Kim Kardashian West dio positivo a anticuerpos asociados con el lupus y se puso muy emocional

(CNN) — El estreno el domingo de la temporada 17 de “Keeping Up with the Kardashians” fue difícil para Kim Kardashian West.

No solo estaba molesta por el drama por el que estaba pasando su hermana Khloe Kardashian con el padre de su hija (ahora exnovio de Khloe, el jugador de la NBA Tristan Thompson), sino que Kardashian West también recibió algunas noticias médicas perturbadoras.

La estrella de los reality/magnate/esposa y madre de 38 años reveló que estaba teniendo algunos síntomas preocupantes.

“Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando”, dijo. “Siento que literalmente me estoy desmoronando. Mis manos están entumecidas”.

Kardashian West especuló que, basándose en los síntomas, creía que podría tener artritis reumatoide, pero decidió buscar una opinión profesional.

“Da mucho miedo”, dijo. “Entonces, tengo que ir al médico y ver qué pasa porque no puedo vivir así”.

Su médico llamó con la noticia de que sus análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide, lo que dejó a Kardashian West llorando y “volviéndose loca”.

Según la Clínica Mayo, el lupus es una enfermedad sistémica autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo de una persona ataca sus tejidos y órganos, causando inflamación que puede afectar los diferentes sistemas del cuerpo.

La artritis reumatoide también es un trastorno autoinmune que afecta el revestimiento de las articulaciones de una persona y puede provocar hinchazón dolorosa, según la Clínica Mayo.

Y aunque su médico le aconsejó que los resultados falsos positivos para el lupus son posibles, Kardashian West todavía estaba afligida ya que ordenó una visita de seguimiento para más pruebas.

“Lo sabré el viernes”, le dijo entre lágrimas a su familia.

Kardashian West a menudo ha compartido sus problemas de salud con sus fanáticos, incluida su lucha contra la psoriasis y sus embarazos difíciles.

Presumiblemente, los espectadores descubrirán en un episodio futuro si ella realmente tiene la enfermedad.