecnia móvil, está de acuerdo.

“Para los adolescentes, esto es genial porque ya no subrayará los niveles de popularidad de sí mismos frente a otros niños”, dijo previamente a CNN Business. “Pero todavía verán sus propios ‘me gusta’. Las personas están muy motivadas por las recompensas, por lo que seguirán compitiendo por esos ‘me gusta’. No va a resolver completamente el problema”.

Pero la medida de ocultar los “me gusta” podría alentar a los usuarios a publicar más contenido “auténtico” sin preocuparse por la cantidad de “me gusta”.

Erin Good, una estadounidense de 23 años que trabaja como consultora ambiental en Auckland, Nueva Zelandia, dijo que en el pasado se sintió culpable de publicar una foto que creyó que obtendría más ‘me gusta’ en lugar de una foto que a ella le gustaba más.

“[Ocultar los me gusta] podría influir en las personas para publicar más de lo que les gusta”, dijo. “Será interesante ver, si ocurre en todo el mundo, si hay un ligero cambio en el contenido”.

Un portavoz de Instagram dijo que la compañía está esperando ver los resultados de esta prueba antes de decidir si la extenderá a más países.

Al igual que otros usuarios, Good dijo que es consciente de la hora en que publica una foto para ayudar a maximizar los “me gusta” y cuántas personas la ven, y sospecha que eso no cambiará, incluso si los “me gusta” quedan ocultos permanentemente.

“Especialmente viviendo en Nueva Zelandia, sé que si publico a las 8 pm [en mi horario], todos en casa estarán dormidos, así que no voy a publicar”, dijo Good. “No creo que cambie eso ahora que los ‘me gusta’ están ocultos. Creo que se trata más de querer que la gente vea lo que estoy haciendo”.

Aunque el cambio es bienvenido entre algunos, este no abordará otros problemas en la plataforma, como el acoso o los usuarios que se comparan con otras personas. Instagram dijo que abordar el acoso es una prioridad este año y ha agregado nuevas funciones, como una herramienta que les dice a los usuarios cuándo su comentario podría considerarse ofensivo antes de ser publicado.

“El hecho de que no veas los ‘me gusta’ no significa que no puedas ver los comentarios”, dijo Niamh Quirke, una usuaria de Instagram de 26 años que recientemente se mudó a Nueva York desde Irlanda. “Las palabras son duras. La gente todavía puede comentar y decir cosas que no son agradables”.

“Los ‘me gusta’ son una parte, pero no creo que sea la cura para arreglar la cultura en torno a Instagram”, agregó.