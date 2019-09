Cientos de personas podrían estar implicadas en los documentos judiciales de Jeffrey Epstein, según un abogado

(CNN) — Cientos de personas podrían verse implicadas si los documentos de la corte en un caso de difamación en 2015 entre Virginia Giuffre, la acusadora de Jeffrey Epstein, y Ghislaine Maxwell, la supuesta “madama” de Epstein, son revelados, dijo un abogado este miércoles en un tribunal federal.

“Hay cientos de otras personas implicadas”, dijo Jeff Pagliuca, abogado de Maxwell, citando las presentaciones judiciales asociadas con el caso.

La jueza de distrito de EE.UU. Loretta Preska, no emitió un fallo sobre la revelación de documentos, pero pidió a los abogados que consulten entre sí para crear una hoja de ruta sobre cómo proceder en el proceso de revelación.

No se conocen los nombres de las personas que figuran en los documentos de la corte, pero un “John Doe” anónimo –”John Doe” es el nombre que se suele usar para hablar de los anónimos en los procesos judiciales en Estados Unidos–, que no está relacionado con el caso Giuffre-Maxwell, que teme que pueda estar implicado en los documentos del caso, declaró en una presentación este martes que las no partes en el caso deben estar protegidas “contra revelaciones potencialmente cambiantes, injustas e irremediables”.

Las referencias sin sello a personas que no son partes arrojarían a esas personas al centro de un “frenesí mediático” y perjudicarían injustamente su privacidad y sus intereses de reputación”, argumentaron los abogados de Doe en su presentación, citando más de 17.000 artículos sobre la publicación de Epstein en las últimas semanas.

Las personas que no sean partes, como John Doe, podrán presentar objeciones a la divulgación de documentos después de un arduo proceso de revisión por parte de la corte y los abogados de las partes, dijo el juez Peska durante la audiencia de la conferencia del miércoles.

Los registros incluyen cientos de páginas de informes de investigación, al menos 29 declaraciones y una libreta de direcciones con “alrededor de 1.000 nombres”, dijo Pagliuca al tribunal.

Cientos de páginas de documentos judiciales relacionados con el mismo caso de difamación fueron revelados en agosto.

Los documentos revelaron nuevos detalles de presuntas denuncias de abuso sexual por parte de Giuffre contra el multimillonario Epstein y varios asociados, e incluyeron acusaciones de Giuffre de que Maxwell le ordenó que tuviera relaciones sexuales con el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y el exsenador estadounidense George Mitchell, entre otros. Tanto Richardson como Mitchell han negado las acusaciones.

Epstein murió por suicidio el día después de que el tribunal revelara los nuevos detalles de las demandas en su contra.

Anteriormente se había declarado inocente de los cargos de los fiscales federales de Nueva York de dirigir una red de tráfico sexual con niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años.

