Beto O’Rourke sobre el último tiroteo masivo en Estados Unidos: “Esto está jod***

Washington (CNN) — “Esto está jod***”, dijo Beto O’Rourke, precandidato presidencial demócrata 2020 en vivo en CNN.

El excongresista de Texas hizo una declaración contundente este domingo con respecto al último tiroteo masivo que sacudió a Estados Unidos, después de un alboroto en el oeste de Texas que dejó siete muertos y agregó polémica al debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

O’Rourke le dijo a Dana Bash en “State of the Union”, de CNN, que los “pensamientos y oraciones” no han “hecho nada” para frenar los disparos desenfrenados en el país.

“Cien muertos diariamente en Estados Unidos de América. Estamos promediando unos 300 tiroteos masivos al año. Ningún otro país se acerca. Así que sí, esto está jod***”, dijo O’Rourke. Usó el mismo improperio para describir el tiroteo masivo del sábado en un evento en Virginia.

“Si no lo llamamos por lo que es, si no podemos hablar con claridad, si no podemos actuar con decisión, seguiremos teniendo este tipo de derramamiento de sangre en Estados Unidos, y no puedo acepta eso”, dijo el domingo.

El tiroteo en el oeste de Texas sigue a otro tiroteo masivo a principios de agosto que mató al menos a 22 personas en un centro comercial en la ciudad natal de O’Rourke, El Paso, Texas. Horas después del tiroteo en El Paso, nueve personas murieron en un tiroteo en Dayton, Ohio.

Después de esos tiroteos, O’Rourke pidió la creación de un registro nacional de armas, un sistema nacional de licencias de armas y la recompra obligatoria de rifles de asalto como parte de su plan para frenar la violencia armada. Según el plan de O’Rourke, la edad mínima para comprar un arma sería de 21 años, con la excepción de las personas más jóvenes con licencias de caza. Las licencias de armas durarían cinco años, y quienes las reciban deberán completar un programa de capacitación en seguridad.

Anteriormente propuso el cierre de los vacíos, incluidos los que permiten la compra de armas por parte de abusadores domésticos, así como una “ley de bandera roja” para permitir a la policía pedir a los tribunales que retiren las armas de lo que ven como personas peligrosas.

Otro precandidato demócrata a la presidencia, Julián Castro, también oriundo de Texas, dijo este domingo a NBC que si fuera presidente “maximizaría la autoridad ejecutiva” para combatir la violencia armada y presionaría al Congreso para que aprobara una “legislación de sentido común sobre la seguridad armamentística”.

Eric Bradner y Devan Cole, ambos de CNN, contribuyeron a este informe.