El alcalde de Río de Janeiro buscó prohibir el libro en que dos superhéroes hombres se besan. Se vendieron todos los ejemplares

(CNN) — Un cómic de la saga ‘Avengers’, en que aparece un beso entre dos superhéroes masculinos, se agotó en una feria del libro de Río de Janeiro después de que el alcalde conservador de la ciudad intentara bloquear su venta, según la agencia France-Presse.

Marcelo Crivella, afiliado a la mega iglesia evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios, exigió que el cómic de Marvel “Vingadores: A Cruzada Das Crianças” (“Vengadores: La cruzada de los niños”) se retire de la venta en la Bienal del Libro de Río.

Crivella, quien llamó a la homosexualidad un “mal terrible” en su libro de 1999 “Evangelizando África“, se opuso a un beso representado entre los superhéroes Wiccan y Hulkling. Para el viernes, el cómic se había agotado por completo en la feria del libro, dijeron los organizadores a AFP.

“Chicos, necesitamos proteger a nuestros hijos”, escribió el alcalde en Twitter. “Como resultado, hemos determinado que los organizadores de la Bienal recopilen libros con contenido que no es adecuado para menores. No es correcto que tengan acceso temprano a temas que no son apropiados para su edad”.

Después de que su demanda provocó una reacción violenta, dijo en un tuit posterior: “La decisión de recolectar cómics en la Bienal tenía un solo objetivo: cumplir con la ley y proteger a las familias. De acuerdo con ECA (Estatuto de Brasil para Niños y Adolescentes), las obras deben estar selladas e identificadas en cuanto a su contenido. En este caso particular, no hubo advertencia sobre el tema”.

En un video publicado en Twitter, Crivella, quien fue elegido en 2016, dijo: “Existe cierta controversia en los medios con respecto a la decisión del alcalde de eliminar los libros que tenían contenido homosexual que llegó a un público infantil y juvenil. Lo que hicimos fue para proteger a las familias, este debería ser un tema discutido dentro de las familias. No se puede inducir, ya sea en las escuelas, en las sesiones de libros, donde sea que esté. Siempre buscaremos proteger a las familias”.

Los organizadores de la feria del libro respondieron este viernes presentando un mandato preventivo ante el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. En un comunicado publicado en Instagram, los organizadores dijeron que el mandato tenía por objeto “garantizar el pleno funcionamiento del evento y el derecho de los expositores a comercializar obras literarias sobre los temas más diversos, según lo previsto por la legislación brasileña”.

La Bienal del Libro, que se anuncia como el evento literario más grande del país, “mantiene su agenda para el fin de semana, dando voz a todos los públicos, sin distinción, como debería ser una democracia. Este es un festival plural donde todos son bienvenidos y representados”, se lee en el comunicado.

La feria del libro, que concluye este domingo, organizará eventos sobre temas como “felicidad, ciencia, maternidad, teatro, literatura trans, LGBTQA+ y más”, según la publicación de Instagram.

Duarte Mendonca, de CNN, contribuyó a esta historia.