Los robots también vienen por tu trabajo

(CNN) — Los robots. Ellos vienen por sus trabajos. Los de todos ustedes.

Durante mucho tiempo la predicción de futuristas y filósofos, la realidad vivida de la tecnología que reemplaza el trabajo humano ha sido una característica constante desde la desmotadora de algodón, la línea de ensamblaje y, más recientemente, la computadora.

Lo que es muy debatido en la imaginación de los economistas y productores de Hollywood es si el futuro se verá como “The Terminator“, con los bots de Schwarzenegger conscientes de sí mismos en la caza, o “Los Supersónicos“, con las obedientes sirvientas que nos dejan a los humanos trabajando muy poco y teniendo mucho tiempo para el ocio y la familia. El futuro más escalofriante de la película puede ser el de “Wall-E” de Disney, donde la gente está demasiado gorda para pararse, demasiado ocupada mirando las pantallas para hablar entre sí y demasiado distraída para darse cuenta de que las máquinas se han empoderado.

Estamos profundamente inmersos en esas representaciones, pero la conversación sobre robots y trabajo se combina cada vez más con el debate sobre cómo abordar la creciente desigualdad de ingresos, un tema clave en las primarias presidenciales demócratas de 2020.

El lugar de trabajo está cambiando. ¿Cómo deberían tratarlo los estadounidenses?

“No hay una respuesta simple”, dijo Stuart Russell, un científico de la computación en la Universidad de California en Berkeley, profesor adjunto de cirugía neurológica en la Universidad de California en San Francisco y autor de un próximo libro, “Compatible con humanos: inteligencia artificial y el problema del control”. “Pero a la larga, casi todos los empleos actuales desaparecerán, por lo que necesitamos cambios de políticas bastante radicales para prepararnos para una economía futura muy diferente”.

En su libro, Russell escribe: “Una imagen emergente es la de una economía donde mucha menos gente trabaja porque el trabajo es innecesario”.

Esa es una perspectiva muy aterradora o tentadora, dependiendo mucho de si usted (y/o la sociedad) piensa que la gente debería tener que trabajar y cómo la sociedad va a poner un precio al trabajo humano.

Habrá menos trabajo en manufactura, menos trabajo en centros de llamadas, menos trabajo manejando camiones, y más trabajo en cuidado de la salud y cuidado del hogar y construcción.

MIT Technology Review trató de rastrear todos los diferentes informes sobre el efecto que la automatización tendrá en la fuerza laboral. Hay muchos de ellos. Y sugieren desde un desplazamiento moderado hasta una revisión total de la fuerza laboral con diversos grados de alarma.

Uno de los informes, del McKinsey Global Institute, incluye una revisión de cuán susceptibles a la automatización podrían ser los diferentes trabajos y descubre que cientos de millones de personas en todo el mundo tendrán que encontrar nuevos trabajos o aprender nuevas habilidades. Aprender nuevas habilidades puede ser más difícil de lo que parece, como descubrió CNN en las fábricas de automóviles, como la que se cerró en Lordstown, Ohio.

Más robots significan más desigualdad

Casi todos los que han pensado seriamente en esto han dicho que es probable que una mayor automatización genere más desigualdad.

Es indiscutible que las empresas se han vuelto cada vez más productivas pero los salarios de los trabajadores no han seguido el mismo ritmo.

“Nuestro análisis muestra que la mayor parte del crecimiento del empleo en Estados Unidos y otras economías avanzadas estará en ocupaciones actualmente en el extremo superior de la distribución salarial”, según McKinsey. “Algunas ocupaciones que actualmente tienen salarios bajos, como las auxiliares de enfermería y las auxiliares docentes, también aumentarán, mientras que una amplia gama de ocupaciones de ingresos medios tendrá las mayores reducciones de empleo”.

“El probable desafío para el futuro radica en hacer frente a la creciente desigualdad y garantizar una (re)capacitación suficiente, especialmente para los trabajadores poco calificados”, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Un candidato presidencial demócrata, Andrew Yang, ha construido su campaña para resolver este problema. Yang culpa a la automatización de los empleos más que a la externalización a China por el declive de la manufactura estadounidense y traza una línea directa entre ese sector manufacturero en contracción y el ascenso de Donald Trump.

“Necesitamos despertar a la gente”, dijo Yang recientemente a The Atlantic. “Esta es la realidad de por qué Donald Trump es nuestro presidente hoy, porque ya eliminamos millones de empleos estadounidenses y la gente siente que ha perdido el camino a seguir”.

