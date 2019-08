5 cosas que debes saber este 27 de agosto: Puerto Rico, bajo alerta de huracán por llegada Dorian y otras más

¿Cuáles animales están amenazados por los voraces incendios en el Amazonas? KFC comenzará a probar en su menú imitación de carne de pollo. Trump ha propuesto usar bombas nucleares contra huracanes (por si te lo has preguntado, aquí te explicamos por qué no funcionaría). Esto es lo que necesitas saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. La devastación de los incendios en Bolivia

Si bien la atención mundial se centra en los destructivos incendios del Amazonas en Brasil, los siniestros también han diezmado zonas de bosques tropicales y sabanas en el país vecino, Bolivia. En la Amazonía boliviana se han quemado más de 728.000 hectáreas (1,8 millones de acres), lo que llevó al presidente Evo Morales a suspender su campaña de reelección el domingo. En agosto, el país ha tenido 13.396 incendios, lo que representa un aumento del 422% con respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil. El lunes, Morales dijo que 4.000 empleados y voluntarios luchaban contra las llamas que, según la agencia de noticias Reuters, están ardiendo sin cesar en áreas cercanas a la frontera de Bolivia con Brasil y Paraguay.

2. Trump ha propuesto usar bombas nucleares contra huracanes

El presidente Donald Trump ha planteado varias veces la idea de detener los huracanes que se dirigen a Estados Unidos bombardeándolos, incluyendo con armas nucleares, para interrumpir su curso. Así lo informó el portal de noticias Axios el domingo, citando conversaciones con fuentes que escucharon los comentarios de Trump y que fueron reseñados en un memorando del Consejo Nacional de Seguridad, que registró los comentarios. Una fuente parafraseó a Axios los comentarios de Trump, diciendo que el presidente comentó: “Comienzan a formarse frente a la costa de África, a medida que avanzan por el Atlántico, arrojamos una bomba dentro del ojo del huracán y se interrumpe. ¿Por qué no podemos hacer eso?”. Cuando Axios preguntó cómo respondió el informador a la sugerencia del presidente, la fuente comentó que le dijo algo parecido a ‘señor, lo investigaremos’”. En un tuit la mañana del lunes, Trump negó el informe de Axios, asegurando que “nunca dijo” lo que éste contenía. CNN no ha podido verificar independientemente el informe. Aquí te contamos por qué no se puede bombardear un huracán.

3. Dorian amenaza a Puerto Rico

El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de tormenta tropical y una alerta de huracán para Puerto Rico este martes por la mañana, mientras la tormenta tropical Dorian continúa avanzando por el Caribe hacia la isla. Se espera que la tormenta, que se debilitó un poco durante la noche cuando el sistema golpeó a Barbados, pase cerca, o justo al sur de Puerto Rico, este miércoles por la tarde y la noche como una fuerte tormenta tropical. La tormenta se intensificará este martes en el momento en que avance hacia el oeste, pasando las Antillas Menores y hacia el Mar Caribe, dijo la meteoróloga de CNN Karen Maginnis. Modelos confiables muestran que la tormenta se debilita y se disipa antes de llegar a Puerto Rico y La Española. Si la tormenta logra superar las condiciones hostiles y se intensifica, tanto Puerto Rico como República Dominicana enfrentarán una amenaza de huracán a mitad de semana. La nueva gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró este lunes estado de emergencia, ante el posible embate del ciclón.

4. 12 semanas de protestas en Hong Kong

En las últimas semanas, las protestas de Hong Kong se han caracterizado por gases lacrimógenos y enfrentamientos furiosos. Pero no siempre fue así. Este mes, una huelga dejó completamente paralizadas partes del territorio, y se cancelaron casi 1.000 vuelos cuando los manifestantes ocuparon el aeropuerto durante dos días. Así es como las marchas pacíficas contra un proyecto de ley de extradición se han convertido, durante doce semanas, en un gran movimiento prodemocracia, en ocasiones volátil.

5. Fallo millonario histórico contra Johnson & Johnson

Un juez de Oklahoma ordenó al gigante farmacéutico Johnson & Johnson que pague 572 millones de dólares por su papel en la crisis de opiáceos que vive el estado. En su fallo, el juez Balkman dijo que la crisis de los opiáceos ha “devastado” a Oklahoma, uno de las decenas de estados que demandan a los fabricantes de opiáceos, este es el primer caso estatal en llegar a juicio. Un juicio federal está programado para las próximas semanas, en el que casi 2.000 casos

relacionados con ciudades, condados, comunidades y tierras tribales se han agrupado en uno, acusando a los fabricantes de opiáceos de causar la epidemia que sacude a EE.UU.

A la hora del café

David Ortiz contrata a expolicía de Boston para investigar el tiroteo en el que fue herido

El expolicía Ed Davis se desempeñó como comisionado de policía de 2006 a 2013. Ahora dirige una empresa de seguridad y le brindará seguridad personal a ‘Big Papi’.

¿Cuáles animales están amenazados por los incendios en el Amazonas?

Según El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en el Amazonas hay 427 especies de mamíferos, 1.300 de aves, 378 de reptiles, más de 400 de anfibios y alrededor de 3.000 especies de peces de agua dulce, además de por lo menos 40.000 especies de plantas y, solo en Brasil, un estimado de unos 100.000 invertebrados. Estos son algunos de los animales amenazados por las llamas.

Disney revela el nuevo “look” de Emma Stone como Cruella de Vil

La actriz Emma Stone interpreta a la malvada secuestradora de perritos “Cruella”, uno de los personajes del clásico “101 dálmatas”. Mira su look punk rock.

La policía de Barcelona reemplaza la ropa de los bañistas si les es robada

La Guàrdia Urbana de Barcelona le dijo a CNN que más de 174 “paquetes de apoyo”, que contienen una camiseta, chanclas, pantalones e incluso una tarjeta de metro, han sido entregados a víctimas de robo en las 10 playas de la ciudad este verano.

Indonesia construirá una capital en Borneo, ante la posibilidad de que Jakarta se hunda

Un área de jungla en el este de la isla de Borneo se transformará en la nueva capital de Indonesia. Así lo informó el presidente Joko Widodo este lunes, en medio de las preocupaciones sobre la sostenibilidad de su congestionado y hundido centro político en Jakarta.

KFC comenzará a probar el pollo frito “Beyond Meat”

La imitación de pollo frito con base en plantas de Kentucky Fried Chicken llegará a un local en Atlanta esta semana.

La cifra del día

Al menos 3.500 riñones

Actualmente hay 93.000 personas en Estados Unidos en una lista de espera para un riñón donado. Sin embargo, al menos 3.500 riñones donados se descartan cada año, según un estudio publicado en la revista JAMA Internal Medicine.

La cita del día

“Hizo comentarios extremadamente irrespetuosos hacia mi esposa”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, como “extremadamente irrespetuoso” después de que el mandatario sudamericano pareciera burlarse de su esposa, Brigitte Macron, en una publicación de Facebook.

Y para terminar…

Él es el primer hombre en remar desde California hasta Hawai

Antonio de la Rosa cruzó el Pacífico en una tabla de remo para crear conciencia sobre la protección de los océanos. Viajó desde California hasta Hawai.