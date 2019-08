Presentadora de TV se disculpa luego de comparar a su compañero negro con un gorila

Alex Housden se disculpa con Jason Hackett y su audiencia televisiva.

(CNN) — Una presentadora de televisión de Oklahoma se disculpó un día después por comparar a so copresentador negro con un gorila.

Alex Housden dijo a su colega, Jason Hackett, que un gorila en el zoológico de Oklahoma City “se parece a ti”. Esto ocurrió el jueves, al final de un programa en KOCO-TV, una afiliada de CNN.

Se refirió a lo que llamó comentarios hirientes en el programa del día siguiente.

“Ayer dije algo que era desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente”, dijo Housden entre lágrimas al público y a Hackett.

“Y quiero que sepas, entiendo cuánto te lastimé y cuánto te he lastimado. Te amo tanto, y has sido uno de mis mejores amigos durante el último año y medio. Y nunca haría nada a propósito para lastimarte. Y amo a nuestra comunidad y quiero que todos sepan, desde el fondo de mi corazón, me disculpo por lo que dije. Sé que estuvo mal y lo siento mucho”.

Housden no abordó el racismo implícito en su comparación de un negro con un simio.

Hackett aceptó las disculpas en el aire y reconoció el dolor causado.

“Me hirió mucho y a muchos de ustedes en la comunidad”, dijo.

Housden y Hackett se acercaron uno al otro mientras hablaban. Hackett estuvo de acuerdo en que Housden era uno de sus mejores amigos.

Hackett dijo que esperaba que el episodio pudiera servir como una llamada de atención y un “momento de enseñanza” en el que las “palabras importan”, especialmente durante una época de cambios demográficos en Estados Unidos.

“Tenemos que entender los estereotipos”, dijo. “Tenemos que entender los antecedentes del otro y las palabras que duelen, las palabras que cortan profundamente”.