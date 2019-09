El ataque del 11 de septiembre está vinculado al riesgo cardiovascular en bomberos, según estudio

(CNN) — La exposición a la enorme nube de toxinas, polvo y escombros que resultó del ataque terrorista contra el World Trade Center en 2001 se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular entre los bomberos que prestaron sus servicios en la zona del ataque, según un nuevo estudio.

El estudio, publicado en la revista médica JAMA Network Open el viernes, encontró que las exposiciones inmediatas y repetidas al polvo durante los meses de limpieza posteriores al ataque se asociaron con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular que duró hasta 16 años.

Entre los bomberos en el estudio, “los que tenían la mayor exposición, los presentes en la mañana del 11 de septiembre, tenían un riesgo mayor que los que aparecieron más tarde en la semana”, dijo el doctor David Prezant, jefe oficial médico del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York y profesor del Colegio de Medicina Albert Einstein, autor principal del nuevo estudio.

“Antes del 11S, mi salud era impecable”

El riesgo varió según el tiempo de llegada y de permanencia en el sitio

El estudio incluyó el análisis de datos de salud de 9.796 bomberos varones en Nueva York que se reportaron en el World Trade Center en las dos semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001.

Los datos, recopilados entre 2001 y 2017, provienen del Departamento de Bomberos del Programa de Monitoreo Médico de la Ciudad de Nueva York.

Los datos mostraron que los bomberos que llegaron al sitio del World Trade Center en la mañana del 11 de septiembre de 2001 tuvieron un riesgo 44% mayor de enfermedad cardiovascular en los próximos 16 años en comparación con los que llegaron más tarde, dijo Prezant.

“Los que se presentaron en la tarde del 11 de septiembre tuvieron un aumento del 24% en comparación con todos los demás”, dijo Prezant. Además, “los que se presentaron y estuvieron allí durante más de seis meses tuvieron un aumento del 30%”.

El estudio tuvo algunas limitaciones. Solo encontró una asociación entre la exposición del World Trade Center y el riesgo cardiovascular a largo plazo, pero se necesita más investigación para determinar si existe una relación causal.

“No podemos probar la causalidad en un estudio de poco menos de 10.000 personas y no tenemos un grupo de control de no expuestos. Tenemos un grupo de control de menor exposición”, dijo Prezant. “Para llevar este estudio al siguiente nivel, tendríamos que compararlo con una cohorte de bomberos no expuestos y luego con una cohorte de la población general que no son bomberos”.

El nuevo estudio se une a varios otros que han encontrado una asociación entre los bomberos que respondieron al desastre del World Trade Center y los riesgos de salud elevados.

Estudios anteriores han demostrado un vínculo entre la exposición a carcinógenos y otras toxinas en el polvo de los restos del World Trade Center y un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer entre las personas que trabajaban en el sitio, incluidos los bomberos.

Recordando las vidas perdidas

El jueves, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) anunció que agregará los nombres de 22 miembros que murieron por enfermedades relacionadas con su trabajo en los esfuerzos de rescate y recuperación en el World Trade Center en el FDNY World Trade Centre Memorial Wall. Según el departamento, más de 200 miembros han muerto por enfermedades relacionadas con el World Trade Center.

“Este muro solemne es un recordatorio conmovedor y permanente del sacrificio de todos los que respondieron el 11 de septiembre y trabajaron durante semanas y meses en el World Trade Center en busca de las vidas inocentes tomadas ese día”, dijo el comisionado de bomberos Daniel A. Nigro en una declaración escrita.

“Debido a su dedicación y valentía, cada año la pérdida ya asombrosa sufrida por el FDNY continúa creciendo a medida que las enfermedades cobran la vida de aquellos que tan valientemente sirvieron a nuestra ciudad”, agregó.

El nuevo estudio se produce aproximadamente un mes después de que el presidente Donald Trump promulgara una ley que autoriza la extensión del Fondo de Compensación de Víctimas del 11-S del país.

El fondo debía expirar en 2020. La legislación recientemente firmada, promovida por el comediante Jon Stewart, garantiza la indemnización de las víctimas hasta el año 2090.

La extensión del fondo garantizará la indemnización de las personas heridas durante los ataques terroristas de 2001 o el rescate y la limpieza. Esfuerzos que tuvieron lugar inmediatamente después del ataque en condiciones peligrosas.

Las lesiones elegibles para compensación incluyen ciertas afecciones de salud, como trastorno respiratorio crónico, asma, laringitis crónica y ciertos tipos de cáncer.

Con el tiempo, el Fondo de Compensación para Víctimas podría “considerar si las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades que hemos identificado, como las enfermedades autoinmunes, deben agregarse a la lista de afecciones cubiertas”, dijo Prezant. “Pero esa es una pregunta para el futuro”.

“Se sabe que la contaminación del aire es un factor de riesgo cardiovascular importante”

Hay algunas explicaciones de por qué la exposición al ataque del World Trade Center podría estar asociada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo, dijo el doctor Leonardo Trasande, profesor y director de la División de Pediatría Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, que no participó en el nuevo estudio.

“Una es que se sabe que la contaminación del aire es un factor de riesgo cardiovascular importante. Después de todo, es un contribuyente importante a la carga global de la enfermedad, no solo en los bomberos altamente expuestos”, dijo Trasande.

“En segundo lugar, el desastre produjo una nube de productos químicos tóxicos, que no están en la contaminación del aire de rutina”, dijo. “Luego está el estrés que es bien conocido entre las personas que estuvieron expuestas al desastre del World Trade Center, especialmente los que respondieron, como los bomberos, que se ponen en peligro con frecuencia para salvar vidas. Por lo tanto, hay tres vías por las cuales los hallazgos descritos aquí desafortunadamente eran plausibles”.

La exposición a la columna de polvo y toxinas del ataque del 11 de septiembre también puede estar vinculada a niveles anormales de colesterol en niños que vivían o iban a la escuela cerca del World Trade Center en ese momento, según un estudio separado dirigido por Trasande y publicado en la revista Environment International en 2017. El colesterol alto es un factor de riesgo de enfermedad cardíaca.

“La buena noticia es que hay pasos que las personas pueden tomar para prevenir y reducir el riesgo cardiovascular en el futuro, incluso si han tenido un riesgo considerablemente mayor”, dijo Trasande.

“La dieta saludable y la actividad física siguen siendo importantes contra armas en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares”, dijo. El nuevo estudio “refuerza la necesidad de una dieta saludable y actividad física, así como un monitoreo médico continuo”.

