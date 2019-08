Jugador de la NFL revela que es bisexual

Ryan Russell, jugador de la NFL.

(CNN) — Ryan Russell ha jugado en la NFL durante tres temporadas, pero cuando se ponga el uniforme y salga al campo en su próximo juego, será el primer hombre que haya revelado ser bisexual y juegue un partido de temporada regular.

Russell, actualmente agente libre, fue reclutado por los Cowboys en 2015 después de jugar para la Universidad de Purdue. Jugó un año en los Cowboys y luego dos años en los Tampa Bay Buccaneers, pero nadie sabía quién era realmente el ala defensiva.

Russell le dijo a ESPN que ocultó su identidad sexual durante los primeros tres años de su carrera. Dijo que temía que pudiera ser el final de su carrera si revelaba que es bisexual.

“Racionalicé mi miedo porque era fácil convencerme de que esconder quién era tenía más sentido. La competencia es tan dura para permanecer en la liga, que cualquier pequeña marca puede llevar a una oficina de las principales a elegir a otro hombre para tu empleo”, le dijo Russell a Kevin Arnovitz de ESPN.

Después de perderse la temporada 2018 debido a una lesión, Russell dijo que quiere vivir honestamente y eso significa ser honesto con sus compañeros de equipo.

“Hoy tengo dos objetivos: regresar a la NFL y vivir mi vida abiertamente”, dijo. “Esos dos objetivos no deberían estar en conflicto. Pero a juzgar por el hecho de que no hay un solo jugador abiertamente LGBTQ en la NFL, NBA, Major League Baseball o la NHL, me hace dudar. Quiero cambiar eso”.

Otros atletas profesionales también han anunciado públicamente su orientación sexual en los últimos años. Muchos esperaron hasta que se retiraron.

JUgando para Missouri, Michael Sam fue el jugador defensivo del año de la Conferencia Sureste en 2014, cuando anunció que era gay, antes del draft de la NFL.

Luego fue elegido por los St. Louis Rams en la séptima ronda, pero solo jugó en un partido de pretemporada.

Ahora juega en la Liga de Fútbol Americano de Canadá para los Montreal Alouettes.

En la NBA, el centro Jason Collins anunció que era gay en 2013, después de 12 temporadas en la liga. Se cree que es la primera persona en cualquier deporte importante de Estados Unidos en hacerlo.

Russell dijo que ha estado trabajando con los San Francisco 49ers y continúa buscando un lugar en la liga.

“Ser cuidadoso no debería significar para nadie no ser uno mismo. La carrera que uno elija no debería dictar las partes que uno acepta de uno mismo”.