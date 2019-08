Una niña de 8 años fue asesinada a tiros en St. Louis cerca de un evento de secundaria

(CNN) — Una niña de 8 años fue asesinada y otras tres personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de un evento de fútbol americano de pretemporada el viernes por la noche en St. Louis, dijo la policía.

Los investigadores buscan a quien disparó. La niña es el duodécimo niño o adolescente asesinado por disparos en la ciudad del estado de Missouri desde abril, informó el St. Louis Post-Dispatch.

La niña, dos adolescentes y una mujer fueron baleados cerca de la Escuela Secundaria Soldan, dijo la policía. La niña acababa de asistir a un campamento de fútbol, una serie de juegos de pretemporada, en la escuela con los dos adolescentes, informó KMOV, afiliada de CNN.

Los agentes de policía ya estaban en el área cuando ocurrió el tiroteo, después de haber comenzado a despejar a las multitudes del terreno de la escuela, luego de que se reportaron riñas allí, dijo el jefe de policía de St. Louis, John Hayden, a los periodistas.

La niña estaba “con la familia” cuando le dispararon, dijo Hayden. No dijo quiénes eran sus familiares o si estaban entre los heridos. Tampoco dijo qué generó el tiroteo.

“La niña no estaba haciendo nada malo”, dijo Hayden. “Ella estaba con la familia cuando esto ocurrió. Los disparos sonaron. No estoy seguro de qué pelea en particular estaba ocurriendo cuando los disparos sonaron”.

Los nombres y la información sobre las condiciones de los adolescentes y mujeres lesionados no fueron revelados de inmediato. La policía no supo de inmediato quién disparó.

“Solo necesitamos la ayuda de los ciudadanos para resolver esto”, dijo.

“Se podía ver cómo la vida la abandonaba”

Un ex bombero, Mark Vasquez, le dijo a KMOV que escuchó los disparos desde una casa en la que se encontraba. Dijo que salió y corrió hacia la niña para ayudarla.

La encontró insensible con una herida en el abdomen, dijo.

“Se podía ver que la vida la abandonaba”, dijo Vásquez, conteniendo las lágrimas.