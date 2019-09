Trump llamó al corresponsal de Fox News a la Oficina Oval para defender que no estaba equivocado sobre Alabama

(CNN) — El corresponsal de la Casa Blanca de Fox News, John Roberts, acababa de terminar su cubrimiento en vivo a las 3 pm el jueves cuando el presidente Donald Trump lo llamó a la Oficina Oval.

El presidente tenía un argumento que defender, según un correo electrónico interno de Fox que Roberts envió sobre la reunión proporcionada a CNN.

“Me reiteró que los pronósticos para Dorian la semana pasada tenían a Alabama en el cono de advertencia”, escribió Roberts. “Insistió en que es injusto decir que Alabama nunca fue amenazada por la tormenta”.

El análisis de Roberts sobre la reunión fue que el presidente “solo buscaba el reconocimiento de que no estaba equivocado al decir que en algún momento, Alabama estaba en riesgo, incluso si la situación había cambiado cuando emitió el tuit” el domingo por la mañana, en el que dijo que el estado “probablemente será golpeado”. El presidente también le proporcionó a Roberts gráficos para exponer sus puntos.

Roberts refirió a CNN al departamento de relaciones públicas de Fox News cuando se le solicitó un comentario, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN. Trump ha defendido su tuit varias veces durante todo el día en Twitter, criticando repetidamente a los medios por cubrir sus declaraciones y su uso de un gráfico aparentemente alterado que muestra el camino de la tormenta que se extiende hasta Alabama.

“Justo como dije, originalmente se proyectó que Alabama sería golpeada. ¡Las noticias falsas lo niegan!”, tuiteó Trump el jueves, junto con gráficos del Servicio Meteorológico Nacional de la semana pasada, días antes de su tuit, que mostraban que Alabama tenía una pequeña posibilidad de experimentar algunos efectos de Dorian. Para cuando Trump tuiteó, esos pronósticos habían cambiado.

Un asistente de la Casa Blanca familiarizado con la reunión de la Oficina Oval con Roberts dijo que Trump también expresó su descontento por el escéptico informe del presentador de Fox News, Shepard Smith, sobre el mapa de Alabama.

El presidente convocó a Roberts “para devolverle el golpe a Shepard Smith”, dijo el asistente de la Casa Blanca.

Roberts afirmó en su correo electrónico que le señaló al presidente que para cuando tuiteó la advertencia de Alabama y otros estados de la tormenta –10:51 am ET del domingo– la trayectoria proyectada de Dorian se había movido mucho más al este y ya no incluía ninguna parte de Alabama.

El presidente “parecía estar de acuerdo en que la trayectoria del pronóstico se había movido, pero se mostró inflexible en que en algún momento Alabama estaba en riesgo”, escribió Roberts. “También recordó que en ocasiones en el pasado las pistas de pronóstico han cambiado dramáticamente”.

Como el consejero de seguridad nacional y antiterrorista del presidente, el contralmirante Peter Brown afirmó en un comunicado emitido el jueves por la tarde, Roberts dijo que en su visita a la Oficina Oval se enteró de que, el domingo, a Trump se le había mostrado un gráfico que mostraba el huracán Dorian avanzando hacia el norte a través de Florida y tocando el extremo sureste de Alabama con vientos con fuerza de tormenta tropical.

Una fuente de la Casa Blanca le dijo a CNN el jueves que Trump ordenó personalmente a Brown que emitiera la declaración. Brown le reporta al asesor de seguridad nacional John Bolton, pero Bolton no le pidió a Brown que publicara la declaración, dijo la fuente.

Jeff Zeleny de CNN contribuyó a este informe.