Encuentran muerta a niña de 23 meses que fue reportada como secuestrada en Pensilvania

Nalani Johnson

(CNN) — Una niña de 23 meses que fue reportada como secuestrada en Pensilvania fue encontrada muerta, informó un fiscal de distrito.

Nalani Johnson fue hallada en Pine Ridge Park, cerca de Blairsville, y el forense fue llamado a la escena, dijo el fiscal de distrito del condado de Indiana, Patrick Dougherty, en una conferencia de prensa el martes.

Una autopsia fue programada para el miércoles. “Hasta que tengamos más información sobre la causa y la forma de la muerte, realmente no podemos ofrecerles mucho más en este momento”, dijo Dougherty.

Sharena Nancy, la conductora del automóvil en el que su padre dijo que había visto por última vez a la niña, fue acusada de secuestro de un menor.

El padre de la niña, Paul Johnson, dijo anteriormente que Nancy se fue con su hija el sábado después de una discusión, según una denuncia penal presentada por la policía del condado de Allegheny.

Johnson y Nancy estaban en el comienzo de una “relación romántica intermitente” y se conocieron en las redes sociales en los últimos meses, dijo el martes el superintendente de policía del condado de Allegheny, Coleman McDonough, en una conferencia de prensa.

Nancy está detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Allegheny. Otros cargos en su contra incluyen interferencia con la custodia de los niños y ocultamiento del paradero de un niño. Su audiencia preliminar está programada para el 16 de septiembre.

CNN no ha podido identificar o contactar a un abogado de Nancy.

Johnson, su hija y un amigo pasaron varias horas con Nancy el sábado antes de que se denunciara el secuestro. Todos viajaban en un automóvil conducido por Nancy cuando se produjo una discusión, según la denuncia.

Johnson decidió bajar del vehículo, pero cuando iba a sacar a su hija del automóvil, Nancy se fue con la niña, según la denuncia.

Johnson le dijo a los detectives que intentó llamar al teléfono celular de Nancy varias veces, pero ella nunca contestó, así que llamó al 911 alrededor de las 5 pm ET. La policía arrestó a Nancy, de 25 años, en el vehículo durante una parada de tráfico alrededor de las 7:30 p.m. ET, pero no encontró a la niña, indica la denuncia.

Nancy le dijo a los detectives que Johnson vendió a la niña a un individuo por 10.000 dólares y le pidió a ella que completara la entrega, según la denuncia.

Nancy dijo que Johnson le mostró una foto de una mujer negra con la que se suponía que debía encontrarse y le pidió que condujera con la niña “20 minutos” desde una estación de servicio en Monroeville a lo largo de la Ruta 22 para encontrarse con la mujer, según la denuncia.

Nancy contó que le dijeron que la mujer le “haría una señal” y que ella debía entregar al niño, dice la denuncia.

Nancy le dijo a los detectives que encontró una camioneta plateada con placas de otro estado estacionada al costado de la carretera e hizo lo que le habían ordenado, pasó a la niña y su asiento para el automóvil a una mujer que estaba al lado del vehñiculo y luego se fue. Nancy le dijo a la policía que vio a una segunda mujer dentro de la camioneta.

Nancy dijo que luego condujo, fumó cigarrillos y habló por teléfono con su esposo, según la denuncia.

McDonough dijo el martes que no hay evidencia para corroborar la versión de los hechos de Nancy, y agregó que Johnson y su familia han cooperado con la investigación en curso.

La abuela de Nalani, Taji Walsh, le dijo a KDKA, afiliada de CNN, que la versión de Nancy no es cierta. Su hijo, a quien ella llama “PJ”, es el padre de Nalani.

“Si la policía creyera que PJ está involucrado de alguna manera, él no estaría caminando libremente, estaría encerrado en algún lugar como ella”, dijo.

Johnson le dijo a la policía que el auto que conducía Nancy tenía calcomanías de Uber y Lyft. Representantes de Uber no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

Dana Davis, gerente de comunicaciones de Lyft, le dijo a CNN que, si bien este incidente no ocurrió en la plataforma de Lyft, le prohibieron a Nancy conducir con Lyft y agregaron que las acusaciones eran “profundamente inquietantes”.

Laura Ly, Mirna Alsharif y Tanika Gray de CNN contribuyeron a este informe.