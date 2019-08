Ella construyó un refugio después de que el huracán María la quitó su casa. Ahora le preocupa que Dorian se lo lleve

Ponce, Puerto Rico (CNN) — Todo lo que queda intacto de la casa de Lucy Beascochea son las escaleras de piedra que conducen a donde una vez estuvo en Ponce, Puerto Rico.



El resto fue arrastrado por el huracán María en 2017, junto con sus muebles, la electricidad y las tuberías. Y ahora que la tormenta tropical Dorian llega a Puerto Rico, le preocupa lo que sucederá después.

La situación de Beascochea no es única en su pueblo. La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, estima que María causó daños de hasta 1.000 millones de dólares a la ciudad. Las casas todavía están cubiertas de lonas dos años después de la devastadora tormenta.

Beascochea dijo que FEMA le dio menos de 9.000 dólares para reparar su casa después de María, pero dice que eso no comienza a cubrir el costo de lo que realmente necesita: una reconstrucción completa.

“El dinero que me dieron, no es suficiente para rehacer la casa. Solo me dieron para reparar”, dijo Beascochea. “Y eso no es suficiente dinero”.

CNN contactó a FEMA sobre el caso de Beascochea.

En cambio, ella construyó un apartamento temporal en lo que solía ser su patio trasero. Camina hacia el refugio tan cuidadosamente como si estuviera caminando sobre una cuerda floja.

“El piso se está cayendo”, le dijo a CNN mientras avanzaba.

El pequeño espacio cuadrado con escaleras de bloques de ceniza funciona como su dormitorio, baño, cocina y sala de estar. Ella solo puede meter un mini refrigerador en la cocina. Ya no hay espacio para que su hija y su nieto se queden con ella, dijo.

El techo está hecho de lata, y tiene agujeros visibles. Dijo que cuando llueve, sale agua por donde se juntan las dos piezas de estaño. Con la llegada de Dorian, su hermano la ha estado ayudando a prepararse atando el techo y cubriendo cualquier agujero.

Se espera que Dorian produzca vientos con fuerza de tormenta tropical en Puerto Rico el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes.

Aunque su hogar ya no es lo que era, es todo lo que le queda, y dijo que teme que también pueda perder eso.

Omar Jiménez y Bill Kirkos de CNN informaron desde Puerto Rico. Madeline Holcombe escribió desde Atlanta.