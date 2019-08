Lucha anticorrupción, ¿abandonada?

"Al gobierno que viene le van a queda 55 mil millones de dólares de reservas", aseguró el economista Zuchovicki. Foto de Télam.

(CNN Español) — Pues sí, esa es la pregunta. Nos la hemos hecho nosotros estos días y se la hace mucha gente por muchas esquinas del planeta, incluida la última edición de Americas Quarterly, (AQ), la publicación de la Americas Society-Council of the Americas, cuyo editor en jefe, Brian Winter, he tenido esta semana en GloboEconomía.

Efectivamente AQ, dedica su último número al tema, y es que no se sabe muy bien como ha sido, pero la ola que hace solo cinco o cuatro años parecía imparable de poblaciones enteras pidiendo mano dura contra la corrupción, se ha relajado últimamente mucho más de lo que sería deseable, y además por demasiados lugares muy distintos del globo.

Por alguna razón la ira que movió las urnas en muchas elecciones, aireando la bandera de la lucha anticorrupción, se ha vuelto más complaciente. Yo tengo la explicación de que la cada vez mayor polarización política de muchos países hace que las poblaciones pidan mano dura contra la corrupción cuando viene del partido que no apoyan, pero cuando tienen a su partido en el poder la exigencia de la transparencia y las cuentas claras se relaja sobremanera.

MIRA: Nayib Bukele apuesta por una comisión anticorrupción en El Salvador

Y los populismos que han ganado elecciones en demasiados países del mundo últimamente están imponiendo estilos autoritarios, que no son precisamente proclives a dar muchas explicaciones, ni a favorecer precisamente la transparencia.

Esta tendencia es peligrosa en todo el mundo, empezando por el propio Estados Unidos, donde las interferencias entre instituciones, que se suponen independientes, son cada día mas habituales. Pero en nuestra región, en América Latina, al estar en unos niveles muy bajos en ese tipo de exigencias, el abandono de este objetivo es especialmente peligroso. Por eso nos ha parecido que encender una luz de alarma justo ahora puede tener su valor. Espero que compartáis el acercamiento, y que os resulte de interés.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 5:30 pm ET