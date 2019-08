Juanes: “La política nos divide”

View this post on Instagram

Hey Jimmy thank you so much for having us on your show tonight. We had the best time! Thank you also Alessia for joining me on stage to perform Querer Mejor. You are definitely one of a kind. @jimmyfallon @alessiasmusic @fallontonight Jimmy! muchas gracias por invitarnos a tu programa esta noche. ¡La pasamos de locos! Gracias también Alessia por acompañarme en el escenario cantando #QuererMejor. Definitivamente eres única! 📷: @marioalzatee