La primera tienda de Costco en China fue tan popular que paró el tráfico. ¿Pero puede mantenerse en lo alto?

Hong Kong (CNN Business) — Costco ha creado un grupo de seguidores de culto en Estados Unidos, y ahora es el turno de China. La primera tienda Costco del país asiático ha sido tan popular que tuvo que cerrar temprano en su primer día debido a la enorme cantidad de compradores.

La minorista abrió su primer punto de venta físico en Shanghai el martes por la mañana, y rápidamente se llenó de tanta gente que no pudo permanecer abierta.

“La tienda ha estado atascada con multitudes”, dijo Costco en una alerta de mensaje de texto a sus miembros en China. “Para brindarte una mejor experiencia de compra, Costco suspenderá los negocios por la tarde. Por favor, no vengas”.

Se desplegó a la policía para restablecer el orden y manejar los atascos de tráfico alrededor de la tienda, y la policía instó a las personas a mantener la calma.

“Por su seguridad, esperamos que los ciudadanos que quieran ir a Costco puedan mantener una actitud racional sobre el consumo y evitar salir durante las horas pico. Aquellos que ya han ido allí, deben seguir las órdenes”, dijo la policía de Shanghai en un comunicado en su cuenta verificada en la red social china Weibo.

Las fotos publicadas por la policía con la declaración incluían una de una señal que Costco puso afuera de la tienda, que decía: “El estacionamiento está lleno. Tres horas de espera”.

El camino por recorrer

Si bien Costco ha tenido presencia en línea en China desde hace cinco años a través de una asociación con la empresa china de comercio electrónico Alibaba, la nueva tienda física en Shanghai marca una inversión significativa.

El programa de membresía anual de Costco, que representa la mayor parte de sus ganancias, también es más barato en China: cuesta 299 yuanes (42 dólares) en comparación con 60 dólares en Estados Unidos.

Pero a pesar de los primeros rumores sobre su tienda de Shanghai, la minorista estadounidense tendrá que demostrar que puede quedarse a largo plazo. Tiene que lidiar no solo con rivales mundiales como Walmart y grandes competidores chinos como Alibaba y JD.com, sino también con los rápidos cambios económicos de China y su creciente industria minorista en línea.

“Hay un gran potencial de mercado para Costco en China, ya que su estrategia de valor por dinero es atractiva para muchos consumidores de clase media”, dijo Michelle Huang, analista de Rabobank en Shanghai.

“Si Costco puede tener éxito a largo plazo depende de qué tan bien pueda adaptarse al dinámico panorama minorista de China”, agregó.

Bombo del primer día

Si bien hay desafíos en el horizonte, el pico temprano en torno a las tiendas Costco de China es muy real.

Echo Zhou, un profesional financiero de 28 años en Shanghai, dijo que llegó a las 9:10 a.m., pero no llegó al estacionamiento hasta una hora más tarde y finalmente entró en la tienda alrededor de las 11 a.m.

“Las vías circundantes estaban paralizadas. La autopista cercana también estaba congestionada”, dijo.

“Cuando llegué, había multitudes de personas mayores que ya habían vaciado algunos estantes”.

Zhou dijo que decidió irse sin comprar nada, ya que había poco espacio para los compradores dentro de la tienda, que estaba repleta de gente y grandes carros de compras.

“Le daré otra oportunidad dentro de tres meses cuando tenga la membresía”, agregó.