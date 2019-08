Después de la confusión sobre el comercio e Irán, Trump da un giro positivo en el último día del G7

(CNN) — Después de un día confuso de señales mixtas sobre comercio e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su ronda final de conversaciones en la cumbre del Grupo de los 7 el lunes, ansioso por darle un giro positivo a su agenda.

Dijo que había recibido noticias del gobierno de China de que sus negociadores están listos para volver a las conversaciones comerciales, incluso después de que sus asesores pasaron el domingo insistiendo en que Trump quiere aranceles más altos para los productos chinos. Y le restó importancia a la presencia sorpresa —un día antes— del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, diciendo que sabía que iba a ocurrir y no lo interpretó como una falta de respeto.

“Ha sido realmente bueno. Todavía no ha terminado, pero les digo: hemos tenido gran unidad”, dijo antes de una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel.

Pero incluso en esa sesión, las diferencias eran evidentes. Merkel dijo que hay “un largo camino por recorrer” antes de llegar a una solución para Irán. Y dijo que estaría “muy contenta” si Estados Unidos y China pueden poner fin a su amarga guerra comercial.

Trump pareció sugerir que había una mejor posibilidad de que eso sucediera después de un conjunto de llamadas telefónicas durante la noche. También pareció aludir a los comentarios del viceprimer ministro de China, quien dijo que China “adoptará una actitud tranquila” en las negociaciones comerciales.

“Una de las razones por las que China es un gran país es porque entienden cómo funciona la vida”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión matutina junto al presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y dijo que su equipo de comercio recibió llamadas telefónicas de Beijing expresando su deseo de reiniciar las conversaciones. “Lo respeto mucho. Este es un desarrollo muy positivo para el mundo”.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no mencionó ninguna llamada telefónica en una sesión informativa sobre comercio. Y más tarde, Trump y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se negaron a dar detalles sobre la sustancia de las llamadas.

“Hubo discusiones que iban y venían y dejémoslo así”, dijo Mnuchin.

Aún así, hablar de reanudar las conversaciones con China fue un momento esperanzador en medio de disputas comerciales por lo demás amargas en el G7, donde Trump ha estado solo en su insistencia en que los aranceles pueden producir una tregua comercial en lugar de sacudir la economía global.

Los negociadores de EE.UU. y China ya se reunirían el próximo mes, por lo que el desarrollo de eventos que Trump promocionó el lunes no significó un gran avance. Pero cualquier señal de que las dos partes continúen trabajando para llegar a un acuerdo se presenta como un desarrollo bienvenido para otros líderes del G7, que culpan a la prolongada guerra comercial por frenar el crecimiento.

“Veremos qué sucede, pero creo que haremos un acuerdo”, dijo Trump.

Dejando a un lado la nota de optimismo, hubo poca evidencia de que Trump estaba preparando actos de conciliación que podrían ayudar al grupo de líderes a mostrar una unidad en su último día de conversaciones. En cambio, las disputas sobre el comercio, la política exterior y el cambio climático fueron evidentes, incluso cuando Trump sostuvo que la cumbre se desarrolló sin discordia.

Trump terminará el día con una conferencia de prensa conjunta junto a su anfitrión, el presidente de Francia Emmanuel Macron, quien se ha esforzado por avanzar en temas en los que sus desacuerdos con Trump son obvios. Eso incluyó una aparición sorpresa del ministro de Relaciones Exteriores iraní, cuya llegada a Biarritz el sábado sorprendió a algunos funcionarios estadounidenses. Macron informó a sus compañeros líderes que Mohammad Javad Zarif haría la visita solo la noche antes de su llegada.

Trump mantuvo una visión neutral sobre ese asunto el lunes, diciendo que no estaba sorprendido e incluso dijo que le había dado a Macron su aprobación para que avanzara con la planificación de la visita a Zarif.

“Macron habló conmigo, me preguntó”, dijo Trump. “Dije que si quieres hacerlo, está bien. No lo considero irrespetuoso en absoluto, especialmente cuando me pidió aprobación”.

Aún así, Trump dijo que sentía que era demasiado temprano para una reunión con el propio Zarif. Y continuó destrozando el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que los líderes europeos están trabajando para salvar después de que Trump se retiró.

Irán ha sido uno de varios puntos de discusión para los líderes en el G7. Otro ha sido el cambio climático, el foco de una sesión del mediodía del lunes.

Trump estuvo ausente desde el comienzo de la sesión, su silla estaba vacía mientras otros líderes comenzaron las conversaciones. Antes del G7, los funcionarios estadounidenses dijeron que el presidente consideraba que las sesiones dedicadas al cambio climático y los océanos utilizaban mal el tiempo, prefiriendo centrarse en la economía.

En los últimos dos G7, Trump ha frustrado los intentos de sus contrapartes de presentar una muestra de unidad sobre el tema.

Los ayudantes de Trump han dicho que la agenda de la cumbre es un intento de reforzar a Macron políticamente mientras aísla a Estados Unidos. Cualquiera sea la intención, el efecto ha sido separar a Trump de otros líderes en un momento de ansiedad global.

En ninguna parte ha sido más evidente que en el comercio, un tema que Trump inyectó una nueva confusión el domingo. Después de parecer suavizar sus aranceles, diciéndoles a los periodistas que tenía “dudas” sobre la dura guerra comercial, sus asesores se acercaron para explicar que simplemente estaba expresando dudas acerca de no aplicar medidas más duras.

Los intentos de corregir las declaraciones no fueron bien recibidos por otros líderes, que se elogiaron con cautela al saber que Trump podría estar repensando su enfoque del comercio global. En cambio, Trump ha argumentado en reuniones y cenas que deberían unirse a él para aplicar aranceles a China en un intento de obligar a Beijing a cambiar algunas de sus prácticas económicas.

Según funcionarios de varios países, las interacciones a lo largo de la cumbre, celebrada en medio de una multitud de turistas franceses que concluyen sus vacaciones de verano en la pintoresca costa vasca, han sido tensas. Trump ha reprendido a sus contrapartes sobre temas de comercio con Irán hasta Rusia, un país al que debería readmitirse en la cumbre del próximo año, según argumentó Trump vehementemente durante una cena del sábado por la noche.

Ha habido algunos momentos amistosos. Trump saludó a Merkel con un doble beso de estilo francés en la mejilla cuando se encontraron durante una foto el domingo. Y Trump anunció ansiosamente un “acuerdo de principio” sobre el comercio con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aunque los detalles finales aún se estaban escribiendo.

Pero la lucha entre Trump y sus compañeros líderes ha sido evidente. Incluso el líder más cercano a Trump, el primer ministro británico Boris Johnson, admitió el domingo que se opuso a la guerra comercial de Trump con China.

El presidente, sin embargo, ha insistido en que la cumbre se desarrolla felizmente, y lo dice ya sea ciego ante los desacuerdos obvios o dispuesto a ignorarlos.

“En Francia, todos nos reímos de cuán inexactamente consciente son los reportes de prensa estadounidense sobre los eventos y las conversaciones en el G7”, escribió el domingo por la noche en Twitter, después de enviar saludos de cumpleaños al actor Sean Connery y al presentador de televisión retirado Regis Philbin.

Parece que también espera con ansias la cumbre del próximo año, cuando le corresponde a él ser el anfitrión. Dijo a los periodistas que probablemente sucedería en su campo de golf de Doral, cerca del aeropuerto de Miami.