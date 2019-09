Kristen Stewart revela que le dijeron que no tomara de la mano a su novia en público

(CNN) — Kristen Stewart se está abriendo a hablar sobre sus relaciones.

Después de la franquicia de Crepúsculo (Twilight), que la hizo famosa internacionalmente, su relación con el coprotagonista y entonces novio Robert Pattinson recibió una intensa atención pública.

En sus esfuerzos por mantener cierta privacidad, los dos se negaron a discutir su relación con la prensa, lo que resultó en algunas entrevistas incómodas.

“Cuando Rob y yo estábamos juntos, no teníamos un ejemplo para seguir”, le dice la actriz a la revista británica Harper’s Bazaar. “Nos quitaron tanto que, al tratar de controlar un aspecto, pensamos ‘no, nunca hablaremos de eso. Nunca. Porque es nuestro'”.

En cuanto a los insultos, “trato de evitar la palabra ‘incómoda'”, dice Stewart. “Quiero reclamar esa palabra, porque se ha usado demasiado violentamente contra mí”.

Ahora, dice, solo quiere disfrutar de la vida, incluso si eso viene con algunos de los momentos no tan geniales de la fama, como cuando las personas preguntan cuál es su orientación sexual.

“Creo que solo quería disfrutar de mi vida. Y eso estaba por encima de proteger mi vida, porque al protegerla, la estaba arruinando… ¿No puedes salir a la calle con la persona con que estás? ¿No puedes hablar de eso en una entrevista? Fui formada por una mentalidad de la vieja escuela, que dice ‘si quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas, y no les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no identifiques esa cita como una cita entre lesbianas, pero, además, tú tampoco identificas tus citas como citas entre heterosexuales. Y a la gente le gusta saber cosas, entonces, ¿qué demonios eres?'”.

Stewart no tiene que responder esa pregunta, agrega, y dice que odia las etiquetas.

“Creo que estamos llegando a un lugar donde, no sé, la evolución es algo extraño. Todos nos estamos volviendo increíblemente ambiguos”, le dijo a la publicación.” Y es algo realmente maravilloso”.

Pero ser honesto tiene un precio en Hollywood, dice. “Me han dicho completamente, ‘si quieres hazte un favor y no salgas de la mano de tu novia en público, porque así podrías obtener una película de Marvel”, dice.” No quiero trabajar con gente así”.

Y está feliz con sus opciones.

“Cada día que envejezco, la vida se vuelve más fácil”, dice.