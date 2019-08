Los Backstreet Boys llevan su “DNA World Tour” a Latinoamérica

Los Backstreet Boys en los iHeartRadio Music Awards 2019. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia)

(CNN Español) – Los Backstreet Boys llevarán su gira “DNA World Tour”, su espectáculo más grande en 18 años, a Latinoamérica.

La boy band con más discos vendidos en la historia ––130 millones de copias a nivel global–– anunció las próximas paradas de su gira a través de las redes sociales.

El primero en nuestra región se realizará el 21 de febrero de 2020 en la Ciudad de México.

Los intérpretes de “I Want It That Way” visitarán también Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

El DNA World Tour comenzó el pasado 11 de mayo de 2019 en Lisboa, Portugal, y recorrió otras 26 ciudades de Europa.

En Canadá realizaron siete conciertos y en Estados Unidos visitan 36 ciudades en total, finalizando esta primera etapa de la gira el próximo 15 de septiembre de 2019 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

La preventa para algunas de las fechas en Latinoamérica comenzará el 30 de agosto. Para Monterrey, México, la preventa comienza el 29 de agosto. Detalles particulares para cada una de las siete fechas pueden encontrarse en la página de la banda.

Su décimo disco de estudio titulado “DNA” salió a la venta el 25 de enero de este año y por primera vez en dos décadas, la producción debutó en la primera posición de la lista Billboard 200.

El primer sencillo de la producción “Don’t Go Breaking My Heart” dio a la banda su primera nominación a los Grammy en 10 años. El tema alcanzó la primera posición en iTunes y estuvo en listas globales de reproducciones en 22 países, según dijo un publicista de la agrupación a CNN en Español a través de un comunicado.

En junio, Billboard incluyó esta producción entre las más importantes de 2019.

En febrero y luego de 21 años desde su primera y única presentación, los Backstreet Boys regresaron al Festival Internacional de la Canción Viña del Mar y conquistaron la Quinta Vergara con algunos de sus clásicos temas.

El “monstruo” le otorgó gaviota de oro y de plata.

Según el comité organizador, los Backstreet Boys rompieron récord de ventas del festival con 10.000 entradas vendidas en dos horas.

Fechas del “DNA Tour” Latinoamérica

21 de febrero, Ciudad de México, México | Palacio de los Deportes

26 de febrero, Guadalajara, México | Arena VFG

28 de febrero, San José, Costa Rica | Parque Viva, Anfiteatro Coca-Cola

01 de marzo, Bogotá, Colombia | Movistar Arena

04 de marzo, Santiago de Chile, Chile | Bicentenario La Florida

07 de marzo, Buenos Aires, Argentina | Campo Argentino de Polo

08 de marzo, Montevideo, Uruguay | Antel Arena

11 de marzo, Uberlandia, Brasil | Arena Sabiazinho

13 de marzo, Río de Janeiro, Brasil | Jeunesse Arena

15 de marzo, São Paulo, Brasil | Allianz Parque