Si la automatización toma el trabajo, ¿todas las personas deberían recibir un cheque de pago del gobierno?

La respuesta de Yang al problema es dar a todos en EE. UU., sin importar la necesidad, un ingreso, lo llama un “dividendo de libertad”, de 1.000 dólares por mes. Abordaría la desigualdad, tanto económica como racial, argumenta, y permitiría a las personas buscar un trabajo que agregue valor a la comunidad.

No es una idea nueva. El Congreso y el presidente Richard Nixon casi aprobaron tal propuesta a principios de la década de 1970 como parte de la guerra contra la pobreza. Pero ahora, después de décadas de que el Partido Republicano se distancie de los programas sociales, la idea de un ingreso básico universal parece tan de ciencia ficción como la nueva película “Terminator” (sí, están haciendo otra) que saldrá este año.

“Noventa y cuatro por ciento de los nuevos empleos creados en EE.UU. son trabajos temporales o de contratistas en este momento, y todavía pretendemos que son los años 70, donde es como ‘Va a trabajar para una empresa, obtendrá beneficios, podrá jubilarse, a pesar de que hemos destripado por completo cualquier beneficio de jubilación, pero de alguna manera se jubilará, todo saldrá bien”, dijo Yang en esa entrevista a The Atlantic. “Los jóvenes miran esto y dicen: ‘Esto no parece funcionar’. Y estamos como, ‘Oh, está bien’. No está bien. Tenemos que crecer”.

Señala específicamente que la conducción de camiones es una profesión clave para la economía de Estados Unidos hoy en día, pero que podría estar completamente automatizada en un futuro muy cercano. La automatización del transporte por camión ayudará al medio ambiente, ahorrará dinero y ayudará a la productividad, dice. Pero no ayudará a los camioneros.

Por otro lado, conducir un camión, aunque sea un trabajo honorable, podría no ser la ambición de la vida de muchas personas. De esta manera, los robots tomarían trabajos que los humanos podrían no querer a menos que tuvieran que hacerlo, lo que actualmente hacen.

“Cuando aceptas estas circunstancias, vamos a competir contra tecnologías que tienen un costo marginal cercano a cero, luego rápidamente tienes que decir OK, entonces, ¿cómo vamos a comenzar a valorar nuestro tiempo? ¿Qué significa que la economía del siglo XXI se parece a una vía que sirve a nuestros intereses y no a la máquina de eficiencia de capital?”, dice. Y así es como él, y muchos economistas liberales y capitalistas como Elon Musk, llegan a la idea de un ingreso básico.

Yang indicó en una audiencia de CNN este año que no es suficiente que las personas se organicen como trabajadores en sindicatos para proteger los empleos.

“No creo que tengamos tiempo para rehacer la fuerza laboral de esa manera”, dijo. “Deberíamos comenzar a distribuir valor directamente a los estadounidenses”.

Crear una población que pueda subsistir con un ingreso básico, sin trabajo, terminaría cambiando la forma en que funciona la sociedad por completo.

“Para algunos, una renta básica universal (UBI, por sus siglas en inglés) representa una versión del paraíso. Para otros, representa una admisión de fracaso, una afirmación de que la mayoría de la gente no tendrá nada de valor económico para contribuir a la sociedad”, escribe Russell.

Yang se centra más en la amenaza inmediata que, según él, representa la automatización para los empleos estadounidenses. Y los políticos no están hablando de eso honestamente porque están demasiado enfocados en ser optimistas.

“Eres un político, tus incentivos son para decir que podemos hacer esto, podemos hacer eso, podemos hacer lo otro y, mientras tanto, la sociedad se desmorona”.

¿Qué hacer con nuestro tiempo?

No todos piensan que la sociedad se desmoronaría, y en realidad ha habido una gran preocupación sobre lo que las personas harán cuando la productividad aumente hasta un punto en el que no tengan que trabajar tanto.

En un importante artículo de 1930, el economista John Maynard Keynes escribió que los humanos tendrían que lidiar con su tiempo libre en las generaciones venideras.

“Para aquellos que sudan por su pan de cada día es un dulce anhelado, hasta que lo obtengan”, escribió, y luego agregó que “el hombre se enfrentará a su problema real y permanente: cómo usar su libertad de las preocupaciones económicas apremiantes, cómo ocupar el tiempo libre, que la ciencia y el interés compuesto habrán ganado para él, para vivir sabiamente, agradablemente y bien”.

