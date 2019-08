Jessi Combs es recordada por ser más que una simple piloto de carreras

participates in the 2nd Annual Boot Ride And Rally to benefit U.S. Soldiers on August 26, 2012 in Los Angeles, California.

(CNN) — Jessi Combs se hizo un nombre detrás del volante, pero era más que una corredora promedio.

Combs, de 39 años, murió el martes mientras intentaba batir un récord de velocidad en tierra con un automóvil de propulsión. Murió en el desierto de Alvord, un lecho seco del lago en el sureste de Oregón.

Hubo un incendio en el evento permitido, dijo un funcionario de la oficina del Sheriff del Condado de Harney, sin más comentarios.

“Solo estamos tratando de determinar qué sucedió”, dijo el teniente Brian Needham. “No podemos tomar ninguna decisión hasta que obtengamos toda la evidencia”.

Combs también será recordada como una presentadora de televisión talentosa, una diseñadora de ropa y una apasionada defensora de las mujeres.

Ella apareció en múltiples episodios del programa de televisión “Mythbusters”, mientras que la anfitriona Kari Byron estaba de baja por maternidad. También apareció como presentadora en programas como “All Girls Garage” y “Overhaulin'”.

‘Ella era realmente mi unicornio’

Uno de sus excolegas, el exanfitrión de “Mythbusters” Adam Savage, le dijo a CNN que se maravilló de cómo Combs pudo navegar en una industria que a menudo es un club de chicos.

“Era una valiosa colega en ‘Mythbusters’ y una excelente comunicadora científica”, dijo Savage. “Somos más pobres por su pérdida”.

Terry Madden, el novio de Combs, le dijo a CNN que estaba haciendo planes para honrar a la difunta piloto de carreras.

El miércoles, publicó en Instagram para expresar su tristeza por perder a la mujer que amaba.

“Nunca he amado ni he sido amado por nadie tanto como por esta increíble mujer @thejessicombs”, escribió Madden en la publicación, que presentaba un video con fotos de la pareja. “Ella era realmente mi unicornio y disfruté cada minuto que tuve con ella. Era el espíritu más increíble que he conocido o conoceré”.

Combs y Madden estaban filmando un documental juntos. Madden todavía planea terminarlo.

Él dijo que estaba allí cuando su auto se estrelló y que se hizo todo lo “humanamente posible” para tratar de salvarla.

Tenía una línea de ropa

Combs se convirtió en la mujer más rápida en cuatro ruedas en 2013 en el North American Eagle Supersonic Speed Challenger, cuando estableció un récord de 398 mph (640,5 kms/h). En octubre, Combs estableció una nueva velocidad máxima de 483,2 mph (777,3 kms/h) en una carrera.

Intentaba ir más rápido cuando se estrelló el martes.

Además de las carreras y sus apariciones en televisión, Combs tenía una línea de equipos de soldadura para mujeres con Lincoln Electric. La línea Jessi Combs Women’s Welding Gear incluye chaquetas, guantes y cascos.

También fue una de las cocreadoras de Real Deal Revolution, una colaboración en línea dedicada a empoderar y educar a las mujeres a través de habilidades industriales.

Jason Kravarik y Leah Asmelash de CNN contribuyeron a esta historia.