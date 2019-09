Justin Bieber habla sobre su consumo de ‘drogas pesadas’ en una publicación reveladora

(CNN) — Una vez más Justin Bieber recurrió a las redes sociales para decir la verdad acerca de su vida.

En una larga y detallada publicación de Instagram el lunes, el cantante superestrella habló sobre las dificultades de haber salido a la fama a una edad temprana y cómo se desplomó.

Bieber, de 25 años, escribió sobre no haber crecido en un hogar estable y cómo fue puesto en el centro de atención luego de ser descubierto a la edad de 13 años.

“¿Has notado las estadísticas de las estrellas infantiles y el resultado de su vida?”, escribió. “Hay una presión y una responsabilidad locas en un niño en el que el cerebro, las emociones, los lóbulos frontales (toma de decisiones) aún no se han desarrollado”.

Según Bieber, se encontró “… de 18 años sin habilidades en el mundo real, con millones de dólares y acceso a lo que quisiera”.

“Comencé a consumir drogas bastante pesadas a los 19 años y abusé de todas mis relaciones”, escribió Bieber. “Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres e iracundo. Me volví distante con todos los que me amaban, y me escondía detrás de la concha de una persona en la que me había convertido”.

El cantante de “Sorry” también reconoció algunos de sus escándalos pasados, escribiendo: “A los 20 años, tomé todas las malas decisiones que se te puedan ocurrir y pasé de ser una de las personas más queridas y adoradas del mundo a las más ridiculizadas, juzgadas y odiadas del mundo”.

Bieber compartió cómo lo ha superado y elogió su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, de 22 años.

“¡Ahora estoy navegando en la mejor temporada de mi vida ‘MATRIMONIO’! ¡Lo cual es una responsabilidad increíble, loca y nueva”, escribió . “Aprendes paciencia, confianza, compromiso, amabilidad, humildad y todo lo que parece ser un buen hombre”.

En marzo, Bieber usó su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre sus problemas con la salud mental y cómo influyó en su decisión de tomar un descanso de la industria de la música.

También tuvo algunas palabras de aliento para sus seguidores en su última publicación.

“Todo esto para decir, incluso cuando las probabilidades están en tu contra, sigue luchando. Jesús te ama”, Bieber terminó su nota. “Sé amable hoy, sé valiente hoy y ama a la gente hoy, no según tus estándares, sino por el perfecto amor inagotable de Dios”.