En lugar de lidiar con el problema del ocio, la automatización a menudo puede conducir a problemas imprevistos. La desmotadora de algodón hizo que los esclavos en el sur de Estados Unidos no tuvieran que quitar semillas del algodón, pero también condujo a una explosión de esclavitud a medida que el algodón se producía más fácilmente.

Y aunque facilita la vida de los trabajadores individuales, gestionar la transición de un tipo de economía a la siguiente (agricultor a fabricante, especialista en información y ahora más allá) ha sido una realidad clave a largo plazo para el trabajador estadounidense.

¿Es diferente el ritmo del cambio esta vez?

Nadie ha pensado más en esto que los sindicatos. La secretaria-tesorera de AFL-CIO, Liz Shuler, está de acuerdo con Yang en que la automatización es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como país y no está recibiendo la atención que merece. Pero todavía no está preocupada por la distopía.

“Las tácticas de miedo son un poco extremas”, dijo en una entrevista, argumentando que los informes de decenas de millones de empleos estadounidenses perdidos para 2030 probablemente sean exagerados.

“Cada vez que se ha producido un cambio tecnológico en este país ha habido esos escenarios del fin del mundo”, dijo en una entrevista.

Ya era un problema en la década de 1950, señaló Shuler. “Tienes (el entonces presidente de United Auto Workers) a Walter Reuther, testificando ante el Congreso, hablando sobre cómo la automatización iba a cambiar el trabajo y la gente estaba haciendo estas predicciones descabelladas de que si traías robots a las plantas automotrices habría un desempleo masivo”, dijo.

El testimonio de Reuther es realmente interesante de leer, por cierto. Échale un vistazo. “El cambio revolucionario producido por la automatización es su tendencia a desplazar al trabajador por completo de la operación directa de la máquina”, dijo. Argumentó que los sindicatos no se oponían a la automatización, sino que querían más ayuda de las empresas y del gobierno para los trabajadores que se enfrentan a un lugar de trabajo cambiante.

“Lo que terminó sucediendo es lo que ellos llaman el consentimiento negociado”, dijo Shuler, “donde los sindicatos fueron a la mesa y dijeron ‘OK, lo entendemos, esta tecnología está llegando, pero ¿cómo vamos a gestionar el cambio? ¿Cómo? ¿Vamos a tener una voz de los trabajadores en la mesa? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que los trabajadores se beneficien de esto y que la empresa pueda ser más eficiente y exitosa?”. Yang contrarresta ese argumento al señalar que la automatización se ha acelerado, lo que dificulta el ajuste de los trabajadores, los empleadores y el gobierno. “A diferencia de las oleadas de automatización anteriores, esta vez los nuevos trabajos no aparecerán lo suficientemente rápido en grandes cantidades como para compensarlo”, dijo en su sitio web.

En algún punto intermedio es donde terminaremos

Shuler dijo que los trabajadores estadounidenses necesitan tener una conversación sobre el futuro del trabajo con mayor urgencia hoy.

“Todos tenemos que tomar una decisión”, dijo. “¿Queremos que la tecnología beneficie a las personas trabajadoras, y nuestro país, como resultado, lo hace mejor? ¿O queremos seguir un camino de esta visión oscura y distópica de que el trabajo va a desaparecer y la gente no tendrá nada para hacer y solo vamos a estar trabajando esencialmente por caprichos de un grupo de robots?

En algún lugar en el medio, argumentó, es donde terminaremos.

“Vamos a trabajar junto con la tecnología a medida que evolucione. Va a surgir un nuevo trabajo. Queremos asegurarnos de que los trabajadores puedan realizar una transición de manera justa, justa y responsable y solo podemos hacerlo si los trabajadores tienen un asiento en la mesa”.

El futuro a largo plazo

Shuler tiene interés en los trabajadores y sus derechos hoy, pero Russell escribe que a largo plazo, a medida que la automatización del trabajo se vuelve más tangible, el país tendrá que cambiar su perspectiva completa sobre el trabajo y lo que enseñamos a los niños y personas por las que luchar.

“Necesitamos un replanteamiento radical de nuestro sistema educativo y nuestra empresa científica para centrar más la atención en el mundo humano que en el físico”, escribe. “Suena extraño decir que la felicidad debería ser una disciplina de ingeniería, pero esa parece ser la conclusión inevitable”.

En otras palabras: tendremos que descubrir cómo ser felices con los robots y la automatización, porque están llegando.