Lo que sabemos sobre el barco incendiado en California y su último viaje

(CNN) — Se le presumía como un “guerrero”, un barco de 75 pies (casi 23 metros) que ofrecía a los turistas velocidad, confort y todas las comodidades necesarias.

El Conception era un éxito entre los buceadores y el actor Rob Lowe, quien dijo que había estado en el barco “muchas veces”.

Pero después de 38 años en el mar, el bote pereció en un furioso infierno el Día del Trabajo y se llevó más de 20 vidas.

“Este es probablemente el peor de los escenarios que se pueda tener”, dijo el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown.

Esto es lo que sabemos sobre el barco y su última excursión:

Los pasajeros estaban en un viaje de 3 días por US$ 665

Los 33 pasajeros en el viaje final del Conception estaban en un viaje “diseñado por buzos para buzos”, dijeron los organizadores.

“Las inmersiones nocturnas son deliciosas; los pulpos recorren los arrecifes y los colores bioluminiscentes del zooplancton destellan subrayando la silueta al buzo”, decía un anuncio.

Los pasajeros disfrutarían de comidas gourmet preparadas a medida, buceo ilimitado y “una oportunidad para explorar los pináculos de la isla de San Miguel”.

Los organizadores dijeron que Truth Aquatics, la compañía que opera el bote, es conocida por su profesionalismo.

“Su compromiso con el servicio se muestra a través de las sonrisas de los miembros de la tripulación que aman sus trabajos y reciben capacitación especial en seguridad”, decía el anuncio.

Truth Aquatics, la compañía que operaba el Conception, ha rechazado las solicitudes de comentarios de CNN.

Los pasajeros no estaban encerrados en la cubierta inferior

Todavía no está claro qué fue lo que provocó que el barco se incendiara alrededor de las 3:14 am del lunes, a unas 20 millas (32 kilómetros) de la costa de California.

Una llamada de auxilio entre el capitán del barco y un despachador de la Guardia Costera sugería que los pasajeros podrían haber quedado encerrados.

“Hay 33 personas a bordo del barco que está en llamas, ¿no pueden bajarse?”, se escucha preguntar al despachador. “Enterado, ¿están encerrados dentro del bote? … Enterado, ¿puedes volver a bordo y desbloquear el bote, abrir la puerta para que puedan salir?”.

Pero la capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester, dijo que “no hay puertas con seguro en los espacios de alojamiento” del Conception donde los pasajeros dormían.

“La única privacidad que tienes … son las cortinas”, dijo Rochester el martes.

Ella dijo que el caos y la confusión durante el incendio pueden haber llevado a malentendidos sobre el posible encierro de los pasajeros

“Estaba ocurriendo mucha actividad, y como se puede suponer, de lo proveniente del sistema de comunicación … mucha confusión”, dijo Rochester.

Los pasajeros quedaron atrapados por el fuego

Aunque los pasajeros no estaban encerrados en la cubierta de dormitorios, aparentemente quedaron atrapados por el incendio, dijo el sheriff Brown.

“Había una escalera para bajar por la entrada principal, hacia arriba y hacia abajo, y había una escotilla de escape. Y parecería que ambas fueron bloqueadas por el fuego”.

Un plano de los dormitorios del Conception muestra solo una escalera que conduce a la siguiente cubierta.

El Conception aprobó su inspección anual

“Este buque debe ser inspeccionado anualmente por la Guardia Costera de Estados Unidos y había cumplido”, dijo Rochester.

Los requisitos de inspección incluyen detectores de humo a bordo, dijo.

El Conception tenía una capacidad de literas para 46 personas, pero tenía suficientes balsas y chalecos salvavidas para 110 pasajeros, dijo la compañía operadora.

Además de sus características de seguridad, el Conception era elogiado por su tamaño, velocidad y “diseño perfectamente adaptado”, dijo Truth Aquatics.

“Su mayor tamaño permitía un despliegue revisado de galera y literas, que incluye más literas dobles, baños y duchas”, dijo la compañía.

“Esto hace que el Conception sea ideal para grupos más grandes o viajes de carga limitada, con la comodidad suficiente para que las islas del sur estén al alcance de la mano”.

Un asiduo del barco escapa por poco de la tragedia

Dale Sheckler, cofundador de California Diving News, ha viajado en el Conception en más de 100 ocasiones.

Se suponía que debía hacer el viaje desafortunado durante el fin de semana del Día del Trabajo. Pero una reciente cirugía de cadera puede haberle salvado la vida.

“Simplemente no pude salir en el barco este fin de semana en particular”, dijo Sheckler.

“Fue muy doloroso ver que sucediera esto. Amo el bote. Amo a la tripulación. Amo a los propietarios, son simplemente fantásticos”.

Dijo que la tragedia tendrá un impacto duradero en la unida comunidad de buceo.

“Provocará ondas en la comunidad durante los próximos años, por el tamaño de la pérdida”, dijo Sheckler. “Es devastador. No me puedo imaginar cuando salgan los nombres, sé que me sorprenderé cuando los vea”.

Konstantin Toropin y Cheri Mossburg de CNN contribuyeron a este informe.